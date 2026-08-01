Nicolo Campo
Diterjemahkan oleh
AC Milan bidik kepulangan sensasional Brahim Diaz saat Rafael Leao kian dekat dengan kepindahan mengejutkan ke Turki
Target gelandang serang telah diidentifikasi
Menurut Calciomercato.com, yang mengutip Corriere della Sera, Milan beralih kepada Diaz sebagai target utama setelah gagal mendapatkan Konstantinos Karetsas, yang bergabung dengan Borussia Dortmund dengan nilai €33 juta. Milan sedang mempertimbangkan untuk kembali merekrut pemain Maroko itu, sekaligus juga menimbang Ethan Nwaneri dan Matias Soule. Kepindahan kembali ke San Siro dipandang ideal mengingat Diaz mencatatkan 18 gol dan 15 assist dalam 124 pertandingan sambil membantu Milan menjuarai Scudetto 2022.
- Getty Images
Galatasaray memimpin perburuan Leao
Kisah kepergian yang paling menonjol pada bursa transfer musim panas ini berpusat pada masa depan Leao. Penyerang Portugal itu dilaporkan telah menegaskan bahwa ia merasa kebersamaannya selama tujuh tahun di San Siro telah berakhir dan siap mencari tantangan baru.
Terlepas dari preferensi awalnya untuk pindah ke Premier League atau La Liga, tidak adanya tawaran konkret dari kedua kompetisi tersebut membuat Leao mempertimbangkan hengkang ke Turki.
Galatasaray berada di posisi terdepan dalam perburuan untuk merekrut sang penyerang, dengan menawarkan jaminan tampil di fase liga Liga Champions. Leao terbuka dengan kepindahan itu, tetapi menuntut gaji besar bernilai dua digit juta, sementara Milan tetap lebih memilih penjualan permanen.
Opsi transfer dan persaingan
Diaz masih terikat kontrak di Real Madrid hingga 2027. Sebelum menjajaki opsi alternatif, Juventus juga sempat menunjukkan minat untuk mengamankan playmaker Maroko itu sebelum beralih ke Kerim Alajbegovic dari Bayer Leverkusen. Bagi Milan, mendatangkan Diaz akan memberikan dorongan langsung pada kreativitas lini serang mereka setelah peluang merekrut target utama sebelumnya gagal dimaksimalkan.
- Getty Images Sport
Menuntaskan dua saga besar
Milan dan Galatasaray masih terpaut cukup jauh dalam hal valuasi pemain serta tuntutan gaji besar Leao. Negosiasi diperkirakan akan terus berlanjut sepanjang sisa jendela transfer musim panas saat semua pihak mencari kompromi yang tepat. Sementara itu, petinggi AC Milan harus bergerak cepat untuk merampungkan kesepakatan dengan Madrid jika mereka ingin menuntaskan kepulangan Diaz ke San Siro.
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