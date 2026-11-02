AC Milan terus bergerak, dengan Cardinale terlibat 100% dalam dinamika klub demi mewujudkan ambisi membangun tim pemenang. Fondasinya telah diletakkan melalui perekrutan Gila, ,Moreira dan Ramos, ditambah perpanjangan kontrak dua pemain penting, yakni Pavlovic dan Pulisic. Dalam beberapa hari ke depan, pengumuman resmi perpanjangan kontrak Rabiot dan Cisse juga dinantikan. Keduanya termasuk pemain yang memberikan dampak dahsyat pada awal musim ini.
AC Milan, Cardinale menjanjikan perekrutan besar di bursa transfer Januari untuk meningkatkan kualitas skuad: semua pemain yang diincar
PENGUMUMAN CARDINALE UNTUK JANUARI
Gerry Cardinale, pemilik RedBird dan AC Milan, berbicara kepada La Gazzetta dello Sport: "Kami harus terus meningkatkan kualitas skuad karena pada musim panas saya belum berhasil melakukan semua yang saya inginkan. Kemungkinan kami membutuhkan dua periode bursa transfer lagi untuk menuntaskan semuanya. Kami baru menempuh seperempat perjalanan, dan prioritas kami adalah membangun tim yang mampu menghadapi cedera. Karena itu, kami akan tetap agresif di bursa transfer Januari. Saya tidak akan menghamburkan uang, tetapi ketika saya bertekad merekrut seorang pemain, saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk mendapatkannya."
PRIORITAS UNTUK LINI PERTAHANAN
Satu hal sudah pasti: AC Milan akan merekrut seorang bek pada Januari. Atau mungkin dua. Nama yang paling santer dibicarakan dan menjadi pilihan utama Amorim adalah Inacio dari Sporting Lisbon. Pembicaraan dengannya sudah dimulai sejak musim panas lalu. Dalam daftar incaran juga ada Kim dari Bayern Munich, yang sudah dihubungi secara langsung dalam beberapa hari terakhir. Untuk jangka panjang, AC Milan mengincar Reggiani dari Borussia Dortmund dan Yoro dari Manchester United. Peluang merekrut bek kanan juga patut diperhatikan: salah satu pemain yang dipantau adalah penggawa timnas Argentina, Agustin Giay. Pemain Palmeiras berusia 22 tahun itu dibanderol sekitar 13 juta euro.
NAMA-NAMA UNTUK LINI TENGAH
Pierre-Emile Højbjerg tetap menjadi opsi nyata untuk Januari jika AC Milan memutuskan mendatangkan gelandang tengah pada bursa transfer Januari. Jika itu terjadi, Comotto akan dipinjamkan agar bisa bermain secara reguler. Parma, Monza, dan separuh klub Serie B memantaunya. Bakola dari Sassuolo sangat diminati, sementara target impian untuk musim depan adalah Scott dari Borunemouth. Dua pemain Brighton yang dipantau adalah Ayari asal Swedia dan Gomez asal Paraguay. Romano dari Cagliari juga sangat diminati.
Transfer besar di lini serang
Gagasannya adalah mendatangkan pemain bintang untuk lini serang. Sosok yang terus menjadi incaran Cardinale adalah Endrick dari Real Madrid. Ada ketertarikan timbal balik dengan Tresoldi, tetapi Bruges tetap menjadi kendala. Untuk masa depan, perhatian tertuju pada Mendy dari Cagliari dan Varela dari Monza.
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