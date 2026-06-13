AFP
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AC Milan ditolak oleh Ralf Rangnick, yang memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Austria meskipun telah melakukan pembicaraan dengan klub Serie A
Mengabaikan Rossoneri
Sebagai kabar menggembirakan bagi Asosiasi Sepak Bola Austria (ÖFB) hanya beberapa hari menjelang dimulainya kampanye Piala Dunia 2026 mereka, Rangnick telah secara resmi menandatangani kontrak baru yang mempertahankan posisinya saat ini setidaknya hingga akhir 2027. Perkembangan ini menjadi pukulan telak bagi AC Milan, yang telah mengidentifikasi pria berusia 67 tahun itu sebagai kandidat ideal untuk memimpin proyek olahraga baru mereka di San Siro.
Mantan manajer sementara Manchester United ini telah bertemu dengan pejabat Milan di Wina pada akhir Mei. Namun, Rangnick pada akhirnya memprioritaskan kelangsungan pekerjaannya bersama tim nasional daripada kembali ke sepak bola klub di Serie A. Kesepakatan tersebut juga mencakup klausul berbasis kinerja: jika Austria lolos ke Euro 2028, kontraknya akan secara otomatis diperpanjang untuk mencakup turnamen di Inggris Raya dan Irlandia.
Tuntutan yang dipenuhi oleh OFB
Memastikan masa depan Rangnick bukan sekadar soal persyaratan finansial. Meskipun OFB berhasil memenuhi ekspektasi gajinya, negosiasi tersebut juga bergantung pada keinginan sang manajer untuk memiliki lingkungan staf pendukung yang lebih profesional. Setelah diskusi panjang, federasi menyetujui permintaannya akan staf pendukung yang sangat terampil guna memastikan tim tetap kompetitif di kancah dunia.
Kejelasan yang diberikan oleh perpanjangan kontrak ini dipandang sangat penting bagi fokus tim. "Saya sangat senang bahwa kami dapat menyampaikan kabar baik ini kepada para penggemar kami sesaat sebelum dimulainya Piala Dunia," kata ketua federasi Josef Proll. Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut merupakan sinyal penting akan persatuan dan bahwa "kejelasan yang tercipta saat ini sangatlah penting, terutama bagi tim".
Masa jabatan yang memecahkan rekor
Rangnick telah mengubah nasib tim Austria sejak menggantikan Franco Foda pada tahun 2022. Meskipun tersingkir secara mengecewakan oleh Turki di Euro 2024, dampak yang ia berikan secara keseluruhan tak terbantahkan secara statistik.
Dalam 45 pertandingan internasional, ia telah mengamankan 27 kemenangan dan delapan hasil imbang, sehingga ia memiliki rata-rata poin per pertandingan yang mengesankan sebesar 1,98. Angka ini merupakan rata-rata poin tertinggi dari manajer Austria mana pun sejak 1945 yang telah memimpin setidaknya 10 pertandingan. Selain itu, Rangnick telah mengubah stadion kandang menjadi benteng yang tak terkalahkan, dengan saat ini mempertahankan rekor 14 pertandingan kandang berturut-turut tanpa kekalahan - sebuah rekor nasional yang telah membangkitkan semangat para penggemar dan pemain menjelang turnamen di Amerika Utara.
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Sorotan pada Piala Dunia
Dengan masa depannya yang kini telah jelas, Rangnick dapat memusatkan perhatian sepenuhnya pada grup Piala Dunia yang penuh tantangan. Austria tergabung dalam grup bersama juara bertahan Argentina, Aljazair, dan Yordania. Ujian pertama mereka akan berlangsung melawan Yordania di Santa Clara, yang menandai kembalinya negara tersebut ke ajang turnamen dunia setelah absen selama 28 tahun.