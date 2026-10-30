Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Bukan hanya derby, urusan di lapangan, keputusan transfer, dan kepastian Ruben Amorim yang dibahas pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, dalam wawancara panjang dengan Repubblica. Pimpinan RedBird Capitals, dana investasi yang mengendalikan dan memiliki AC Milan, juga membahas fasilitas dan pengembangan, serta menyampaikan satu detail penting mengenai masa depan kawasan yang dibeli di San Donato.

Setelah presentasi Generali Stadium baru yang digelar kemarin, eksekutif asal Amerika Serikat itu menjelaskan proyek arena yang akan dibangun di kawasan tersebut dan diarahkan untuk bergabung dengan NBA Europe.