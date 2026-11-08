Sebuah kebiasaan yang menyenangkan. Cisse adalah gelandang serang yang mencetak gol layaknya penyerang sejati yang berpengalaman. Alpha memiliki kemampuan bawaan yang luar biasa untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ia pun nyaris tak pernah gagal ketika berada di area lapangan tempat ia harus menjadi penentu. Melawan Genoa, ia cerdik memanfaatkan pergerakan Ramos yang rela berkorban dan tidak egois, yang membuka ruang baginya untuk menaklukkan Bijlow dan Genoa yang tampil sangat baik.
AC Milan, Cisse samai Shevchenko: kian menorehkan sejarah, ia menempati peringkat pertama dalam rasio gol yang dicetak terhadap menit bermain. Ini juga berkat teguran keras Amorim
Menyamai Shevechenko
Lewat hat-trick yang dicetaknya ke gawang Salzburg, namanya tercatat dalam sejarah AC Milan: Cisse menjadi pemain Italia termuda yang mencetak hat-trick di Eropa bersama AC Milan. Saat menghadapi Genoa di liga, mantan pemain Verona itu mencetak gol kelimanya di kompetisi tersebut. Dengan total 8 gol dalam 13 pertandingan pertamanya, ia menyamai catatan Shevechenko. Hanya Pierino Prati dengan 10 gol dan Mario Balotelli dengan 12 gol yang mencatatkan torehan lebih baik.
PERTAMA DI ITALIA
Cisse tetap membumi dalam wawancara seusai pertandingan ketika diingatkan tentang statistik yang menyejajarkannya dengan sosok legendaris dalam sejarah AC Milan seperti Shevechenko: "Tak ada yang perlu dikomentari (tertawa, red.). Saya berusaha memanfaatkan kesempatan yang diberikan pelatih. Entah saya mencetak gol atau tidak, yang penting adalah menang. Kalau gol itu datang, saya tentu lebih senang lagi." Ada statistik lain yang mungkin lebih menarik dan menggambarkan kemampuan pemain kelahiran 2006 itu untuk memberi dampak, baik saat tampil sejak menit pertama maupun masuk sebagai pengganti: ia memiliki rasio gol terbaik berdasarkan menit bermain, yakni satu gol setiap 81 menit. Lebih baik daripada Lautaro Martinez, sebagai perbandingan.
Antara timnas Italia dan Amorim
"Saya sangat senang. Saya ingin menunjukkan kualitas saya dan membuktikan bahwa saya layak berada di tim ini. Saya akan memberikan yang terbaik seperti biasa." Demikian komentar Cisse soal pemanggilannya ke timnas Italia untuk laga Nations League melawan Prancis dan Belgia. Alpha pantas mendapat kesempatan besar ini setelah mengawali musim dengan gemilang.
Hubungannya dengan Amorim juga menjadi faktor penentu. Amorim tahu kapan harus bersikap keras dan kapan harus bersikap lunak untuk membantunya berkembang dari hari ke hari. Teguran ringan setelah laga Milan-Ferencvaros pun langsung membuahkan hasil yang diharapkan.
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