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CM Grafica Cisse Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

AC Milan ikat permatanya, Cisse: perpanjangan kontrak disiapkan dengan kenaikan gaji. Semua angkanya

AC Milan
A. Cisse
Transfers
Serie A

Setelah hat-trick di Liga Europa, AC Milan ingin mempercepat perpanjangan kontrak pemain kelahiran 2006.

AC Milan ingin mengamankan masa depan Alphadjo Cisse. Setelah tampil menonjol pada awal musim, dengan lima gol dalam tujuh pertandingan dan hat-trick luar biasa yang dicetaknya di Salzburg dalam Liga Europa, talenta muda AC Milan kelahiran 2006 itu kini menjadi bagian penting dalam rencana manajemen, yang siap menghargai perkembangannya dengan kontrak baru. Kontak awal dengan pihak yang mewakilinya bisa terjadi paling cepat pekan depan, dengan target menuntaskan negosiasi sebelum akhir 2026.


Direkrut pada Januari dari Verona setelah nyaris bergabung dengan PSV Eindhoven, lalu tetap dipinjamkan ke Catanzaro hingga akhir musim 2025-26, Cisse telah menandatangani kontrak hingga 2030 dengan gaji hampir 800 ribu euro per musim. Pada Januari, langkah AC Milan mengubah nasib sang pemain pada saat-saat terakhir. Cisse pun tanpa ragu memilih bergabung dengan AC Milan.

  • Rencana perpanjangan dan angka-angkanya

    Kini klub berupaya memperpanjang kontraknya satu musim lagi, dengan opsi untuk satu musim tambahan, disertai kenaikan gaji yang signifikan. Rencananya adalah menaikkan gajinya menjadi 1,2-1,3 juta euro ditambah bonus untuk sisa musim ini, lalu menjadi sekitar 1,5 juta euro mulai musim depan. Skema kenaikan bertahap itu dirancang untuk menghargai performa penyerang muda tersebut, sehingga dalam beberapa tahun mendatang ia bisa memperoleh gaji 2,5 juta euro per musim, lalu 3 juta euro.


    Langkah ini merupakan bagian dari strategi AC Milan untuk berinvestasi pada pemain muda dan membangun tim dengan fondasi pemain Italia yang kuat. Cisse, pemain tim nasional U-21, bersama Bartesaghi, Camarda, Comotto, dan Torriani merupakan salah satu sosok yang diandalkan untuk masa depan.


    Performa terkininya membuat klub mempercepat pembahasan: perpanjangan kontrak bisa disepakati dalam beberapa pekan ke depan, dan bagaimanapun juga paling lambat pada akhir 2026. AC Milan, yang pada Januari berhasil masuk dalam persaingan mendapatkan sang pemain ketika kepindahannya ke PSV tampak hampir pasti, kini ingin memperkuat ikatan dengan salah satu talenta paling menjanjikan dalam proyek mereka.

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