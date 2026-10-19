"Athekame? Kami terus memantau perkembangannya, seperti halnya pemain lain yang dipinjamkan. Pada awal musim, saya lebih melihatnya sebagai pemain seperti Moreira. Saya tidak tahu apakah situasinya akan berubah. Begitulah sepakbola. Dia tampil sangat baik bersama Fonseca, lalu kita lihat nanti". Demikian kata Amorim tentang Athekame pada 11 Oktober lalu saat menjelaskan keputusannya meminjamkan sang pemain ke Lyon dengan status pinjaman murni.

Keputusan itu mungkin juga agak terburu-buru, mengingat di sisi kanan Chukwueze hanya memiliki Hutchinson sebagai pelapis, meski pemain Inggris itu jelas lebih menyerang. Kesannya, Athekame belum sepenuhnya meyakinkan Amorim. Karena itu, ia kemungkinan kecil akan meminta sang pemain kembali pada bursa transfer musim dingin, meski pilihan pemain sayap kanan cukup terbatas. Belum lagi, Lyon telah mendapat jaminan tegas bahwa mereka bisa menggunakan jasa mantan pemain Young Boys itu. Sementara itu, Athekame terus berkembang, menikmati permainannya, dan menghibur suporter Lyon.