Penyerang kelahiran Italia yang mewakili Jerman U-21 hingga Piala Eropa U-21 mendatang, yang dijadwalkan berlangsung pada Juni mendatang di Albania dan Serbia, merupakan target konkret. Namun, merekrutnya tidak akan mudah. Alasannya pun banyak.

Pertama, persaingannya sangat ketat. Penyerang kelahiran 2004 yang lahir di Cagliari dan berkembang di Hannover itu diminati klub-klub dari berbagai penjuru Eropa, mulai dari Arsenal dan Bayern Munich hingga Barcelona dan Roma. Meyakinkannya untuk menandatangani kontrak tidak akan mudah. Salah satu faktor yang harus dihadapi adalah tuntutan finansial Club Brugge, yang sejak dulu mematok harga tinggi dan tidak mudah memberikan diskon.

AC Milan sangat memahami hal itu. Kasus De Keteleare (2022) dan Jashari (2025) menjadi contoh nyata. Club Brugge hampir tidak pernah melepas talenta mereka dengan harga murah. Mereka nyaris selalu mendapatkan apa yang diinginkan, sering kali melalui bonus yang mudah dicapai. Siapa pun yang menginginkan Tresoldi harus memahami sejak awal bahwa prosesnya tidak akan mudah dan ruang negosiasinya sangat terbatas. Saat ini Club Brugge belum menetapkan harga, tetapi menurut kabar yang beredar, untuk mendapatkan pemain bernomor punggung 9 yang telah mencetak 14 gol dalam 17 pertandingan musim ini, termasuk laga-laga di kompetisi piala, dibutuhkan setidaknya 50 juta. Angka itu setidaknya sepuluh juta lebih tinggi dibandingkan musim panas lalu.

Namun, jumlah itu belum tentu cukup untuk membawanya pergi dari Belgia pada pertengahan musim. Club Brugge biasanya tidak menjual pemain-pemain terbaiknya pada pertengahan musim. Pada Januari 2025, mereka menolak Liverpool yang menginginkan bek Ordonez. Club Brugge selalu menunggu hingga musim panas. Ada dua alasan: pertama, mereka masih memiliki target olahraga yang harus dicapai; kedua, mulai Juni mereka punya banyak waktu untuk mempertimbangkan tawaran terbaik dan mencari pengganti.

Membuat Tresoldi berkemas pada Januari tidak akan mudah bagi AC Milan, yang sejauh ini belum mengambil langkah nyata. Namun, dalam beberapa pekan mendatang, mereka akan berusaha mencari tahu apakah transfer itu bisa segera diwujudkan. Sebab, tidak ada yang mustahil dalam sepakbola, apalagi bagi klub yang menginvestasikan lebih dari 150 juta pada bursa transfer musim panas lalu. Ada pula preseden yang memberi harapan: dalam beberapa waktu terakhir, Club Brugge pernah menjual tiga bintangnya pada pertengahan musim.

Krépin Diatta ke Monaco pada Januari 2021, Tajon Buchanan ke Inter pada Januari 2024, dan Andreas Skov Olsen ke Wolfsburg pada Januari 2025. Namun, ketiganya mendesak untuk pergi dan bersikeras agar dijual. Tresoldi, yang memiliki kualitas dan peran jauh lebih besar di dalam tim, sejauh ini belum melakukan hal serupa. Menurut media Belgia, ia juga sama sekali tidak berniat memaksakan kepindahannya.

AC Milan tetap menjadi klub yang diinginkannya, prioritasnya, tetapi ia tentu tidak akan menghalangi Club Brugge. Ia berutang banyak kepada Club Brugge, yang telah membantunya berkembang dan memberinya kesempatan bermain di Liga Champions serta dikenal di tingkat Eropa. Ketika ia pergi, itu akan terjadi dengan persetujuan klub dan membuat semua pihak puas. Saat ini, semua skenario harus dipertimbangkan, termasuk yang paling kecil kemungkinannya, seperti membelinya pada Januari lalu meminjamkannya kembali hingga Juni agar ia bisa menuntaskan musim di Belgia. AC Milan serius dan akan melakukan segalanya untuk membawanya ke Milan serta mewujudkan impiannya bermain bagi klub itu.

Yang pasti, 2027 akan menjadi tahun penting bagi Tresoldi, mungkin yang terpenting dalam kariernya. Ia akan berganti klub, bermain di putaran final Piala Eropa U-21, dan harus memutuskan apakah akan mewakili Jerman atau Italia. Dalam hal ini, pelatih tim nasional Mancini menyatakan optimistis: "Saya sudah berbicara dengan Tresoldi, Ranieri juga sudah berbicara dengannya," kata Mancini dalam konferensi pers pada Senin. "Dia harus merasakan keinginan untuk bermain bagi Italia. Namun, karena dia lahir di Italia dan ayahnya berada di Italia, saya pikir masih ada peluang. Setelah itu, dia sendirilah yang harus memilih. Dia tahu bahwa dia bisa menjadi pemain penting bagi kami."