Kisah kepergian yang paling menonjol pada bursa transfer musim panas ini berpusat pada masa depan Leao. Penyerang Portugal itu dilaporkan telah menegaskan bahwa ia merasa kebersamaannya selama tujuh tahun di San Siro telah berakhir dan siap mencari tantangan baru.

Terlepas dari preferensi awalnya untuk pindah ke Premier League atau La Liga, tidak adanya tawaran konkret dari kedua kompetisi tersebut membuat Leao mempertimbangkan hengkang ke Turki.

Galatasaray berada di posisi terdepan dalam perburuan untuk merekrut sang penyerang, dengan menawarkan jaminan tampil di fase liga Liga Champions. Leao terbuka dengan kepindahan itu, tetapi menuntut gaji besar bernilai dua digit juta, sementara Milan tetap lebih memilih penjualan permanen.