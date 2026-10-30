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Stadio Milan GFX
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Gerry Cardinale: "Saya akan membangun arena berkapasitas 20 ribu tempat duduk di San Donato. Saya ingin punya tim di NBA Europe"

AC Milan

Proyek orang nomor satu di dana RedBird untuk terjun ke dunia basket NBA yang akan segera dimulai di Eropa.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Derby, pertandingan di lapangan, keputusan di bursa transfer, dan konfirmasi Ruben Amorim bukan satu-satunya topik dalam wawancara panjang bos AC Milan, Gerry Cardinale, dengan Repubblica. Orang nomor satu di RedBird Capitals, dana investasi yang mengendalikan dan memiliki AC Milan, juga membahas stadion dan pengembangan, termasuk menyampaikan satu hal penting mengenai masa depan kawasan yang dibeli di San Donato.

Setelah presentasi Generali Stadium yang baru kemarin, pengusaha asal Amerika Serikat itu menjelaskan proyek Arena yang akan dibangun di kawasan tersebut dan membidik keikutsertaan di NBA Europe.

  • STADION GENERALI YANG BARU

    Kemarin stadion baru diperkenalkan.

    "Ini pernyataan kepada dunia bahwa kami melakukan segala upaya untuk kembali. Setelah semuanya selesai, saya ingin mengumpulkan para profesional yang mengerjakan proyek ini, membentuk sebuah perusahaan, lalu menawarkannya kepada Serie A untuk membantu klub-klub lain membangun atau merenovasi stadion mereka. Produknya harus ditingkatkan. Ketika saya berbicara dengan distributor televisi Amerika, mereka mengatakan hanya menginginkan Liga Primer dan Liga Champions. Ini masalah."

  • Serie A seperti Hollywood sebelum Netflix, telah tergilas

    Ia bersikap kritis terhadap Serie A.

    "Serie A seperti Hollywood sebelum Netflix. Disney, Paramount, dan Warner Bros yakin akan keunggulan mereka. Lalu Netflix datang dan melibas mereka. Sepak bola Italia harus memahami mengapa mereka bukan lagi Premier League. Tanpa perubahan, mereka tidak akan kembali meraih kemenangan."

  • Saya membeli rumah di Milan

    Kini Anda sering berada di Milan: sudah merasa betah?

    "Saya sedang mempertimbangkan untuk membeli rumah di sini. Saya ingin menikmati kota ini, berjalan-jalan di Montenapoleone."

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  • MASA DEPAN KAWASAN SAN DONATO

    Apa yang akan Anda lakukan dengan San Donato?

    "Kami telah menyiapkan segalanya untuk memulai pembangunan arena berkapasitas 20 ribu penonton untuk NBA Europe. Kami ingin berpartisipasi dengan sebuah waralaba di Milan. Saya juga punya ambisi di tenis."

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT