Kabar sangat buruk datang dari Milanello bagi Amorim dan AC Milan: mereka akan menghadapi krisis pemain saat melawan Udinese di Blue Energy Stadium. Rabiot, Gila, dan Moreira terpaksa menghentikan latihan terakhir menjelang pertandingan. Ketiganya tidak masuk skuad untuk laga besok.
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AC Milan dalam kondisi darurat total jelang lawatan ke Udine: Rabiot, Moreira, dan Gila tidak ikut berangkat karena masalah otot
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AC Milan berada dalam krisis pemain. Selain Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, dan Pietro Terracciano yang sudah biasa absen, pelatih Amorim juga harus bermain tanpa tiga pemain kunci besok di Udine. Mereka yang tidak akan masuk skuad adalah Adrien Rabiot, Diego Moreira, dan Mario Gila.
Adrien Rabiot: kelelahan otot betis kanan
Diego Moreira: kelelahan otot fleksor kiri
Mario Gila: peradangan akibat beban berlebih pada pergelangan kaki kiri
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