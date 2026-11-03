Memperkuat AC Milan untuk bermimpi besar. Gerry Cardinale telah menegaskan niatnya. Setelah menghabiskan lebih dari 150 juta euro pada bursa transfer musim panas, pemilik AC Milan sekaligus orang nomor satu di RedBird itu ingin menjadi salah satu pelaku utama pada Januari. Uang tidak akan dikeluarkan hanya demi membelanjakannya, tetapi ada keinginan untuk melengkapi skuad yang tersedia bagi Ruben Amorim dan menaikkan standar. Endrick, yang sudah dipantau pada musim panas dan juga diincar Roma, patut mendapat perhatian serius. Begitu pula Nicolò Tresoldi, penyerang Italia-Jerman kelahiran 2004 yang terus mencetak gol demi gol bersama Bruges.
AC Milan, Cardinale jatuh hati pada Nicolò Tresoldi: terpikat seketika setelah tiga gol ke gawang Inter
Cardinale Terpikat oleh Tresoldi
Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, AC Milan tidak ingin menyia-nyiakan investasi lebih dari 70 juta euro yang mereka keluarkan untuk Goncalo Ramos, tetapi dalam beberapa pekan terakhir Cardinale sangat terpikat pada Tresoldi, yang mencetak tiga gol ke gawang Inter dalam derby Liga Champions pribadinya pada 13 Oktober lalu, yang dimenangi klub asal Belgia itu dengan skor 4-3. Tresoldi sudah menjadi pendukung AC Milan sejak kecil dan tidak menutupinya. AC Milan dengan senang hati akan memberinya kesempatan bermain untuk klub tersebut, tetapi Bruges punya rencana lain. Pada musim panas, Bruges menolak semua tawaran yang masuk, termasuk tawaran senilai 50 juta euro. Pada Januari, mereka sama sekali tidak berniat melepasnya. Hal itu baru akan dibicarakan lagi pada musim panas, setelah Piala Eropa U-21 yang akan diikuti Tresoldi bersama Jerman. Semua ini hanya bisa berubah jika ada tawaran yang mustahil ditolak, dengan nilai yang nyaris di luar harga pasar.
Tak berhenti mencetak gol
Kasus De Ketelaere pada 2022 dan Jashari pada 2025 tak menyisakan ruang untuk penafsiran: Bruges mematok harga mahal, negosiasi sulit, dan diskon tak tersedia, terutama untuk sosok yang tak pernah ketinggalan zaman dan cocok di segala musim. Namun, Cardinale bukan orang yang mudah gentar. Ia juga ingin mengandalkan keinginan sang pemain, yang menempatkan AC Milan di urutan teratas daftar impiannya. "Saya penggemar AC Milan. Setiap pagi saya bermimpi bermain untuk AC Milan," katanya pada Februari lalu dalam wawancara dengan Sportweek. Masa depannya masih menjadi tanda tanya, tetapi dampaknya musim ini nyaris tak diragukan: 12 gol dalam 14 pertandingan, 4 gol dalam 3 laga Liga Champions, serta 8 gol dalam 10 laga liga. Tresoldi adalah pencetak gol, seorang penyerang nomor 9 sejati yang siap membuat lompatan besar. Seorang nomor 9 yang memimpikan AC Milan.
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