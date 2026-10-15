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Adrien Rabiot Milan DESKTOPGETTY
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AC Milan, Cardinale percepat perpanjangan kontrak Rabiot: detail negosiasi untuk mengikat gelandang Prancis itu

AC Milan

AC Milan mencatat kemajuan signifikan dalam upaya memperpanjang kontrak Rabiot: hubungan yang sangat baik dengan Amorim menjadi faktor positif

Rabiot menjalankan empat peran untuk Milan: gelandang bertahan, pengatur permainan, gelandang serang, dan pemimpin di ruang ganti. Ia semakin terlibat dalam segala dinamika di lingkungan Milan, selalu menjadi salah satu yang pertama tampil dalam konferensi pers seusai pertandingan dan berbicara kepada tim. Sikap itu tak luput dari perhatian manajemen, yang kini memiliki tujuan penting: memastikan mantan pemain Marseille itu tetap bersama klub selama bertahun-tahun ke depan.

  • Kesepakatan sudah dekat

    Menurut laporan Sky yang juga dikonfirmasi kepada redaksi kami oleh sumber-sumber dekat AC Milan, Rabiot dan AC Milan dikabarkan hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya. Dalam beberapa hari terakhir, Cardinale semakin intensif menjalin kontak dengan Veronique, ibu sekaligus agen Rabiot. Pembicaraan tersebut mengarah pada kesepakatan yang akan membuat pemain asal Prancis itu menerima gaji lebih tinggi daripada saat ini.

  • Rincian negosiasi

    Rabiot akan memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga 2028 selama dua musim lagi, dengan opsi untuk tahun ketiga di tangan AC Milan. Gaji pemain asal Prancis itu akan melampaui 6 juta euro dan, bersama Maignan, ia akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad AC Milan. Detail-detail terakhir sedang dirampungkan. Rabiot akan segera memperpanjang kontraknya dengan AC Milan.

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