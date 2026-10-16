AC Milan ingin mengamankan masa depan Alphadjo Cisse. Setelah tampil menonjol pada awal musim, dengan lima gol dalam tujuh pertandingan dan hat-trick luar biasa yang dicetaknya di Salzburg dalam Liga Europa, talenta muda AC Milan kelahiran 2006 itu kini menjadi bagian penting dalam rencana manajemen, yang siap menghargai perkembangannya dengan kontrak baru. Kontak awal dengan pihak yang mewakilinya bisa terjadi paling cepat pekan depan, dengan target menuntaskan negosiasi sebelum akhir 2026.
Direkrut pada Januari dari Verona setelah nyaris bergabung dengan PSV Eindhoven, lalu tetap dipinjamkan ke Catanzaro hingga akhir musim 2025-26, Cisse telah menandatangani kontrak hingga 2030 dengan gaji hampir 800 ribu euro per musim. Pada Januari, langkah AC Milan mengubah nasib sang pemain pada saat-saat terakhir. Cisse pun tanpa ragu memilih bergabung dengan AC Milan.