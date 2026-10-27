AC Milan, Capello puji Amorim: "Saya suka ketika pelatih menjalankan perannya sebagai pelatih. Dia sedang bekerja dengan Bartesaghi"

Fabio Capello berbicara kepada Gazzetta dello sport tentang berbagai isu terkini di Milan seraya memuji pekerjaan Amorim sejauh ini dan perkembangan Bartesaghi dalam peran barunya sebagai gelandang sayap.





Beralih ke Milan, yang menang 2-0 di Udine meski tujuh pemain dalam skuadnya cedera.

"Tiga poin penting, terutama mengingat situasi darurat yang sedang dihadapi Milan. Cedera mulai menjadi faktor bagi semua tim, dan Roma serta Milan termasuk yang paling terdampak saat ini. Untung

saja

skuad sekarang lebih besar dan para pelatih bisa memanfaatkan lima pergantian pemain. Jauh berbeda dibandingkan zaman saya...".