Amorim tak terima. Tim asuhannya, Milan, terlalu banyak kebobolan dari situasi bola mati. Setelah kebobolan saat menghadapi Torino pada pekan pertama dan Juventus pada pekan ketiga, Milan kemarin kebobolan gol ketiganya dari bola mati dalam enam pekan pertama liga, kali ini di markas Sassuolo. Seusai pertandingan, Ruben Amorim mengatakan kepada DAZN: "Saya pikir kami pantas unggul, tetapi setelah mencetak gol, kami tidak mengendalikan pertandingan dan permainan. Kami terus menekan dan karena itulah mereka mendapat dua peluang: setelah gol itu,

wajar

untuk terus menekan karena momentum berpihak kepada kami, tetapi kami tidak melakukannya dengan cara yang tepat. Setelah mencetak gol, kami cepat kehilangan bola saat menguasainya. Pada akhirnya, hal itu bisa terjadi, tetapi gol yang kami derita dari tendangan sudut tidak boleh terjadi."