Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, AC Milan tidak ingin menyia-nyiakan investasi lebih dari 70 juta euro yang mereka keluarkan untuk Goncalo Ramos, tetapi dalam beberapa pekan terakhir Cardinale sangat terpikat pada Tresoldi, yang mencetak tiga gol ke gawang Inter dalam derby Liga Champions pribadinya pada 13 Oktober lalu, yang dimenangi klub asal Belgia itu dengan skor 4-3. Tresoldi sudah menjadi pendukung AC Milan sejak kecil dan tidak menutupinya. AC Milan dengan senang hati akan memberinya kesempatan bermain untuk klub tersebut, tetapi Bruges punya rencana lain. Pada musim panas, Bruges menolak semua tawaran yang masuk, termasuk tawaran senilai 50 juta euro. Pada Januari, mereka sama sekali tidak berniat melepasnya. Hal itu baru akan dibicarakan lagi pada musim panas, setelah Piala Eropa U-21 yang akan diikuti Tresoldi bersama Jerman. Semua ini hanya bisa berubah jika ada tawaran yang mustahil ditolak, dengan nilai yang nyaris di luar harga pasar.