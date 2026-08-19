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Cardinale Grafica Milan
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

AC Milan belanja 150 juta euro di bursa transfer tanpa Liga Champions? Bagaimana Cardinale melakukannya, dampaknya pada neraca, dan strategi ke depan

AC Milan

Milan bergerak agresif meski kehilangan pemasukan, tetapi bagaimana transfer sebesar ini bisa tetap berkelanjutan bahkan tanpa lolos ke Liga Champions musim depan?

Pertama Goncalo Ramos, lalu Mario Gila, dan kini Diego Moreira. AC Milan benar-benar mengamuk di bursa transfer pemain masuk dengan pengeluaran untuk 3 pemain ini yang sudah menyentuh sekitar 150 juta euro kurang lebih bonus.

Pengeluaran yang sangat besar ini membuat banyak orang tercengang dan terkejut, tetapi sebenarnya, dengan struktur seperti sekarang, itu masih berkelanjutan bahkan tanpa pemasukan yang terkait dengan kegagalan tampil di Liga Champions musim depan.

Tentu saja Gerry Cardinale harus berterima kasih kepada pasar transfer dan player trading, selain neraca keuangan yang sudah diamankan dalam beberapa tahun terakhir, karena justru mekanisme pembelian/penjualan inilah yang sejauh ini memungkinkan klub menuntaskan operasi-operasi ini. Namun, mari kita pahami secara lebih rinci bagaimana klub AC Milan bergerak.

  • Hentikan financial fair play

    Titik awalnya, seperti telah disebutkan, adalah pengelolaan rutin yang dalam 3 musim terakhir hampir selalu ditutup dengan surplus dan yang di satu sisi memungkinkan klub merapikan neraca tanpa liabilitas struktural, dan di sisi lain bisa menuntaskan persoalan itu, bisa keluar secara definitif dari settlement agreement dengan UEFA.

    Pada dasarnya, setidaknya untuk musim ini, AC Milan setara dengan Como: bebas berinvestasi sebelum, jika memang demikian, kembali ditempatkan di bawah pengawasan.

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  • Trading pemain, Cardinale berterima kasih kepada Newcastle dan Manchester City

    Bursa transfer Milan, setidaknya dalam basis tahunan, bisa mendapat manfaat dari pemasukan yang datang dari operasi yang diselesaikan pada masa lalu baru-baru ini dan yang sedang menghasilkan capital gain kedua serta efek positif kedua pada neraca.

    Penjualan oleh Newcastle dan Manchester City masing-masing atas Tonali ke Tottenham dan Reijnders ke Al-Qadsiah memang telah membawa ke kas AC Milan masing-masing sekitar 9 dan bahkan 14 juta euro: total 23 juta euro.

  • DAMPAK TIGA REKRUTAN BARU

    Menganalisis dampak ekonomi dari Moreira, Gila, dan Ramos, yang ketiganya sama-sama dikontrak selama 5 tahun, porsi amortisasi ketiganya akan berada di kisaran total 30 juta euro (9+5,6+14,8) di luar bonus.

    Hanya dengan memperhitungkan 23 juta euro yang diterima dari Reijnders dan Tonali, angka pada neraca 2026/2027 akan menjadi negatif "hanya" 7 juta euro, tetapi bursa transfer masih berjalan dan persoalan gaji juga perlu diperhitungkan.

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  • GAJI

    Dengan transfer Gila, Milan telah memainkan kartu joker karena sang pemain masih terus menikmati keuntungan dari decreto crescita. Jika itu dijumlahkan dengan dampak dari Ramos dan Moreira, kenaikan tahunan pada total beban gaji kotor berada di angka 21 juta euro bruto.

    Sebagian dari angka ini, lapor Gazzetta dello Sport, namun juga dalam kasus ini sudah tertutup karena dibandingkan dengan laporan keuangan 2025/2026 yang ditutup pada 30 Juni, pos-pos terkait gaji Fullkrug (tidak dipermanenkan), Bennacer (pemutusan kontrak), serta Odogu dan Athekame (keduanya dilepas dengan status pinjaman) telah keluar.

    Pada dasarnya, sejauh ini dampak pada pos gaji berada di angka 13 juta euro dan konsekuensinya dampak negatif hanya untuk gaji akan menjadi 8 juta euro.

  • Menjual pemain untuk mendatangkan pemain lain

    Ambang toleransi antara rasio biaya skuad dan pendapatan klub akan kembali menurun, dan inilah aspek terpenting yang harus diperhatikan Milan.

    Batasnya harus 70% untuk Serie A dan defisitnya tidak boleh melebihi 30 juta euro agar tidak masuk radar UEFA terkait Fair Play Finansial.

    Karena itu, dengan mempertimbangkan pemasukan yang hilang dari Liga Champions, melainkan pemasukan dari Liga Europa yang jauh lebih rendah, Milan tetap akan mengalami peningkatan dibandingkan nol pemasukan UEFA pada musim lalu, yang memungkinkan untuk mengompensasi tekanan yang ditimbulkan oleh 3 super transfer ini.

    Namun, agar masih bisa bergerak, player trading akan tetap menjadi hal yang fundamental, baik untuk kebutuhan langsung maupun untuk masa depan.

  • MENGAPA ADA YA UNTUK PINJAMAN

    Tentu saja melepas pemain secara permanen adalah yang diharapkan semua klub, tetapi dalam kasus AC Milan mulai muncul sejumlah "ya" untuk opsi peminjaman bahkan untuk nama-nama penting seperti Nkunku (dan kita lihat apakah juga untuk Leao), justru karena, secara tahunan, keluarnya porsi amortisasi + gaji tetap akan mempermudah sejumlah pembelian, termasuk secara permanen untuk pemain yang masuk. Yang penting memang bukan total biaya dari seluruh pengeluaran (untuk itu cukup memiliki jalur kredit dan jaminan bank), melainkan dampak tahunan yang memberi tekanan besar pada neraca berjalan.

    Jika Nknunku hengkang meski hanya dengan status pinjaman, misalnya, AC Milan akan punya ruang untuk memasukkan ke dalam skuad satu rekrutan dengan dampak sekitar 17 juta euro per tahun dari gabungan biaya amortisasi dan gaji.

  • DAN MASA DEPAN?

    Pada dasarnya, menjual atau melepas pemain agar bisa kembali membeli. Namun, jika melihat secara lebih umum ke musim depan, agar bisa menghindari keharusan terlalu bergantung pada player trading, pertama-tama dibutuhkan kampanye yang sangat bagus di Europa League, tetapi terutama lolos ke Liga Champions musim depan.

    Hanya dengan mempertimbangkan kelolosan di musim ini, sebagai contoh, Inter sudah meraup dari Liga Champions lebih banyak daripada yang akan didapatkan Milan dengan menjuarai Europa League. Itulah mengapa posisi keempat minimal adalah target terpenting bagi semua klub kami.

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