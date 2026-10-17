AC Milan lebih dulu bergerak untuk merekrut Andrej Kostic karena sangat yakin akan potensi penyerang asal Montenegro kelahiran 2007 itu. Mula-mula Igli Tare, yang kini telah hengkang, lalu Jovan Kirovski menuntaskan kesepakatan dengan Partizan Belgrade beberapa bulan sebelum bursa transfer musim panas kembali dibuka: 3 juta plus bonus dan persentase dari hasil penjualan berikutnya untuk klub Serbia tersebut. Kostic menjalani tes medis di Milan pada 30 Maret lalu.

Awalnya, transfer Kostic dianggap sebagai semacam jalan untuk mendatangkan Dusan Vlahovic karena kedua pemain memiliki agen yang sama, Darko Ristic. Namun, pada akhirnya AC Milan memilih Goncalo Ramos, sementara mantan pemain Juventus itu bergabung dengan Besiktas.