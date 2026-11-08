Alphadjo Cisse, penyerang AC Milan, berbicara kepada DAZN setelah kemenangan di kandang Genoa, dalam pertandingan ketika pemain kelahiran 2006 itu kembali mencetak gol: "Seperti apa pekan ini bagi saya? Kami harus berusaha memahami apa yang tidak beres. Hari ini kami datang dengan sikap yang tepat dan membawa pulang tiga poin. Apakah saya tahu Shevchenko pernah mencetak 8 gol dalam 13 pertandingan bersama AC Milan, seperti saya? Tidak ada yang perlu dikomentari. Saya berusaha memanfaatkan kesempatan yang diberikan pelatih. Entah saya mencetak gol atau tidak, yang penting adalah menang. Kalau gol itu datang, saya lebih senang lagi".