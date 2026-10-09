Gambaran awalnya sudah terlihat pada laga terakhir liga melawan Lecce, 20 September lalu. Terasa seperti sudah berlalu sangat lama, tetapi proyek lini belakang berisi empat pemain dalam fase build-up awal kini semakin menguat, sampai-sampai Amorim mengasah konsep-konsep tertentu selama jeda ini. Titik fokusnya adalah Gila, yang dari posisi bek tengah kanan melebar beberapa meter dan menjadi bek kanan tim, dengan tugas menyerang garis lawan lewat penetrasi-penetrasi sentralnya serta mulai membangun permainan dengan melancarkan bola vertikal ke penyerang. Sebuah filosofi baru yang, jika menghasilkan dampak seperti yang diharapkan, juga bisa memengaruhi keputusan-keputusan berikutnya di bursa transfer.
AC Milan dengan pertahanan empat bek? Nama-nama dalam daftar untuk posisi bek sayap
Kembali ke Athekame
Rekrutan pertama Milan untuk musim depan sudah punya nama: Zachary Athekame. Pemain kelahiran 2004 itu sedang menikmati momen paling menggairahkan dalam kariernya yang masih sangat muda: awal perjalanannya bersama Lyon melesat dengan dua gol dan dua assist dalam lima pertandingan pertamanya di Ligue 1. Fonseca memberinya kepercayaan besar dan dia membayarnya dengan sangat baik, sampai-sampai layak mendapat panggilan ke tim nasional senior Swiss: dua assist saat debut sebagai starter, seperti biasa.
Amorim telah memilih untuk melepasnya dengan status pinjaman murni, karena dia melihat potensi dalam diri Athekame, tetapi lebih sebagai bek sayap dalam lini belakang empat pemain ketimbang sebagai winger dalam 3-4-2-1. Keputusan itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memiliki skuad yang lebih ramping dan untuk memberi kesempatan kepada eks Young Boys itu agar bisa bermain lebih konsisten. Pada Juli nanti dia akan kembali menjadi pemain Milan.
Milan Portugis: Nuno Tavares dan Tiago Santos
Satu nama yang selalu sangat disukai Milan adalah Tiago Santos, bek kanan Lille. Pemain kelahiran 2002 itu sudah benar-benar melupakan masalah fisik pada musim lalu dan kini kembali melaju kencang di sisinya: pada bagian awal musim ini dia sudah mencetak dua gol di Ligue 1. Bantuan tambahan bisa datang dari agennya. Tebak siapa? Ya, Jorge Mendes, yakni dalang di balik operasi Goncalo Ramos dan Diego Moreira ke AC Milan.
Perhatian juga tertuju pada pemain Portugal lainnya, kali ini untuk sisi kiri: Nuno Taveres. Milan sudah menjajaki kemungkinan dengan Lazio sejak musim panas lalu dan bisa kembali bergerak mengingat mantan pemain Lazio itu benar-benar tampil sangat baik musim ini dengan Gattuso di bangku cadangan.
Mimpi Ait Nouri
Satu nama yang jelas sangat menarik datang dari Inggris: AC Milan disebut sedang memburu Rayan Aït-Nouri, menurut laporan sejumlah sumber Inggris. Bek kiri Aljazair itu terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2030 dan memiliki valuasi sekitar 30 juta euro.
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