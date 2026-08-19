AC Milan belanja 150 juta euro di bursa transfer tanpa Liga Champions? Bagaimana Cardinale melakukannya, dampaknya pada neraca, dan strategi ke depan

Pertama Goncalo Ramos, lalu Mario Gila, dan kini Diego Moreira. AC Milan benar-benar mengamuk di bursa transfer pemain masuk dengan pengeluaran untuk 3 pemain ini yang sudah menyentuh sekitar 150 juta euro kurang lebih bonus.

Pengeluaran yang sangat besar ini membuat banyak orang tercengang dan terkejut, tetapi sebenarnya, dengan struktur seperti sekarang, itu masih berkelanjutan bahkan tanpa pemasukan yang terkait dengan kegagalan tampil di Liga Champions musim depan.

Tentu saja Gerry Cardinale harus berterima kasih kepada pasar transfer dan player trading, selain neraca keuangan yang sudah diamankan dalam beberapa tahun terakhir, karena justru mekanisme pembelian/penjualan inilah yang sejauh ini memungkinkan klub menuntaskan operasi-operasi ini. Namun, mari kita pahami secara lebih rinci bagaimana klub AC Milan bergerak.