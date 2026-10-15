Dari rincian laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 dan akan disahkan oleh rapat umum pemegang saham AC Milan, terungkap angka resmi dari sejumlah transaksi pemain keluar, baik penjualan permanen maupun pembelian permanen oleh klub lain, yang diselesaikan selama masa kepemimpinan Igli Tare.





Angka-angka yang diungkap Radio Rossonera, ini belum memperhitungkan berbagai bonus yang dapat berlaku atau mungkin telah berlaku setelah 30 Juni. Karena itu, bonus tersebut tidak memengaruhi laporan keuangan musim lalu.



