Kepercayaan Cardinale dan Amorim kepada Camarda tidak berubah: pemilik AC Milan itu merupakan salah satu sosok utama di balik perpanjangan kontraknya pada musim panas lalu hingga 2031, dengan opsi tambahan satu musim. Keyakinan bahwa pemain kelahiran 2008 itu bisa semakin penting bagi klub pada tahun-tahun mendatang tetap kuat, tetapi situasi saat ini menunjukkan kenyataan yang berbeda dan lebih rumit: wonderkid AC Milan itu baru menjalani operasi bahu yang membuatnya absen pada paruh kedua musim lalu dan kini membutuhkan kesempatan bermain.
AC Milan, Camarda berpotensi dipinjamkan pada Januari: keraguan dan kemungkinan klub tujuan bagi talenta muda AC Milan
Menuju transfer dengan status pinjaman
Amorim percaya kepada Camarda, tetapi baru memainkannya empat kali di liga dengan total 36 menit, serta sekali di Liga Europa sebagai starter melawan Salzburg sebelum menggantinya pada menit ke-60. Camarda membutuhkan waktu bermain, tetapi di AC Milan, misi itu nyaris mustahil mengingat kondisi fisiknya saat ini dan keberadaan Ramos. Karena itu, dalam beberapa jam terakhir, peluang Camarda dipinjamkan pada bursa transfer musim dingin semakin besar. Amorim mulai sedikit melunak dan bisa memberi lampu hijau untuk kepindahan itu asalkan AC Milan tetap memegang hak kepemilikan atas sang pemain.
BISA PERGI KE MANA?
Fokus utamanya adalah mencegah masa depan Camarda ditentukan semata-mata oleh peluang yang ditawarkan bursa transfer. Jelas, yang dibutuhkan adalah menit bermain dan kesempatan bermain secara konsisten, tanggung jawab, serta kesempatan untuk melakukan kesalahan. Bagi penyerang semuda itu, hal-hal tersebut bisa menjadi pembeda antara proses perkembangan yang bertahap dan musim yang dihabiskan untuk menunggu kesempatan sesekali.
AC Milan kabarnya tengah mempertimbangkan kemungkinan penempatan sementara lainnya jika kesempatan bermain Camarda tetap terbatas. Di antara berbagai opsi, Serie B tampaknya menjadi pilihan paling konkret, kompetisi yang bisa memberi Camarda peluang lebih besar untuk bermain secara reguler. Musim panas lalu, Francesco sempat hampir bergabung dengan Samdporia, dan ketertarikan klub itu tetap nyata. Pisa, Benevento, dan Empoli juga berminat. Masih harus dilihat apa yang akan dipilih sang pemain muda. Pilihan itu akan dipertimbangkan oleh klub dan orang-orang di sekelilingnya dengan mempertimbangkan prospek di Serie A.
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