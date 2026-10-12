AC Milan, Amorim terpikat Bakola: pemain kelahiran 2007 yang terinspirasi Pogba dan juga diminati Roma serta Juventus

Darryl Bakola dinobatkan sebagai pemain terbaik saat menghadapi AC Milan. Penampilannya komplet dan matang meski ia baru kelahiran 2007. Ia mendapat nilai tujuh penuh, tepat di hadapan Ruben Amorim yang benar-benar terkejut dengan kualitas wonderkid yang didatangkan pada Januari dari Marisglia dengan harga 10 juta ditambah 2 juta dalam bentuk bonus untuk menjuarai Serie A.





Di tengah minimnya gelandang box-to-box berteknik dan berorientasi menyerang di kancah internasional, permata muda Sassuolo itu kini menjadi acuan jelas bagi semua pemandu bakat Eropa. Pendukung pemain asal Prancis itu sudah banyak, dan kini bertambah satu lagi: AC Milan.