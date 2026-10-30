Bahkan jika hanya memperhitungkan 13 juta euro untuk masing-masing klub, tanpa melihat total 26 juta euro, pendapatan kedua klub itu sudah menjadi rekor di Italia.

Sebagai perbandingan, New Balance membayar Atalanta 2,4 juta euro per musim untuk hak penamaan stadion di Bergamo; Bluenergy membayar 1 juta euro per tahun untuk stadion Udinese. Sementara itu, tidak ada patokan yang pasti dalam kesepakatan yang lebih luas antara Mapei dan Sassuolo, karena kesepakatan tersebut tidak hanya mencakup stadion, tetapi juga sponsor jersey serta berbagai bentuk sponsor lain di dua lini usaha milik keluarga Squinzi.

Namun, kasus yang paling relevan dan paling mendekati dari segi skala klub tentu saja Juventus. Pada 2020, Allianz menyepakati kontrak sepuluh tahun dengan Juventus senilai 103,1 juta euro, atau rata-rata sekitar 10,3 juta euro per tahun. Angka itu jauh di bawah total 26 juta euro untuk Generali Stadium dan juga lebih rendah daripada 13 juta euro per tahun yang diterima masing-masing dari kedua klub tersebut. Selain itu, kesepakatan dengan Allianz juga mencakup sponsor jersey latihan tim sehingga nilai yang diperuntukkan bagi stadion menjadi lebih rendah lagi.