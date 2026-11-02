Gerry Cardinale, pemilik RedBird dan AC Milan, berbicara kepada La Gazzetta dello Sport: "Kami harus terus meningkatkan kualitas skuad karena pada musim panas saya belum berhasil melakukan semua yang saya inginkan. Kemungkinan kami membutuhkan dua periode bursa transfer lagi untuk menuntaskan semuanya. Kami baru menempuh seperempat perjalanan, dan prioritas kami adalah membangun tim yang mampu menghadapi cedera. Karena itu, kami akan tetap agresif di bursa transfer Januari. Saya tidak akan menghamburkan uang, tetapi ketika saya bertekad merekrut seorang pemain, saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk mendapatkannya."