Amorim menanti dengan cemas pemeriksaan medis yang dalam beberapa jam ke depan akan dijalani Chukwueze: masalah pada pinggul yang dialaminya setelah laga melawan Atalanta membuat kubu AC Milan khawatir. Pemain asal Nigeria itu berisiko harus menjalani masa pemulihan yang cukup panjang. Absennya mantan pemain Fulham itu secara mendadak kembali mengangkat isu yang sudah dibahas pada musim panas lalu: skuad ini tidak memiliki pemain alternatif dengan karakteristik serupa yang bisa bermain sebagai gelandang sayap.