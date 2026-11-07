Pertandingan berikutnya GEN Serie A 09.00 MIL

Koni De Winter menjadi salah satu pemain kepercayaan Ruben Amorim yang baru-baru ini menegaskan bahwa tak satu pun bek dalam skuad Milan memiliki kemampuan duel udara seperti pemain asal Belgia itu. Pada paruh pertama musim ini, mantan pemain Genoa tersebut menjadi salah satu pemain yang paling sering dimainkan oleh pelatih asal Portugal itu dan perannya semakin penting bagi tim.