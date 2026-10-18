Maignan 7: penyelamatannya atas peluang Zappacosta pada menit ke-82 menyelamatkan AC Milan. Ia keluar dari gawang dengan tegas dan berani untuk menutup ruang bagi pemain sayap asal Bergamo itu.

Gila 7: gol pertamanya bersama AC Milan menjadi kegembiraan tersendiri bagi bek asal Spanyol itu, yang merayakannya di hadapan Curva Sud. Gol tersebut pantas ia dapatkan setelah kembali tampil tangguh dan intens. Du­elnya dengan Bellanova menjadi salah satu sajian terbaik pertandingan ini. (sejak menit ke-83 Tomori tanpa nilai)

De Winter 5: ia terus menempel ketat Krstovic sepanjang pertandingan dan berhasil membatasi pergerakan mantan pemain Lecce itu, yang datang setelah mencetak dua gol melawan Venezia. Namun, kemudian ia kehilangan konsentrasi sepenuhnya dan dua kali lengah, baik pada gol pertama maupun kedua lawan. Naik turun.

Pavlovic 6,5: tekel luar biasa di ruang terbuka menjelang akhir laga memastikan kemenangan yang hingga menit ke-72 tampak sudah pasti, tetapi kemudian menjadi sangat sulit diraih.

Chukwueze 6: perkembangan taktis pemain Nigeria itu patut digarisbawahi. Kini ia melakukan banyak hal, dan cukup baik, baik saat menyerang maupun bertahan. Nilainya berkurang setengah poin karena beberapa keputusan keliru pada umpan terakhir. (sejak menit ke-52 Hutchinson 5,5: ia tidak mengulangi penampilan apiknya di Salzburg, antara lain karena lawan kali ini jelas memiliki level lebih tinggi. Kurang kuat dalam duel satu lawan satu dan terlalu ragu ketika mendapat kesempatan untuk mengancam, sehingga kehilangan momentum)

Musah 6,5: ia terus-menerus menutup ruang dan memulai serangan dengan konsistensi mengesankan, sembari meredam peran Ederson sebagai pengatur permainan. Ia memperoleh penalti pertama dan selalu fokus. Terus berkembang. (sejak menit ke-74 Estupinan 5,5: ia salah posisi saat gol kedua Atalanta. Pergantian pemain Amorim tidak tepat)

Modric 6,5: ia kerap turun sejajar dengan para bek untuk memberi kualitas pada fase awal pembangunan serangan. Umpan-umpan panjangnya yang mengalihkan arah permainan sedap dipandang. Ia tidak perlu menjangkau area seluas musim lalu sehingga bisa mengalirkan bola dengan lebih baik. (sejak menit ke-74 Jashari 5: gelandang itu mengawali penampilannya dengan buruk karena kehilangan penjagaan terhadap pemain lawan dalam proses gol kedua Atalanta. Setelah itu, ia mengambil kendali permainan, memaksa Carnesecchi melakukan penyelamatan, lalu memberikan assist sempurna kepada Ramos yang gagal memanfaatkannya)

Moreira 7: ia menjadi unsur tak terduga dalam permainan AC Milan yang sangat terukur. Saat menggiring bola, ia membuat pertahanan lawan panik. Ia juga tak segan turun jauh untuk menutup ruang saat bertahan.Pembeda.

Rabiot 7,5: ia menjadi kunci kemenangan AC Milan. Amorim memberinya kebebasan bergerak sepenuhnya dan pemain Prancis itu menemukan ruang berkat kecerdasan bermainnya yang luar biasa. Saat ini, ia adalah pemimpin tim, baik secara teknis maupun emosional. Ia menyemangati publik San Siro dan rekan-rekannya, mencetak gol keempatnya di liga lewat tembakan menyilang yang sangat akurat, serta mengirim bola kepada Gila untuk gol 3-0. Dominan

Pulisic 6: ini jelas bukan malam yang akan ia ceritakan kepada cucu-cucunya, tetapi ia tetap memberikan kontribusi nyata bagi tim. Carnesecchi tampil gemilang pada awal babak kedua untuk menggagalkannya mencetak gol. (sejak menit ke-74 Loftus-Cheek 6: ia mengatur beberapa serangan balik dengan baik)

Ramos 6,5: ia bergerak ke seluruh lini depan dan bertukar posisi dengan Pulisic. Kualitasnya terlihat dalam setiap aksinya, dan ia mencetak gol keduanya di liga musim ini dari titik penalti. Namun, ia gagal mengeksekusi penalti lainnya pada babak kedua. Ia bisa tampil lebih baik.

Pelatih Amorim 6: persiapannya untuk pertandingan ini merupakan sebuah mahakarya kecil. AC Milan asuhannya melibas Atalanta. Namun, ia buruk dalam mengelola pergantian pemain.