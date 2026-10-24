AC Milan berada dalam krisis pemain. Selain Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, dan Pietro Terracciano yang sudah biasa absen, pelatih Amorim juga harus bermain tanpa tiga pemain kunci besok di Udine. Mereka yang tidak akan masuk skuad adalah Adrien Rabiot, Diego Moreira, dan Mario Gila.





Adrien Rabiot: kelelahan otot betis kanan

Diego Moreira: kelelahan otot fleksor kiri

Mario Gila: peradangan akibat beban berlebih pada pergelangan kaki kiri