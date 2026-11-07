AC Milan, Cardinale bermimpi besar: ide gila mendatangkan Tresoldi pada Januari, rencana dengan Bruges untuk target yang sulit tetapi bukan mustahil

Tresoldi, penggemar berat AC Milan, hanya butuh setengah detik untuk mengatakan ya kepada klub yang diimpikannya sejak kecil. Hambatan terbesarnya adalah Bruges, dan AC Milan tahu betul soal itu setelah bernegosiasi panjang dengan klub tersebut, pertama untuk De Ketelaere lalu untuk Jashari. Transfer serumit ini tampaknya hanya punya sedikit peluang untuk terwujud pada periode khusus seperti bursa transfer Januari, tetapi Cardinale tahu bahwa kesepakatan itu bukan hal mustahil: Bruges memasang harga untuk setiap pemain bintangnya, tidak ada yang benar-benar tak bisa dijual. Dan bos AC Milan itu telah berjanji kepada Gazzetta dello Sport bahwa ia ingin bergerak agresif di bursa transfer...