Pertandingan berikutnya MIL Europa League 12.45 FTC

David Odogu secara mengejutkan bergabung dengan AC Milan pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025 dengan nilai transfer sekitar 6 juta euro plus bonus dari Wolfsburg. Ia adalah talenta muda yang baru bermain beberapa menit di Bundesliga, tetapi memiliki rekam jejak yang solid bersama tim nasional kelompok usia Jerman hingga dianggap sebagai salah satu bek paling menjanjikan. Namun, musim pertamanya di Serie A penuh kesulitan. Di bawah Allegri, ia tidak pernah bermain. Musim panas lalu, Toulouse, klub saudara AC Milan yang juga berada dalam jaringan Red Bird, dipilih agar ia bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain di Ligue 1.