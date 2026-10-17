AFP
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AC Milan bergegas amankan masa depan Alphadjo Cisse dengan kontrak baru bernilai besar usai aksi heroiknya mencetak hat-trick di Liga Europa
Milan ambil langkah untuk memberi penghargaan kepada pahlawan remaja
Milan ingin mengikat Cisse dengan kontrak baru yang lebih baik menyusul awal kiprahnya yang gemilang di klub. Gazzetta menyebutkan bahwa pembicaraan resmi dengan perwakilan pemain berusia 19 tahun itu bisa dimulai paling lambat akhir pekan depan.
Klub Italia itu berharap dapat merampungkan kesepakatan sebelum akhir tahun kalender ini agar kontraknya mencerminkan status baru Cisse sebagai bintang tim utama. Penyerang tersebut sudah terikat kontrak hingga musim panas 2030, tetapi dampak langsung yang ia berikan telah mempercepat rencana untuk memperbaiki ketentuan kontraknya.
Cisse saat ini dilaporkan menerima €800.000 per musim, angka yang diperkirakan meningkat signifikan setelah ia menandatangani perpanjangan kontrak yang direncanakan itu.
- AFP
Sejarah Eropa memicu perburuan kontrak
Urgensi di balik kesepakatan yang diusulkan itu bersumber langsung dari penampilan gemilang Cisse dalam kemenangan 4-0 atas RB Salzburg di Liga Europa pada Kamis. Pemain remaja itu tampil luar biasa dan meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan setelah mencetak hat-trick sempurna.
Dengan pencapaian itu, Cisse menjadi pemain Italia termuda yang pernah mencetak hat-trick di kompetisi besar Eropa. Ketajamannya di depan gawang memukau para pendukung dan mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di lini serang Eropa. Manajemen Milan kini memprioritaskan peningkatan kontraknya dalam waktu dekat sebagai pengakuan atas perkembangan pesatnya menjadi pemain kunci penentu kemenangan.
Melesat dari latar belakang Serie B
Kemunculan pesat Cisse di kasta tertinggi merupakan kelanjutan dari perkembangan kariernya yang sangat baik. Milan merampungkan perekrutannya dari Hellas Verona pada akhir bursa transfer Januari tahun ini, sebelum membiarkannya tetap bermain dengan status pinjaman.
Ia menghabiskan sisa musim 2025-26 bersama Catanzaro, tempat ia tampil mengesankan di Serie B dan mulai mencuri perhatian. Cisse mencetak enam gol dalam 22 penampilan di kasta kedua, memperlihatkan naluri mencetak gol yang mendorong Milan merekrutnya. Performa itu berlanjut di kasta tertinggi: Cisse mencetak lima gol dalam tujuh penampilan pertamanya bersama Milan.
- AFP
Apa selanjutnya bagi Cisse?
Dengan pembicaraan kontrak resmi yang dijadwalkan dimulai dalam beberapa hari ke depan, Milan akan berupaya segera mencapai kesepakatan dengan pihak Cisse. Manajemen ingin seluruh proses perpanjangan kontrak rampung jauh sebelum akhir tahun kalender. Di lapangan, penyerang muda itu akan berusaha mempertahankan momentum luar biasanya saat Milan menjalani jadwal pertandingan domestik dan Eropa yang padat.
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