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AC Milan dalam kondisi darurat total jelang lawatan ke Udine: Rabiot, Moreira, dan Gila tidak ikut berangkat karena masalah otot

AC Milan
Serie A
A. Rabiot
D. Moreira
M. Gila
Udinese vs AC Milan

AC Milan, tiga pukulan berat bagi Amorim: Gila, Rabiot, dan Moreira tetap di rumah karena masalah otot

Kabar sangat buruk datang dari Milanello bagi Amorim dan AC Milan: mereka akan menghadapi krisis pemain saat melawan Udinese di Blue Energy Stadium. Rabiot, Gila, dan Moreira terpaksa menghentikan latihan terakhir menjelang pertandingan. Ketiganya tidak masuk skuad untuk laga besok.

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    AC Milan berada dalam krisis pemain. Selain Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, dan Pietro Terracciano yang sudah biasa absen, pelatih Amorim juga harus bermain tanpa tiga pemain kunci besok di Udine. Mereka yang tidak akan masuk skuad adalah Adrien Rabiot, Diego Moreira, dan Mario Gila.


    Adrien Rabiot: kelelahan otot betis kanan
    Diego Moreira: kelelahan otot fleksor kiri 
    Mario Gila: peradangan akibat beban berlebih pada pergelangan kaki kiri

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