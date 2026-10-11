Hasil imbang melawan Sassuolo menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Milan dalam laga tandang, setelah bermain seri di markas Juventus dan melawan Lazio di Stadion Olimpico. Berbeda dari dua laga tandang sebelumnya, hasil kali ini terasa mengecewakan bagi Amorim dan para pemainnya. Milan tampil tanpa identitas yang jelas dan menyia-nyiakan kemenangan berharga karena kurang memiliki mentalitas pada momen-momen penting pertandingan. Hal itu ditegaskan oleh salah satu pemimpin tim, Adrien Rabiot, seusai pertandingan kepada Sky: "Kami melakukan beberapa hal dengan baik, tetapi terkadang kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dengan baik. Setelah mencetak gol, kami langsung memberi lawan dua peluang mencetak gol dan Mike menyelamatkan kami. Lalu mereka mencetak gol dari bola mati. Hal-hal seperti ini sulit dipahami. Kami harus menonton ulang pertandingan dan menganalisis semuanya. Menurut saya, kami bermain bagus, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik mengingat pemain yang kami miliki dan bagaimana kami berlatih sepanjang pekan."





Skema fleksibel yang berganti antara tiga dan empat pemain bertahan sepanjang pertandingan, dengan Gila bergerak melebar dan membantu serangan di sisi kanan, tampak sempurna untuk melindungi Modric saat menghadapi Lecce. Namun, skema itu sekaligus tampak "terkunci" dengan Musah di lini tengah. Ketiadaan susunan sebelas pemain inti yang tetap membuat tim ini tidak memiliki pola permainan yang dapat diterapkan secara konsisten, kepastian selama pertandingan, serta mentalitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan keunggulan yang diberikan Rabiot.



