Prancis terpukau oleh Zachary Athekame, siapa yang menyangka? Semua surat kabar olahraga utama Prancis memberikan sorotan besar pada penampilan bek kanan asal Swiss itu dalam kemenangan Lyon 2-1 atas Nice. Assist-nya untuk gol kedua Tessman merupakan aksi istimewa yang menegaskan perkembangan pesat pemain kelahiran 2004 tersebut berkat kepercayaan yang diberikan Paulo Fonseca kepadanya sejak awal. Pelatih asal Portugal itu pun bisa membuat mantan klubnya, AC Milan, gembira: Athekame akan kembali ke klub asalnya dengan kesadaran dan kematangan yang lebih tinggi, serta nilai pasar setidaknya dua kali lipat dari hampir 10 juta yang disepakati Igli Tare dengan klub Swiss Young Boys untuk transfernya.
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Hanya di belakang Hakimi
Para suporter Lyon tergila-gila pada pemain muda ini, yang sejak hari pertama sudah menunjukkan kepribadian kuat dan kemampuan teknik mumpuni. Berdasarkan statistik, Athekame tampil sebagai bek kanan terbaik di Ligue 1: dalam 7 penampilan, ia sudah mencetak dua gol dan menyumbang 3 assist. Dari segi kualitas secara keseluruhan, ia tentu masih berada di bawah Hakimi dari PSG, tetapi statistiknya jelas dan tak terbantahkan. Milan memantaunya dengan puas atas pilihan yang dibuat musim panas lalu.
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"Athekame? Kami terus memantau perkembangannya, seperti halnya pemain lain yang dipinjamkan. Pada awal musim, saya lebih melihatnya sebagai pemain seperti Moreira. Saya tidak tahu apakah situasinya akan berubah. Begitulah sepakbola. Dia tampil sangat baik bersama Fonseca, lalu kita lihat nanti". Demikian kata Amorim tentang Athekame pada 11 Oktober lalu saat menjelaskan keputusannya meminjamkan sang pemain ke Lyon dengan status pinjaman murni.
Keputusan itu mungkin juga agak terburu-buru, mengingat di sisi kanan Chukwueze hanya memiliki Hutchinson sebagai pelapis, meski pemain Inggris itu jelas lebih menyerang. Kesannya, Athekame belum sepenuhnya meyakinkan Amorim. Karena itu, ia kemungkinan kecil akan meminta sang pemain kembali pada bursa transfer musim dingin, meski pilihan pemain sayap kanan cukup terbatas. Belum lagi, Lyon telah mendapat jaminan tegas bahwa mereka bisa menggunakan jasa mantan pemain Young Boys itu. Sementara itu, Athekame terus berkembang, menikmati permainannya, dan menghibur suporter Lyon.
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