Koni De Winter menjadi salah satu pemain kepercayaan Ruben Amorim yang baru-baru ini menegaskan bahwa tak satu pun bek dalam skuad Milan memiliki kemampuan duel udara seperti pemain asal Belgia itu. Pada paruh pertama musim ini, mantan pemain Genoa tersebut menjadi salah satu pemain yang paling sering dimainkan oleh pelatih asal Portugal itu dan perannya semakin penting bagi tim.
AFP
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AC Milan, De Winter menarik minat klub-klub Liga Primer Inggris: Liverpool, Chelsea, dan Manchester United memantau bek Belgia itu
Pertandingan berikutnya
Seperti dilaporkan oleh CaughtOffside, bek AC Milan kabarnya diminati sejumlah klub besar Liga Primer Inggris seperti Manchester United, Liverpool, dan Chelsea. Hingga kini, semuanya masih sebatas rumor dan ketertarikan yang belum kuat, tetapi kalangan di Inggris yakin: De Winter akan mendapat perhatian khusus dalam laga-laga berikutnya.
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