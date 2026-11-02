David Odogu secara mengejutkan bergabung dengan AC Milan pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025 dengan nilai transfer sekitar 6 juta euro plus bonus dari Wolfsburg. Ia adalah talenta muda yang baru bermain beberapa menit di Bundesliga, tetapi memiliki rekam jejak yang solid bersama tim nasional kelompok usia Jerman hingga dianggap sebagai salah satu bek paling menjanjikan. Namun, musim pertamanya di Serie A penuh kesulitan. Di bawah Allegri, ia tidak pernah bermain. Musim panas lalu, Toulouse, klub saudara AC Milan yang juga berada dalam jaringan Red Bird, dipilih agar ia bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain di Ligue 1.
Getty Images Sport
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AC Milan, bek muda Jerman Odogu bergabung dengan Toulouse pada musim panas lalu dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian: evaluasi awal musim ini
Pertandingan berikutnya
NOL PENAMPILAN
Toulouse menampilkan permainan yang sangat baik dan berada di papan tengah dengan 10 poin dari 9 pertandingan. Namun, di antara para pemain yang menonjol tidak ada Odogu. Ia absen dalam tiga pertandingan karena masalah otot dan hanya duduk di bangku cadangan dalam enam laga lainnya. Sejauh ini, ia belum menjalani debutnya di Ligue 1. Pengalaman ini tidak dimulai sesuai harapan AC Milan, yang bisa memutuskan untuk membawa Odogu pulang pada Januari sebelum menentukan tujuan baru baginya untuk paruh kedua musim.
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