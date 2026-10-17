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Andrej Kostic MilanAC Milan
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AC Milan, awal musim Kostic di Sparta Rotterdam berjalan sulit: pindah klub pada Januari? Begini situasinya

AC Milan

AC Milan: Penyerang kelahiran 2007 Kostic kesulitan mengukuhkan diri bersama Sparta Rotterdam di Eredivisie

AC Milan lebih dulu bergerak untuk merekrut Andrej Kostic karena sangat yakin akan potensi penyerang asal Montenegro kelahiran 2007 itu. Mula-mula Igli Tare, yang kini telah hengkang, lalu Jovan Kirovski menuntaskan kesepakatan dengan Partizan Belgrade beberapa bulan sebelum bursa transfer musim panas kembali dibuka: 3 juta plus bonus dan persentase dari hasil penjualan berikutnya untuk klub Serbia tersebut. Kostic menjalani tes medis di Milan pada 30 Maret lalu.

Awalnya, transfer Kostic dianggap sebagai semacam jalan untuk mendatangkan Dusan Vlahovic karena kedua pemain memiliki agen yang sama, Darko Ristic. Namun, pada akhirnya AC Milan memilih Goncalo Ramos, sementara mantan pemain Juventus itu bergabung dengan Besiktas.

  • Terlalu bagus untuk Milan Futuro, masih belum cukup bagi Amorim

    Bagi seorang penyerang yang sudah mencetak dua digit gol di liga Serbia dan memiliki torehan gol yang sangat baik bersama tim U-21 Montenegro, Serie D tampaknya terlalu rendah. AC Milan awalnya merekrut Kostic dengan rencana menempatkannya di Milan Futuro. Namun, ia hanya berlatih selama beberapa hari bersama tim kedua AC Milan setelah kembali dari tur di Australia bersama tim utama.


    Setelah serangkaian diskusi dan evaluasi internal di antara staf pelatih kedua tim, muncul kesimpulan awal: Kostic berisiko mengalami kemajuan dalam perkembangannya dengan bermain di Serie D, tetapi pada saat yang sama, Amorim menganggapnya masih terlalu mentah untuk bermain bersama Modric dan rekan-rekannya. Ia berisiko tersisih, mengingat pelatih asal Portugal itu sudah memilih Camarda sebagai pelapis Ramos.

  • Dipinjamkan ke Sparta Rotterdam tanpa opsi pembelian

    Pada 19 Agustus lalu, AC Milan resmi mengumumkan peminjaman Kostic ke Sparta Rotterdam. Negosiasi itu dimulai dan rampung dalam tiga hari, dengan skema peminjaman tanpa opsi pembelian dan tanpa biaya: klub Belanda tersebut menanggung seluruh gaji penyerang kelahiran 2007 itu, sekaligus mendahului sejumlah klub Italia dan Jerman yang telah menanyakan kepada AC Milan kemungkinan meminjamnya. Eredivisie menjadi pilihan karena dinilai sebagai liga yang ideal untuk mengembangkan penyerang muda.

  • (HAMPIR) TIDAK PERNAH BERMAIN

    Sejauh ini, kiprah Kostic di Sparta Rotterdam belum akan membuat manajemen klub Belanda itu senang. Penyerang asal Montenegro tersebut sangat kesulitan menunjukkan kemampuannya di klub yang mengawali musim dengan sejumlah masalah (baru meraih 6 poin dari 8 pertandingan).

    Andrej sulit mendapat tempat karena Milan Zonneveld, penyerang kelahiran 2003 milik Sparta Rotterdam, mengawali musim dengan gemilang lewat 5 gol dalam 8 pertandingan. Karena klub Belanda itu bermain dengan formasi 4-2-3-1, Kostic saat ini menjadi pelapis Zonneveld.


    Namun, yang menjadi perhatian AC Milan adalah menit bermain Kostic sejauh ini. Di Eredivisie, ia baru dimainkan 4 kali dengan total hanya 56 menit, tanpa gol maupun assist. Jika mantan pemain Partizan Belgrade itu tidak mampu membalikkan keadaan, ia bisa mengakhiri masa peminjamannya pada Januari untuk mencari proyek yang lebih sesuai dengan situasinya.

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