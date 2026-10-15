Rabiot menjalankan empat peran untuk Milan: gelandang bertahan, pengatur permainan, gelandang serang, dan pemimpin di ruang ganti. Ia semakin terlibat dalam segala dinamika di lingkungan Milan, selalu menjadi salah satu yang pertama tampil dalam konferensi pers seusai pertandingan dan berbicara kepada tim. Sikap itu tak luput dari perhatian manajemen, yang kini memiliki tujuan penting: memastikan mantan pemain Marseille itu tetap bersama klub selama bertahun-tahun ke depan.