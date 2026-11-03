Fokus utamanya adalah mencegah masa depan Camarda ditentukan semata-mata oleh peluang yang ditawarkan bursa transfer. Jelas, yang dibutuhkan adalah menit bermain dan kesempatan bermain secara konsisten, tanggung jawab, serta kesempatan untuk melakukan kesalahan. Bagi penyerang semuda itu, hal-hal tersebut bisa menjadi pembeda antara proses perkembangan yang bertahap dan musim yang dihabiskan untuk menunggu kesempatan sesekali.

AC Milan kabarnya tengah mempertimbangkan kemungkinan penempatan sementara lainnya jika kesempatan bermain Camarda tetap terbatas. Di antara berbagai opsi, Serie B tampaknya menjadi pilihan paling konkret, kompetisi yang bisa memberi Camarda peluang lebih besar untuk bermain secara reguler. Musim panas lalu, Francesco sempat hampir bergabung dengan Samdporia, dan ketertarikan klub itu tetap nyata. Pisa, Benevento, dan Empoli juga berminat. Masih harus dilihat apa yang akan dipilih sang pemain muda. Pilihan itu akan dipertimbangkan oleh klub dan orang-orang di sekelilingnya dengan mempertimbangkan prospek di Serie A.