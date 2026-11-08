"Saya sangat senang. Saya ingin menunjukkan kualitas saya dan membuktikan bahwa saya layak berada di tim ini. Saya akan memberikan yang terbaik seperti biasa." Demikian komentar Cisse soal pemanggilannya ke timnas Italia untuk laga Nations League melawan Prancis dan Belgia. Alpha pantas mendapat kesempatan besar ini setelah mengawali musim dengan gemilang.

Hubungannya dengan Amorim juga menjadi faktor penentu. Amorim tahu kapan harus bersikap keras dan kapan harus bersikap lunak untuk membantunya berkembang dari hari ke hari. Teguran ringan setelah laga Milan-Ferencvaros pun langsung membuahkan hasil yang diharapkan.