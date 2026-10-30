Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Santiago Gimenez menjadi penentu kemenangan Porto atas Académico Viseu pada Rabu malam. Ia mengeksekusi penalti dengan sempurna dalam pertandingan yang berjalan ketat dan buntu secara taktik. Bagi Bebote, ini mungkin momen terbaiknya dalam dua tahun terakhir.

Puas

juga pelatih Porto Francesco Farioli. Seusai pertandingan, ia mengomentari penampilan mantan penyerang AC Milan itu kepada Sport TV: "Pertandingan ini sangat penting untuk memberi menit bermain kepada para pemain yang bergabung belakangan. Santi Gimenez bermain selama 90 menit, dan itu memang target kami. Ia tampil sangat baik. Begitu pula Fofana, yang sebelumnya belum pernah menjadi starter. Ada banyak hal positif."