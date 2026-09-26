AC Milan ingin melepas duo Inggris Fikayo Tomori dan Ruben Loftus-Cheek untuk memangkas €10 juta dari tagihan gaji

Meski dipertahankan setelah bursa transfer musim panas yang bergejolak, menit bermain Loftus-Cheek secara bertahap menurun seiring stabilitas kembali ke opsi gelandang serang Ruben Amorim. Pelatih kepala asal Portugal itu sebelumnya menilai atribut sang gelandang: "Dia punya segalanya: dia kuat dalam duel udara, bagus dalam membangun permainan bersama tim, tetapi dia perlu lebih terlibat dalam permainan."

Namun, inkonsistensi yang terus berlanjut membatasi pemain berusia 30 tahun itu hanya pada satu kali menjadi starter dalam empat pertandingan terakhir Milan, menandakan bahwa rekan-rekan setim lain kini lebih dipilih dalam susunan pemain inti.