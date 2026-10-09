Rekrutan pertama Milan untuk musim depan sudah punya nama: Zachary Athekame. Pemain kelahiran 2004 itu sedang menikmati momen paling menggairahkan dalam kariernya yang masih sangat muda: awal perjalanannya bersama Lyon melesat dengan dua gol dan dua assist dalam lima pertandingan pertamanya di Ligue 1. Fonseca memberinya kepercayaan besar dan dia membayarnya dengan sangat baik, sampai-sampai layak mendapat panggilan ke tim nasional senior Swiss: dua assist saat debut sebagai starter, seperti biasa.





Amorim telah memilih untuk melepasnya dengan status pinjaman murni, karena dia melihat potensi dalam diri Athekame, tetapi lebih sebagai bek sayap dalam lini belakang empat pemain ketimbang sebagai winger dalam 3-4-2-1. Keputusan itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memiliki skuad yang lebih ramping dan untuk memberi kesempatan kepada eks Young Boys itu agar bisa bermain lebih konsisten. Pada Juli nanti dia akan kembali menjadi pemain Milan.