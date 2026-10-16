Kini klub berupaya memperpanjang kontraknya satu musim lagi, dengan opsi untuk satu musim tambahan, disertai kenaikan gaji yang signifikan. Rencananya adalah menaikkan gajinya menjadi 1,2-1,3 juta euro ditambah bonus untuk sisa musim ini, lalu menjadi sekitar 1,5 juta euro mulai musim depan. Skema kenaikan bertahap itu dirancang untuk menghargai performa penyerang muda tersebut, sehingga dalam beberapa tahun mendatang ia bisa memperoleh gaji 2,5 juta euro per musim, lalu 3 juta euro.





Langkah ini merupakan bagian dari strategi AC Milan untuk berinvestasi pada pemain muda dan membangun tim dengan fondasi pemain Italia yang kuat. Cisse, pemain tim nasional U-21, bersama Bartesaghi, Camarda, Comotto, dan Torriani merupakan salah satu sosok yang diandalkan untuk masa depan.





Performa terkininya membuat klub mempercepat pembahasan: perpanjangan kontrak bisa disepakati dalam beberapa pekan ke depan, dan bagaimanapun juga paling lambat pada akhir 2026. AC Milan, yang pada Januari berhasil masuk dalam persaingan mendapatkan sang pemain ketika kepindahannya ke PSV tampak hampir pasti, kini ingin memperkuat ikatan dengan salah satu talenta paling menjanjikan dalam proyek mereka.