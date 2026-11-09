AC Milan: Camarda dipinjamkan, Kroesche sudah memantau bursa transfer penyerang tengah untuk Januari

Dan dalam konteks ini, Markus Krosche sudah mulai memantau pasar penyerang tengah menjelang Januari. Perekrutan itu tidak boleh seperti Fullkrug setahun lalu, yang didatangkan terburu-buru pada awal bursa transfer dan belum dalam kondisi siap bertanding, meski kini ia mengawali musim dengan sangat baik di Bundesliga. Pemain yang direkrut harus menjadi peluang yang sudah siap turun ke lapangan, dengan kemungkinan menjadi investasi pada akhir musim.