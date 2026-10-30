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Diterjemahkan oleh

AC Milan, bagaimana kiprah Gimenez di Porto? Pilihan Farioli, gol-gol, dan apa yang bisa berubah pada Januari

AC Milan
Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Santiago Gimenez menjadi penentu kemenangan Porto atas Académico Viseu pada Rabu malam. Ia mengeksekusi penalti dengan sempurna dalam pertandingan yang berjalan ketat dan buntu secara taktik. Bagi Bebote, ini mungkin momen terbaiknya dalam dua tahun terakhir.

Puas

juga pelatih Porto Francesco Farioli. Seusai pertandingan, ia mengomentari penampilan mantan penyerang AC Milan itu kepada Sport TV: "Pertandingan ini sangat penting untuk memberi menit bermain kepada para pemain yang bergabung belakangan. Santi Gimenez bermain selama 90 menit, dan itu memang target kami. Ia tampil sangat baik. Begitu pula Fofana, yang sebelumnya belum pernah menjadi starter. Ada banyak hal positif."

  • Statistik impresif jika dilihat dari jumlah menit bermain

    Sejauh ini, Gimenez telah mencetak dua gol dalam 6 penampilan resmi bersama Porto . Bersama AC Milan, ia mencetak 7 gol dan 6 assist dalam 37 pertandingan. Total waktu bermainnya bersama juara Portugal itu baru 173 menit, sehingga ia rata-rata mencetak satu gol setiap 87 menit. Sekilas, kiprah pemain tim nasional Meksiko itu di Porto tampak berjalan sangat baik, tetapi yang lebih menonjol adalah betapa jarangnya ia dimainkan sejauh ini.

  • Pengelolaan Menuai Kritik

    Penilaian awal atas kiprah Gimenez di Porto dipengaruhi kritik yang diterimanya karena memilih memenuhi panggilan timnas Meksiko saat jeda internasional yang berlangsung antara akhir September dan awal Oktober. Menurut klub Portugal itu, sang penyerang seharusnya tetap berada di Porto untuk berlatih bersama staf pelatih, mengingat kondisi fisiknya belum optimal akibat musim panas penuh gejolak yang dihabiskannya di luar skuad AC Milan.

  • Pertimbangan untuk Januari

    Gol yang dicetak ke gawang Académico Viseu di Piala Portugal bisa menandai awal baru, sebuah titik balik. Gimenez harus membuktikan diri karena saat ini ia berada di belakang Samu dan Andrè Silva dalam urutan pilihan lini depan pelatih Farioli. Jika ia gagal, Milan dan Porto akan membuka pembicaraan untuk mempertimbangkan peluang yang ditawarkan bursa transfer Januari. Gimenez pindah dari Milan ke Porto pada musim panas lalu dengan status pinjaman tanpa biaya, disertai opsi pembelian yang dapat menjadi kewajiban jika syarat-syarat tertentu terpenuhi.

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT