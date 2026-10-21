Amorim menanti dengan cemas pemeriksaan medis yang dalam beberapa jam ke depan akan dijalani Chukwueze: masalah pada pinggul yang dialaminya setelah laga melawan Atalanta membuat kubu AC Milan khawatir. Pemain asal Nigeria itu berisiko harus menjalani masa pemulihan yang cukup panjang. Absennya mantan pemain Fulham itu secara mendadak kembali mengangkat isu yang sudah dibahas pada musim panas lalu: skuad ini tidak memiliki pemain alternatif dengan karakteristik serupa yang bisa bermain sebagai gelandang sayap.
AC Milan, Chukwueze dikhawatirkan absen lama: bisakah Athekame kembali pada Januari? Diperlukan dua faktor
Athekame Bisa Mengatasi Masalah
AC Milan sebenarnya memiliki pemain sayap kanan, tetapi memilih meminjamkannya ke Lyon agar ia mendapat kesempatan menjadi pemain inti selama semusim, sesuatu yang penting bagi perkembangan sepak bolanya. Athekame tampil gemilang di Ligue 1 dan menunjukkan performa yang melampaui perkiraan paling optimistis sekalipun, dengan 2 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan pertama. Pemain timnas Swiss itu tampaknya menjadi solusi bagi masalah struktural dalam skuad AC Milan.
Dua persoalan
Membawa kembali Athekame ke AC Milan pada bursa transfer Januari tampaknya cukup sulit, meski ia hanya dipinjamkan ke klub Prancis tersebut tanpa opsi pembelian. Pertama-tama, AC Milan harus meyakinkan Fonseca, yang berperan besar dalam perkembangan mantan pemain Young Boys itu dan ingin mempertahankannya setidaknya hingga akhir musim. Faktor Lyon juga tidak kalah penting: tanpa kompensasi finansial, pemilik klub Prancis itu bahkan tidak akan bersedia berunding dengan pemilik AC Milan.
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