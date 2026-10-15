AC Milan, angka sebenarnya di balik perekrutan Ramos, Estupinan, Ricci, dan Rabiot: data resmi dalam laporan keuangan 2026, Nkunku dan Jashari di atas 35 juta

Rincian laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 dan akan disahkan dalam rapat pemegang saham AC Milan mengungkap angka resmi dari banyak transaksi transfer yang dituntaskan di bawah pengelolaan Igli Tare dan, yang tak kalah penting, oleh Cardinale sendiri. Salah satunya adalah transfer Goncalo Ramos, yang tiba di Milanello paling lambat 30 Juni ketika direktur olahraga asal Albania itu sudah dicopot dari jabatannya.





Angka-angka yang diungkap Radio Rossonera ini belum memperhitungkan berbagai bonus yang mungkin berlaku atau mungkin telah berlaku setelah 30 Juni. Karena itu, bonus tersebut tidak membebani laporan keuangan musim lalu.