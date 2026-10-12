Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1084406213.jpgLaPresse
Diterjemahkan oleh

AC Milan bermasalah dalam situasi bola mati: sudah tiga kali kebobolan di awal musim ini, Rabiot menemukan penjelasannya

AC Milan

Gol yang bersarang ke gawang AC Milan saat melawan Sassuolo tadi malam menjadi gol ketiga yang mereka kebobolan dari situasi bola mati pada awal musim liga ini.

Amorim tak terima. Tim asuhannya, Milan, terlalu banyak kebobolan dari situasi bola mati. Setelah kebobolan saat menghadapi Torino pada pekan pertama dan Juventus pada pekan ketiga, Milan kemarin kebobolan gol ketiganya dari bola mati dalam enam pekan pertama liga, kali ini di markas Sassuolo. Seusai pertandingan, Ruben Amorim mengatakan kepada DAZN: "Saya pikir kami pantas unggul, tetapi setelah mencetak gol, kami tidak mengendalikan pertandingan dan permainan. Kami terus menekan dan karena itulah mereka mendapat dua peluang: setelah gol itu,

wajar

untuk terus menekan karena momentum berpihak kepada kami, tetapi kami tidak melakukannya dengan cara yang tepat. Setelah mencetak gol, kami cepat kehilangan bola saat menguasainya. Pada akhirnya, hal itu bisa terjadi, tetapi gol yang kami derita dari tendangan sudut tidak boleh terjadi."

  • Kekecewaan Rabiot

    Rabiot juga sama sekali tidak senang dengan menurunnya konsentrasi para pemainnya dalam situasi bola mati. Kurangnya kesigapan saat menjaga lawan ini juga sudah terlihat dalam laga-laga persahabatan pramusim. Pemain asal Prancis itu kemarin mengatakan: "Kami mencetak gol, lalu tak lama kemudian dua bola lolos ke belakang pertahanan kami. Mike menyelamatkan kami. Kami tidak boleh mundur sedalam itu setelah mencetak gol dan kehilangan konsentrasi. Kami harus membenahi mentalitas dan berkembang dalam beberapa fase permainan. Hari ini kami juga melakukan hal-hal baik, tetapi saya menyesal kebobolan dari situasi yang sering kami latih. Bagi saya, hari ini kami kehilangan dua poin."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Europa League
Salzburg crest
Salzburg
SAL
AC Milan crest
AC Milan
MIL