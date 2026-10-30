Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Derby, pertandingan di lapangan, keputusan di bursa transfer, dan konfirmasi Ruben Amorim bukan satu-satunya topik dalam wawancara panjang bos AC Milan, Gerry Cardinale, dengan Repubblica. Orang nomor satu di RedBird Capitals, dana investasi yang mengendalikan dan memiliki AC Milan, juga membahas stadion dan pengembangan, termasuk menyampaikan satu hal penting mengenai masa depan kawasan yang dibeli di San Donato.

Setelah presentasi Generali Stadium yang baru kemarin, pengusaha asal Amerika Serikat itu menjelaskan proyek Arena yang akan dibangun di kawasan tersebut dan membidik keikutsertaan di NBA Europe.