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AC Milan, Gardiner melirik Belgia untuk memperkuat lini pertahanan: siapa Massiré Sylla dari Union Saint Gilloise, target terbaru untuk Amorim

AC Milan

AC Milan, muncul nama baru untuk memperkuat lini pertahanan Amorim: inilah sosok Sylla

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MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC

AC Milan sedang fokus menghadapi laga-laga berikutnya di liga dan kompetisi Eropa melawan Genoa dan Ferencavaros. Namun, bursa transfer Januari akan menjadi periode penting yang memungkinkan manajemen mengambil langkah untuk mengatasi kekurangan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir.

 Nama Gonçalo Inácio tetap menjadi salah satu yang paling diminati, terutama oleh Ruben Amorim. Namun, klub juga tengah mengincar pemain-pemain yang lebih muda, sejalan dengan gagasan Gardiner dan seluruh tim pemandu bakat, khususnya dalam pencarian di Eropa Utara.

  • Sorotan Tertuju Pada Sylla

    Menurut laporan Matteo Moretto, AC Milan dikabarkan tengah memantau Massiré Sylla, bek asal Senegal yang di negara asalnya sudah dibandingkan dengan sosok besar seperti mantan pemain Napoli, Kalidou Koulibaly. Ia bermain untuk klub kuat Union Saint Gilloise sejak Januari lalu, ketika direkrut dari klub Norwegia, Lyn, seharga 1,5 juta euro dan menandatangani kontrak hingga 2030.

  • KARAKTERISTIKNYA

    Sylla lahir di Senegal pada 7 Januari 2005 dan telah bermain di Eropa selama tiga tahun: mula-mula bersama klub Prancis Pau, lalu di Norwegia bersama Lyn, sebelum melangkah ke Jupiler League bersama Union Saint Gilloise. Musim ini, ia mencatatkan 9 penampilan di liga dan mencetak satu gol. Ia merupakan bek berkaki kanan dengan fisik yang sangat kuat dan tinggi badan 196 cm. Ia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan di depan lini belakang, posisi yang pernah ditempatinya di Senegal saat masih sangat muda di Akademi  Diambars Fc. Menurut Transfermarkt, nilai pasarnya sekitar 5 juta euro.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC