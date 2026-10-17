AC Milan, awal musim yang sulit bagi Kostic di Sparta Rotterdam: pindah klub pada Januari? Situasinya

AC Milan bergerak lebih awal untuk mendapatkan Andrej Kostic karena sangat yakin dengan potensi penyerang asal Montenegro kelahiran 2007 itu. Igli Tare, yang kini telah hengkang, lalu Jovan Kirovski menuntaskan kesepakatan dengan Partizan Belgrado bahkan beberapa bulan sebelum bursa transfer musim panas dibuka kembali: €3 juta plus bonus dan persentase dari penjualan kembali sang pemain di masa depan untuk klub Serbia itu. Kostic menjalani tes medis di Milan pada 30 Maret lalu.

Awalnya, kesepakatan untuk Kostic dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan Dusan Vlahovic karena kedua pemain memiliki agen yang sama, Darko Ristic. Namun, pada akhirnya AC Milan memilih Goncalo Ramos, sementara mantan pemain Juventus itu bergabung dengan Besiktas.