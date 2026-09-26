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AC Milan ingin melepas duo Inggris Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek untuk memangkas €10 juta dari tagihan gaji
Petinggi San Siro merencanakan kepergian
Menurut La Gazzetta dello Sport, masa dua pemain Inggris itu di San Siro mendekati akhir setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka setelah Juni 2027. Tomori bisa hengkang secepatnya pada bursa transfer Januari mendatang, sementara Loftus-Cheek diproyeksikan pergi musim panas depan. Keputusan strategis itu akan memungkinkan Milan menghapus gabungan gaji kotor mereka yang nyaris mencapai €10 juta per musim dari tagihan gaji klub.
Ahli taktik menilai dinamika lini tengah
Meski dipertahankan setelah bursa transfer musim panas yang bergejolak, menit bermain Loftus-Cheek secara bertahap menurun seiring stabilitas kembali ke opsi gelandang serang Ruben Amorim. Pelatih kepala asal Portugal itu sebelumnya menilai atribut sang gelandang: "Dia punya segalanya: dia kuat dalam duel udara, bagus dalam membangun permainan bersama tim, tetapi dia perlu lebih terlibat dalam permainan."
Namun, inkonsistensi yang terus berlanjut membatasi pemain berusia 30 tahun itu hanya pada satu kali menjadi starter dalam empat pertandingan terakhir Milan, menandakan bahwa rekan-rekan setim lain kini lebih dipilih dalam susunan pemain inti.
Para pemain yang sebelumnya rutin masuk skuad kehilangan posisi penting dalam skuad
Situasi Tomori jauh lebih rumit setelah ia sempat disingkirkan dari skuad dan tidak diberi nomor punggung sebelum kembali diintegrasikan ketika kepergian pemain pada musim panas tertunda. Meski telah mencatatkan 214 penampilan dan memainkan peran penting dalam keberhasilan mereka menjuarai Scudetto 2021-22, bek tengah berusia 28 tahun itu belum memainkan satu menit pun musim ini di bawah Amorim. Minimnya waktu bermain itu membuka jalan untuk hengkang pada Januari, sehingga memungkinkan Milan menghemat setengah tahun gajinya.
- Getty Images Sport
Tim asal Lombardy bidik konsistensi di liga
Milan akan memanfaatkan jeda internasional untuk menangani keseimbangan internal skuad sebelum bertandang ke Sassuolo pada 11 Oktober. Amorim menghadapi jadwal padat di tiga kompetisi, yang menuntut rotasi skuad secara presisi dan kejelasan mengenai masa depan para pemain pelapis. Melepas kedua pemain Inggris itu akan memberi Milan ruang finansial vital untuk merekrut pemain baru yang lebih sesuai dengan cetak biru taktik sang manajer.
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