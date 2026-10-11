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AC Milan, dari formasi yang fleksibel hingga belum adanya susunan pemain inti tetap: Amorim benar, timnya masih jauh dari memaksimalkan potensinya

AC Milan

AC Milan mencatat hasil imbang ketiga berturut-turut di laga tandang: kali ini, gelas Amorim setengah kosong.

Kemenangan atas Lecce pada 20 September lalu mengesankan dari segi teknik dan menarik berkat skema taktik baru rancangan Amorim. Itu merupakan kemajuan besar dibandingkan penampilan yang kurang meyakinkan saat menghadapi Juventus, Lazio, dan Benfica. Dua puluh hari kemudian, tren itu terkonfirmasi: Milan mundur dua langkah di Mapei Stadium saat menghadapi Sassuolo, sekaligus kehilangan dua poin.

Milan benar-benar sulit ditebak: tersendat di awal, tampil sangat baik selama lebih dari 40 menit, lalu tak mampu merespons dan berusaha merebut kemenangan setelah kebobolan gol Odenthal akibat kelengahan mendadak.

  • Formasi fleksibel tanpa susunan pemain inti tetap

    Hasil imbang melawan Sassuolo menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Milan dalam laga tandang, setelah bermain seri di markas Juventus dan melawan Lazio di Stadion Olimpico. Berbeda dari dua laga tandang sebelumnya, hasil kali ini terasa mengecewakan bagi Amorim dan para pemainnya. Milan tampil tanpa identitas yang jelas dan menyia-nyiakan kemenangan berharga karena kurang memiliki mentalitas pada momen-momen penting pertandingan. Hal itu ditegaskan oleh salah satu pemimpin tim, Adrien Rabiot, seusai pertandingan kepada Sky: "Kami melakukan beberapa hal dengan baik, tetapi terkadang kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dengan baik. Setelah mencetak gol, kami langsung memberi lawan dua peluang mencetak gol dan Mike menyelamatkan kami. Lalu mereka mencetak gol dari bola mati. Hal-hal seperti ini sulit dipahami. Kami harus menonton ulang pertandingan dan menganalisis semuanya. Menurut saya, kami bermain bagus, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik mengingat pemain yang kami miliki dan bagaimana kami berlatih sepanjang pekan."


    Skema fleksibel yang berganti antara tiga dan empat pemain bertahan sepanjang pertandingan, dengan Gila bergerak melebar dan membantu serangan di sisi kanan, tampak sempurna untuk melindungi Modric saat menghadapi Lecce. Namun, skema itu sekaligus tampak "terkunci" dengan Musah di lini tengah. Ketiadaan susunan sebelas pemain inti yang tetap membuat tim ini tidak memiliki pola permainan yang dapat diterapkan secara konsisten, kepastian selama pertandingan, serta mentalitas yang dibutuhkan untuk mempertahankan keunggulan yang diberikan Rabiot.


  • AMORIM BENAR

    AC Milan masih belum terkalahkan dalam enam pertandingan pertama, meski empat di antaranya dimainkan di kandang lawan. Secara keseluruhan, awal musim mereka tidak bisa disebut buruk jika melihat tingkat kesulitan lawan yang dihadapi dan posisi mereka di klasemen. Namun, tim asuhan Amorim belum menjadi tim yang dibayangkan pelatih asal Portugal itu dan pemilik klub, Cardinale, pada musim panas. Amorim, mantan pelatih Manchester United, bahkan telah mengisyaratkan hal itu dalam wawancara dengan Sky pada 2 Oktober: "Masih banyak hal yang kurang, dan saya tidak segan mengatakannya. Kami berusaha mendominasi permainan dengan lebih konsisten, kami bermain bagus pada beberapa momen, tetapi masih banyak yang harus kami lakukan. Saya tidak suka mendengar tim ini disebut Milan-nya Amorim: Milan adalah Milan, klub ini punya sejarah dan identitas yang melampaui nama seorang pelatih. Saya menginginkan tim dengan ciri permainan yang jelas, yang mampu menang bahkan ketika segalanya tidak berjalan sempurna. Kami masih jauh dari potensi kami, tetapi kami membutuhkan waktu dan konsistensi. Kami punya banyak pertandingan, kami harus menang sekaligus berkembang, dan itu tidak mudah."

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