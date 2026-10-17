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Andrej Kostic MilanAC Milan
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AC Milan, awal musim yang sulit bagi Kostic di Sparta Rotterdam: pindah klub pada Januari? Situasinya

AC Milan
A. Kostic
Sparta Rotterdam
Transfers

Milan, penyerang kelahiran 2007 Kostic kesulitan membuktikan diri bersama Sparta Rotterdam di Eredivisie

AC Milan bergerak lebih awal untuk mendapatkan Andrej Kostic karena sangat yakin dengan potensi penyerang asal Montenegro kelahiran 2007 itu. Igli Tare, yang kini telah hengkang, lalu Jovan Kirovski menuntaskan kesepakatan dengan Partizan Belgrado bahkan beberapa bulan sebelum bursa transfer musim panas dibuka kembali: €3 juta plus bonus dan persentase dari penjualan kembali sang pemain di masa depan untuk klub Serbia itu. Kostic menjalani tes medis di Milan pada 30 Maret lalu.

Awalnya, kesepakatan untuk Kostic dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan Dusan Vlahovic karena kedua pemain memiliki agen yang sama, Darko Ristic. Namun, pada akhirnya AC Milan memilih Goncalo Ramos, sementara mantan pemain Juventus itu bergabung dengan Besiktas.

  • Terlalu berlebihan bagi Milan di masa depan, masih terlalu sedikit bagi Amorim

    Bagi seorang penyerang yang sudah mencetak gol dua digit di liga Serbia dan mengoleksi banyak gol bersama tim U-21 Montenegro, Serie D tampaknya bukan level yang sesuai. AC Milan awalnya merekrut Kostic dengan rencana menempatkannya di Milan Futuro. Namun, setelah kembali dari tur di Australia bersama tim utama, ia hanya berlatih beberapa hari dengan tim kedua AC Milan itu.


    Setelah serangkaian diskusi dan evaluasi internal antara staf pelatih kedua tim, muncul kesimpulan awal: Kostic berisiko mengalami kemajuan dalam perkembangannya jika bermain di Serie D, tetapi di saat yang sama Amorim menilainya masih terlalu mentah untuk bermain bersama Modric dan rekan-rekannya. Ia berisiko tersisih, mengingat pelatih asal Portugal itu sudah memilih Camarda sebagai pelapis Ramos.

  • Dipinjamkan ke Sparta Rotterdam tanpa opsi pembelian

    Pada 19 Agustus lalu, AC Milan secara resmi mengumumkan peminjaman Kostic ke Sparta Rotterdam. Kesepakatan itu bermula dan rampung dalam tiga hari dengan skema peminjaman murni tanpa biaya: klub Belanda tersebut menanggung seluruh gaji penyerang kelahiran 2007 itu, mengungguli sejumlah klub Italia dan Jerman yang telah menanyakan kepada AC Milan kemungkinan untuk meminjamnya. Pilihan jatuh pada Eredivisie karena kompetisi itu dianggap ideal untuk mengembangkan penyerang muda.

  • (HAMPIR) TIDAK PERNAH BERMAIN

    Sejauh ini, kiprah Kostic di Sparta Rotterdam belum menggembirakan manajemen klub Belanda tersebut. Penyerang asal Montenegro itu sangat kesulitan mendapat tempat di klub yang mengawali musim dengan sejumlah kendala (baru mengumpulkan 6 poin dari 8 pertandingan sejauh ini).

    Andrej kalah bersaing dengan Milan Zonneveld, penyerang kelahiran 2003 milik Sparta Rotterdam yang mengawali musim ini dengan gemilang lewat 5 gol dalam 8 pertandingan. Mengingat klub Belanda itu bermain dengan formasi 4-2-3-1, Kostic saat ini menjadi pelapis Zonneveld.


    Namun, menit bermain yang didapatnya sejauh ini menjadi bahan pembicaraan di AC Milan. Di Eredivisie, Kostic hanya dimainkan 4 kali dengan total 56 menit, tanpa gol maupun assist. Jika mantan pemain Partizan Belgrado itu tidak mampu membalikkan keadaan, ia bisa mengakhiri masa peminjamannya pada Januari untuk mencari klub yang lebih sesuai dengan situasinya.

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