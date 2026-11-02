Pertandingan berikutnya MIL Europa League 12.45 FTC

AC Milan sedang fokus menghadapi laga-laga berikutnya di liga dan kompetisi Eropa melawan Genoa dan Ferencavaros. Namun, bursa transfer Januari akan menjadi periode penting yang memungkinkan manajemen mengambil langkah untuk mengatasi kekurangan yang muncul dalam beberapa pekan terakhir.

Nama Gonçalo Inácio tetap menjadi salah satu yang paling diminati, terutama oleh Ruben Amorim. Namun, klub juga tengah mengincar pemain-pemain yang lebih muda, sejalan dengan gagasan Gardiner dan seluruh tim pemandu bakat, khususnya dalam pencarian di Eropa Utara.