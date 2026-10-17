Milan ingin mengikat Cisse dengan kontrak baru yang lebih baik menyusul awal kiprahnya yang gemilang di klub. Gazzetta menyebutkan bahwa pembicaraan resmi dengan perwakilan pemain berusia 19 tahun itu bisa dimulai paling lambat akhir pekan depan.

Klub Italia itu berharap dapat merampungkan kesepakatan sebelum akhir tahun kalender ini agar kontraknya mencerminkan status baru Cisse sebagai bintang tim utama. Penyerang tersebut sudah terikat kontrak hingga musim panas 2030, tetapi dampak langsung yang ia berikan telah mempercepat rencana untuk memperbaiki ketentuan kontraknya.

Cisse saat ini dilaporkan menerima €800.000 per musim, angka yang diperkirakan meningkat signifikan setelah ia menandatangani perpanjangan kontrak yang direncanakan itu.