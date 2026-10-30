Penantian akhirnya berakhir. Inter dan AC Milan, bersama firma arsitektur Manica dan Foster, kemarin memperkenalkan di Castello Sforzesco, Milan, rancangan dan maket stadion baru yang akan digunakan bersama oleh kedua klub dan akan menggantikan Stadion Giuseppe Meazza yang saat ini berdiri di San Siro.
Stadion itu akan modern, mutakhir, sedap dipandang, dan fungsional bagi kedua klub. Pembangunannya juga akan merevolusi seluruh kawasan tempat stadion tersebut berdiri. Hal paling penting dan khas dari proyek ini adalah hak penamaan, yakni sponsor yang namanya akan terpampang di stadion sekaligus menjadi nama stadion tersebut: Generali Stadium. Inter dan AC Milan telah menandatangani kesepakatan dengan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Italia. Menurut laporan Calcio e Finanza, nilai dan durasi kesepakatan tersebut telah mencetak rekor di Italia maupun Eropa.