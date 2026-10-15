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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan, angka sebenarnya di balik perekrutan Ramos, Estupinan, Ricci, dan Rabiot: data resmi dalam laporan keuangan 2026, Nkunku dan Jashari di atas 35 juta

AC Milan
G. Ramos
P. Estupinan
A. Rabiot
C. Nkunku
S. Ricci
A. Jashari

Ramos Jadi Pemain Bergaji Tertinggi Sepanjang Masa, Gaji Rabiot di Bawah Cisse, Odogu, dan Athekame.

Rincian laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 dan akan disahkan dalam rapat pemegang saham AC Milan mengungkap angka resmi dari banyak transaksi transfer yang dituntaskan di bawah pengelolaan Igli Tare dan, yang tak kalah penting, oleh Cardinale sendiri. Salah satunya adalah transfer Goncalo Ramos, yang tiba di Milanello paling lambat 30 Juni ketika direktur olahraga asal Albania itu sudah dicopot dari jabatannya.


Angka-angka yang diungkap Radio Rossonera ini belum memperhitungkan berbagai bonus yang mungkin berlaku atau mungkin telah berlaku setelah 30 Juni. Karena itu, bonus tersebut tidak membebani laporan keuangan musim lalu.

  • Neraca keuangan defisit

    Perlu dicatat bahwa setelah sekian lama, AC Milan kembali membukukan kerugian. Setelah mencatat laba selama tiga tahun berturut-turut dari 2023 hingga 2025, kerugian yang tercatat per 30 Juni 2026 mencapai sekitar 24 juta euro. Omzet mencapai sekitar 464 juta euro, sementara pendapatan turun sekitar 6% dibandingkan laporan keuangan 2025 akibat tidak berpartisipasi dalam kompetisi piala.

  • Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images

    GONCALO RAMOS

    Seiring pertumbuhan pendapatan yang kini sudah stabil, serta peningkatan pemasukan dari sponsor dan jual beli pemain, AC Milan memilih memasukkan transfer Goncalo Ramos ke dalam laporan keuangan 2026 agar dampaknya terhadap laporan keuangan yang akan ditutup pada 30 Juni 2027 tidak terlalu besar.

    Nilainya di luar bonus tentu tidak kecil. Untuk biaya transfer saja, AC Milan membayarkan 73,1 juta euro kepada PSG.

  • Nkunku LipsiaGetty Images

    Nkunku dan Jashari di atas 30 juta

    Dua transfer yang dituntaskan Igli Tare membuat Milan mengeluarkan lebih dari 35 juta euro untuk biaya transfer masing-masing pemain.

    Untuk mendatangkan Chirstopher Nkunku dari Chelsea, Milan mengeluarkan 37,9 juta euro di luar bonus, sementara Ardon Jashari meninggalkan Bruges dengan biaya transfer 35,7 juta euro.

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  • Estupinan MilanGetty Images

    RICCI, DE WINTER DAN ESTUPINAN

    Ada tiga rekrutan dengan nilai sekitar 20 juta euro.

    Yang pertama sekaligus termahal dari ketiganya sudah meninggalkan Milan menuju Como dengan status pinjaman: Samuele Ricci, yang didatangkan dari Torino seharga 24,8 juta euro.

    Koni De Winter didatangkan dari Genoa dengan biaya tetap sebesar 21,4 juta euro, sedangkan Pervis Estupinan tiba di Milanello dari Premier League dengan biaya 18,3 juta euro.

  • Rabiot MilanGetty Images

    Tiga pemain lebih mahal daripada Rabiot dan Modric

    Dua pemain terpenting di lini tengah AC Milan, Luka Modric dan Adrien Rabiot, masing-masing didatangkan dengan biaya 1,8 juta euro untuk pemain Kroasia itu (berupa komisi karena ia didatangkan tanpa biaya transfer) dan hanya 7,4 juta euro untuk pemain Prancis itu, yang saat itu berselisih dengan Marseille setelah perkelahian dengan Rowe.

    Namun, ada tiga pemain yang biaya perekrutannya lebih tinggi daripada keduanya: Athekame, yang menelan biaya 10,9 juta euro dan kini dipinjamkan ke Lyon; Alphadjo Cisse, yang didatangkan seharga 8,4 juta euro pada Februari dan tetap dipinjamkan ke Catanzaro; serta Odogu, yang didatangkan dari Wolfsburg seharga 8 juta euro dan kini dipinjamkan ke Toulouse.



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