Efek derbi sudah menguap dan risiko menjalani jeda yang penuh keraguan bergantung pada laga tandang besok di Marassi menghadapi Genoa asuhan De Rossi yang gigih: respons cepat dibutuhkan. Kekalahan di kandang dari Ferencvaros pada Kamis lalu menyoroti kesulitan yang dihadapi para pemain cadangan dan kualitas skuad secara keseluruhan yang tidak terlalu tinggi. Terlalu rendah dibandingkan kualitas para pemain inti. Bursa transfer Januari menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas. Krosche, kepala bidang sepak bola yang baru, menghadapi tugas yang rumit. Cardinale punya rencana yang jelas; ia menginginkan perekrutan besar pada Januari, sosok yang bisa membangkitkan antusiasme seluruh elemen klub.
AC Milan, Cardinale bermimpi besar: ide gila mendatangkan Tresoldi pada Januari, rencana dengan Bruges untuk target yang sulit tetapi bukan mustahil
Cardinale memilih Tresoldi pada Januari
Melawan PSV di Eindhoven, Tresoldi kembali mencetak gol di Liga Champions, ajang yang menampilkan dirinya sebagai protagonis utama. Ia kini mengoleksi 5 gol dalam 4 pertandingan. Ditambah 8 gol dalam 10 laga Jupiler League, ketajamannya membuat Brugge bermimpi. Nicolò mencetak gol, AC Milan mencatatnya. Namun, Cardinale ingin melangkah ke tahap berikutnya, yakni mengambil langkah konkret. Perkembangan terbesarnya, sosok nomor satu di Red Bird semakin berniat mencoba mendatangkan Tresoldi ke AC Milan paling cepat pada Januari.
Sulit, tetapi bukan mustahil.
Tresoldi, penggemar berat AC Milan, hanya butuh setengah detik untuk mengatakan ya kepada klub yang diimpikannya sejak kecil. Hambatan terbesarnya adalah Bruges, dan AC Milan tahu betul soal itu setelah bernegosiasi panjang dengan klub tersebut, pertama untuk De Ketelaere lalu untuk Jashari. Transfer serumit ini tampaknya hanya punya sedikit peluang untuk terwujud pada periode khusus seperti bursa transfer Januari, tetapi Cardinale tahu bahwa kesepakatan itu bukan hal mustahil: Bruges memasang harga untuk setiap pemain bintangnya, tidak ada yang benar-benar tak bisa dijual. Dan bos AC Milan itu telah berjanji kepada Gazzetta dello Sport bahwa ia ingin bergerak agresif di bursa transfer...
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