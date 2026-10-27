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AC Milan, Capello puji Amorim: "Saya suka ketika pelatih menjalankan perannya sebagai pelatih. Dia sedang bekerja dengan Bartesaghi"

Serie A
AC Milan

Pernyataan Fabio Capello kepada Gazzetta dello Sport tentang AC Milan, kinerja Amorim, dan peran baru Bartesaghi

Fabio Capello berbicara kepada Gazzetta dello sport tentang berbagai isu terkini di Milan seraya memuji pekerjaan Amorim sejauh ini dan perkembangan Bartesaghi dalam peran barunya sebagai gelandang sayap.


Beralih ke Milan, yang menang 2-0 di Udine meski tujuh pemain dalam skuadnya cedera.
"Tiga poin penting, terutama mengingat situasi darurat yang sedang dihadapi Milan. Cedera mulai menjadi faktor bagi semua tim, dan Roma serta Milan termasuk yang paling terdampak saat ini. Untung

saja

skuad sekarang lebih besar dan para pelatih bisa memanfaatkan lima pergantian pemain. Jauh berbeda dibandingkan zaman saya...". 

  • Ide memainkan Bartesaghi lebih ke depan

    Sementara itu, Amorim punya ide memainkan Bartesaghi sebagai pemain sayap menyerang.
    "Saya rasa keputusan itu juga diambil karena banyaknya pemain yang absen. Namun, saya suka ketika seorang pelatih benar-benar menjalankan tugasnya: jika setelah bekerja bersama Bartesaghi di Milanello, Amorim melihat bahwa ia mampu bermain di posisi itu, ia patut dipuji karena menyadarinya. Saya juga senang melihat Allegri memainkan De Bruyne sebagai pengatur permainan di Napoli, sekadar menyebut contoh lain yang masih baru".

    Setelah pertandingan tengah pekan, derbi Milan akan digelar pada Sabtu...
    "Saya merasa laga ini bisa menjadi salah satu titik penentu musim ini, meski perjalanan masih panjang. Mudah untuk mengatakan bahwa laga ini penting bagi AC Milan, yang proyeknya belum sepenuhnya matang. Namun, Inter juga perlu diperhatikan: dalam dua tahun terakhir, mereka unggul 35 poin atas AC Milan, tetapi belum pernah mengalahkan rivalnya itu dalam tujuh derbi berturut-turut. Itu bukan jumlah yang sedikit, dan mungkin masih ada ganjalan di benak para pemain Chivu".

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