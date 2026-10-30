Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Milan Cardinale NBA dekstopGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Gerry Cardinale: "Saya akan membangun arena berkapasitas 20.000 tempat duduk di San Donato. Saya ingin tim di NBA Europe"

AC Milan

Proyek orang nomor satu di RedBird Fund untuk memasuki dunia basket NBA yang akan segera dimulai di Eropa.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Bukan hanya derby, urusan di lapangan, keputusan transfer, dan kepastian Ruben Amorim yang dibahas pemilik AC Milan, Gerry Cardinale, dalam wawancara panjang dengan Repubblica. Pimpinan RedBird Capitals, dana investasi yang mengendalikan dan memiliki AC Milan, juga membahas fasilitas dan pengembangan, serta menyampaikan satu detail penting mengenai masa depan kawasan yang dibeli di San Donato.

Setelah presentasi Generali Stadium baru yang digelar kemarin, eksekutif asal Amerika Serikat itu menjelaskan proyek arena yang akan dibangun di kawasan tersebut dan diarahkan untuk bergabung dengan NBA Europe.

  • STADION GENERALI YANG BARU

    Stadion baru diperkenalkan kemarin.

    "Ini pernyataan kepada dunia bahwa kami melakukan segala cara untuk kembali. Setelah selesai, saya ingin mengajak kelompok profesional yang sedang mengerjakannya, mendirikan perusahaan, dan menyediakan jasanya bagi klub-klub Serie A untuk membantu mereka membangun atau merenovasi stadion. Kualitas produk harus ditingkatkan. Ketika saya berbicara dengan distributor televisi Amerika, mereka mengatakan hanya menginginkan Premier dan Champions. Ini masalah."

  • Serie A seperti Hollywood sebelum Netflix, telah tergilas

    Ia mengkritik Serie A.

    "Serie A seperti Hollywood sebelum kehadiran Netflix. Disney, Paramount, dan Warner Bros yakin akan keunggulan mereka. Lalu Netflix datang dan melibas mereka. Sepak bola Italia harus memahami mengapa Serie A bukan lagi Premier League. Tanpa perubahan, mereka tidak akan kembali meraih kemenangan."

  • Saya membeli rumah di Milan

    Belakangan ini Anda sering berada di Milan: sudah betah?

    "Saya sedang berpikir untuk membeli rumah di sini. Saya ingin menikmati kota ini, berjalan-jalan di Montenapoleone."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Masa depan kawasan San Donato

    Apa yang akan Anda lakukan dengan San Donato?

    "Kami telah menyiapkan segalanya untuk memulai pembangunan arena NBA Europe berkapasitas 20 ribu tempat duduk. Kami ingin hadir dengan sebuah waralaba di Milan. Saya juga punya ambisi di tenis."

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT