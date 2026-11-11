Penyerang kelahiran Italia yang membela Jerman U-21 hingga Piala Eropa U-21 berikutnya, yang dijadwalkan berlangsung Juni mendatang di Albania dan Serbia, merupakan target konkret. Namun, mendapatkannya tidak akan mudah. Ada banyak alasan untuk itu.

Pertama, persaingannya sangat ketat. Penyerang kelahiran 2004 yang lahir di Cagliari dan berkembang di Hannover itu diminati banyak klub di Eropa, mulai dari Arsenal dan Bayern Munich hingga Barcelona dan Roma. Menemukan tawaran yang bisa meyakinkannya untuk meneken kontrak bukan perkara sederhana. Salah satu faktor yang pasti harus diperhitungkan adalah biaya yang diminta Club Brugge, klub yang sejak dulu memasang harga tinggi dan enggan memberikan diskon.

AC Milan sangat memahami hal itu. Kasus De Keteleare (2022) dan Jashari (2025) menjadi contoh nyata. Club Brugge hampir tidak pernah melepas talenta mereka dengan harga murah. Mereka nyaris selalu mendapatkan apa yang diinginkan, sering kali lewat bonus yang mudah dicapai. Siapa pun yang menginginkan Tresoldi harus memahami sejak awal bahwa prosesnya tidak akan mudah dan ruang gerak dalam negosiasi sangat terbatas. Saat ini Club Brugge belum menetapkan harga, tetapi menurut kabar yang beredar, untuk mendapatkan penyerang nomor 9 yang telah mencetak 14 gol dalam 17 pertandingan musim ini, termasuk di ajang piala, dibutuhkan setidaknya 50 juta euro. Angka itu sedikitnya sepuluh juta euro lebih tinggi dibandingkan musim panas lalu.

Namun, jumlah tersebut belum tentu cukup untuk membawanya pergi dari Belgia pada pertengahan musim. Klub Belgia itu biasanya tidak menjual pemain andalannya di tengah musim. Pada Januari 2025, mereka menolak Liverpool yang menginginkan bek Ordonez. Club Brugge selalu menunggu hingga musim panas. Ada dua alasan: pertama, mereka memiliki target olahraga yang harus dicapai; kedua, mulai Juni, mereka punya cukup waktu untuk mempertimbangkan tawaran terbaik dan mencari pengganti.

Membuat Tresoldi angkat kaki pada Januari tidak akan mudah bagi AC Milan, yang sejauh ini belum mengubah ketertarikan menjadi langkah nyata. Namun, dalam beberapa pekan mendatang mereka akan berusaha mencari tahu apakah transfer itu bisa segera diwujudkan. Sebab, dalam sepakbola, tidak ada yang mustahil, apalagi bagi klub yang menginvestasikan lebih dari 150 juta euro pada bursa transfer musim panas lalu. Ada pula preseden yang memberi harapan: belum lama ini, Club Brugge menjual tiga bintangnya pada pertengahan musim.

Krépin Diatta ke Monaco pada Januari 2021, Tajon Buchanan ke Inter pada Januari 2024, dan Andreas Skov Olsen ke Wolfsburg pada Januari 2025. Namun, ketiganya mendesak untuk pergi dan bersikeras agar dijual. Tresoldi, yang memiliki kualitas dan peran jauh lebih penting di dalam tim, sejauh ini belum melakukan hal tersebut. Menurut media Belgia, ia juga sama sekali tidak berniat memaksakan kepindahannya.

AC Milan tetap menjadi klub yang diinginkannya, prioritasnya, tetapi ia tentu tidak akan menghalangi Club Brugge. Ia berutang banyak kepada Club Brugge, yang telah mengembangkan kemampuannya dan memberinya kesempatan bermain di Liga Champions serta dikenal di tingkat Eropa. Ketika akhirnya pergi, ia akan melakukannya dengan persetujuan klub dan semua pihak merasa puas. Untuk saat ini, semua skenario harus dipertimbangkan, termasuk yang paling kecil kemungkinannya, seperti pembelian pada Januari disertai peminjaman hingga Juni agar ia bisa menuntaskan musim di Belgia. AC Milan serius dan akan melakukan segalanya untuk membawanya ke Milan, demi mewujudkan impiannya bermain untuk klub itu.

Yang pasti, 2027 akan menjadi tahun penting bagi Tresoldi, mungkin yang terpenting dalam kariernya. Ia akan berganti klub, bermain di putaran final Piala Eropa U-21, dan harus memutuskan apakah akan membela Jerman atau Italia. Terkait pilihan terakhir itu, pelatih timnas Italia Mancini mengaku optimistis. "Saya sudah berbicara dengan Tresoldi, Ranieri juga sudah berbicara dengannya," katanya dalam konferensi pers pada Senin. "Dia harus merasa ingin bermain untuk Italia. Namun, karena dia lahir di Italia dan ayahnya berada di Italia, saya kira ada peluang. Pada akhirnya, dia sendiri yang harus memilih. Dia tahu bahwa dia bisa menjadi pemain penting bagi kami."