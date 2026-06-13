AC Milan ditolak oleh Ralf Rangnick, yang memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Austria meskipun telah melakukan pembicaraan dengan klub Serie A

Sebagai kabar menggembirakan bagi Asosiasi Sepak Bola Austria (ÖFB) hanya beberapa hari menjelang dimulainya kampanye Piala Dunia 2026 mereka, Rangnick telah secara resmi menandatangani kontrak baru yang mempertahankan posisinya saat ini setidaknya hingga akhir 2027. Perkembangan ini menjadi pukulan telak bagi AC Milan, yang telah mengidentifikasi pria berusia 67 tahun itu sebagai kandidat ideal untuk memimpin proyek olahraga baru mereka di San Siro.

Mantan manajer sementara Manchester United ini telah bertemu dengan pejabat Milan di Wina pada akhir Mei. Namun, Rangnick pada akhirnya memprioritaskan kelangsungan pekerjaannya bersama tim nasional daripada kembali ke sepak bola klub di Serie A. Kesepakatan tersebut juga mencakup klausul berbasis kinerja: jika Austria lolos ke Euro 2028, kontraknya akan secara otomatis diperpanjang untuk mencakup turnamen di Inggris Raya dan Irlandia.