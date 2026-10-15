Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
CM Grafica Theo Hernandez Al Hilal Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

AC Milan, angka sebenarnya di balik kepergian Theo Hernandez, Thiaw, dan Morata: data resmi dalam laporan keuangan 2026, pemasukan juga dari Colombo dan Pobega

AC Milan
M. Thiaw
T. Hernandez
A. Jimenez
A. Morata
Transfers
Como
Bologna
Genoa

Thiaw lebih mahal daripada Theo, Morata dan Emerson Royal diobral!

Dari rincian laporan keuangan yang ditutup pada 30 Juni 2026 dan akan disahkan oleh rapat umum pemegang saham AC Milan, terungkap angka resmi dari sejumlah transaksi pemain keluar, baik penjualan permanen maupun pembelian permanen oleh klub lain, yang diselesaikan selama masa kepemimpinan Igli Tare.


Angka-angka yang diungkap Radio Rossonera, ini belum memperhitungkan berbagai bonus yang dapat berlaku atau mungkin telah berlaku setelah 30 Juni. Karena itu, bonus tersebut tidak memengaruhi laporan keuangan musim lalu.


  • Neraca keuangan defisit

    Perlu diingat, setelah sekian lama, AC Milan kembali membukukan kerugian. Setelah mencatatkan laba selama tiga tahun berturut-turut dari 2023 hingga 2025, kerugian per 30 Juni 2026 mencapai sekitar 24 juta euro. Omzet tercatat sekitar 464 juta euro, sementara pendapatan turun sekitar 6% dibandingkan dengan laporan keuangan 2025 akibat tidak berpartisipasi dalam kompetisi piala.

  • THIAW LEBIH DARI THEO

    Transfer Reijnders ke Manchester City telah dicatat dalam laporan keuangan 2025. Dengan demikian, penjualan yang paling banyak menambah kas klub adalah transfer Malick Thiaw ke Newcastle senilai 34,1 juta euro, di luar bonus.

    Jumlah itu jauh lebih besar daripada 25 juta euro yang diterima dari penjualan Theo Hernandez ke Al-Hilal.

  • Jimenz, Okafor, dan keterpurukan Emerson serta Morata

    Transfer Alex Jimenez, yang kini berada di Fiorentina, ke Bournemouth bernilai di bawah 20 juta euro, tepatnya 18,5 juta euro. Sementara itu, nilai transfer Okafor ke Leeds mencapai 18 juta euro.

    Nilai jual Emerson Royal dan Morata anjlok. Hanya setahun setelah dibeli, keduanya dijual kembali masing-masing seharga 9 juta dan 11 juta euro.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Pemasukan juga dari Adli, Pobega, dan Colombo

    Kepindahan Adli ke Al Shabab menghasilkan 5,2 juta euro bagi AC Milan. Klub itu juga menerima pemasukan dari pembelian permanen Colombo oleh Genoa senilai 7,6 juta euro dan Pobega oleh Bologna senilai 4,9 juta euro.