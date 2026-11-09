AC Milan menatap masa depan dan bursa transfer Januari dengan sejumlah peluang yang perlu dimanfaatkan dan didalami oleh jajaran manajemen baru. Penunjukan Markus Kroesche sebagai direktur olahraga baru klub (serta kedatangan Hardung setelahnya untuk mendampinginya) belum diumumkan secara resmi, tetapi kesepakatan sudah tercapai dan jajaran baru itu akan mulai bekerja pada Januari. Namun, sementara itu, seperti dilaporkan Corriere della Sera, para petinggi klub sudah memantau bursa transfer dengan target yang jelas: seorang penyerang untuk Januari.
AC Milan: Camarda dipinjamkan, Kroesche sudah memantau bursa transfer penyerang tengah untuk Januari
Camarda masih terlalu mentah
Menurut Corriere della Sera, AC Milan menyadari bahwa beban yang saat ini dipikul Francesco Camarda terlalu berat. Bahkan Goncalo Ramos tengah menuai banyak kritik karena minimnya gol. Membebankan seluruh tanggung jawab lini serang kepada pemain asal Italia itu ketika penyerang utama saja sedang kesulitan merupakan tugas yang berisiko membuatnya terpuruk. Karena itu, AC Milan mulai serius mempertimbangkan peminjaman Camarda selama enam bulan agar ia mendapat lebih banyak kesempatan bermain secara rutin, mungkin sebagai starter.
KROSCHE SUDAH BEKERJA
Dan dalam konteks ini, Markus Krosche sudah mulai memantau pasar penyerang tengah menjelang Januari. Perekrutan itu tidak boleh seperti Fullkrug setahun lalu, yang didatangkan terburu-buru pada awal bursa transfer dan belum dalam kondisi siap bertanding, meski kini ia mengawali musim dengan sangat baik di Bundesliga. Pemain yang direkrut harus menjadi peluang yang sudah siap turun ke lapangan, dengan kemungkinan menjadi investasi pada akhir musim.
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