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Generali StadiumMilan Inter Generali
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan dan Inter: berapa nilai dan berapa lama durasi kesepakatan dengan Generali untuk stadion? Angkanya memecahkan rekor di Italia dan termasuk yang tertinggi di Eropa

AC Milan
Inter

Inter dan AC Milan telah mengungkap proyek stadion baru serta kontrak hak penamaan yang sudah ditandatangani. Namun, berapa lama masa berlakunya dan berapa nilainya?

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31 Okt 2026

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Penantian akhirnya berakhir. Inter dan AC Milan, bersama firma arsitektur Manica dan Foster, kemarin memperkenalkan di Castello Sforzesco, Milan, rancangan dan maket stadion baru yang akan digunakan bersama oleh kedua klub dan akan menggantikan Stadion Giuseppe Meazza yang saat ini berdiri di San Siro.

Stadion itu akan modern, mutakhir, sedap dipandang, dan fungsional bagi kedua klub. Pembangunannya juga akan merevolusi seluruh kawasan tempat stadion tersebut berdiri. Hal paling penting dan khas dari proyek ini adalah hak penamaan, yakni sponsor yang namanya akan terpampang di stadion sekaligus menjadi nama stadion tersebut: Generali Stadium. Inter dan AC Milan telah menandatangani kesepakatan dengan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Italia. Menurut laporan Calcio e Finanza, nilai dan durasi kesepakatan tersebut telah mencetak rekor di Italia maupun Eropa.

  • 650 JUTA DALAM 25 TAHUN

    Hal yang paling mencolok adalah durasi kesepakatan ini. Generali berkomitmen memegang hak penamaan stadion baru kedua klub selama 25 tahun penuh, durasi yang memecahkan rekor untuk kontrak komersial semacam ini, yang biasanya tidak lebih dari lima atau sepuluh tahun.

    Menurut CF, nilai yang akan dibayarkan sekitar 650 juta euro, yang tentu saja akan dibagi sepanjang masa berlaku kesepakatan.

    Dengan demikian, kedua klub akan menerima rata-rata 26 juta euro per musim. Jumlah itu kemudian dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat sekitar 13 juta euro.

  • REKOR BAGI ITALIA

    Bahkan jika hanya memperhitungkan 13 juta euro untuk masing-masing klub, tanpa melihat total 26 juta euro, pendapatan kedua klub itu sudah menjadi rekor di Italia.

    Sebagai perbandingan, New Balance membayar Atalanta 2,4 juta euro per musim untuk hak penamaan stadion di Bergamo; Bluenergy membayar 1 juta euro per tahun untuk stadion Udinese. Sementara itu, tidak ada patokan yang pasti dalam kesepakatan yang lebih luas antara Mapei dan Sassuolo, karena kesepakatan tersebut tidak hanya mencakup stadion, tetapi juga sponsor jersey serta berbagai bentuk sponsor lain di dua lini usaha milik keluarga Squinzi.

    Namun, kasus yang paling relevan dan paling mendekati dari segi skala klub tentu saja Juventus. Pada 2020, Allianz menyepakati kontrak sepuluh tahun dengan Juventus senilai 103,1 juta euro, atau rata-rata sekitar 10,3 juta euro per tahun. Angka itu jauh di bawah total 26 juta euro untuk Generali Stadium dan juga lebih rendah daripada 13 juta euro per tahun yang diterima masing-masing dari kedua klub tersebut. Selain itu, kesepakatan dengan Allianz juga mencakup sponsor jersey latihan tim sehingga nilai yang diperuntukkan bagi stadion menjadi lebih rendah lagi.

  • HAMPIR DI PUNCAK EROPA

    Jumlah yang akan masuk ke kas Inter dan AC Milan juga sangat besar, serta sejalan dengan nilai sponsor hak penamaan stadion klub-klub papan atas Eropa.

    Allianz, misalnya, menginvestasikan €13 juta per tahun selama 10 tahun untuk hak penamaan Allianz Arena milik Bayern Munich. Angka tahunan itu sama dengan yang akan diterima masing-masing klub Milan, tetapi investasi Generali dua kali lipat karena mencakup kedua klub dan berlangsung selama 25 tahun. Sementara itu, Signal Iduna Park menghasilkan sekitar €11 juta bagi Bayern Munich melalui kesepakatan berdurasi sembilan tahun.

    Nilainya sedikit lebih tinggi untuk Spotify Camp Nou milik Barcelona, yang memiliki kesepakatan hingga 2034 senilai sekitar €20 juta per tahun, meski kesepakatan itu juga mencakup sponsor jersi dan hak komersial lainnya. Sementara itu, Riyadh Air Metropolitano, stadion Atletico Madrid, diperkirakan tetap menjadi yang terdepan di Eropa dengan nilai sponsor antara €250 juta dan €300 juta selama sembilan tahun, setara dengan sekitar €28 juta hingga €33 juta yang diterima Atletico Madrid setiap tahun.

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Serie A

31 Okt 2026

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INT