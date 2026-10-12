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grafica Bakola MilanGetty Images
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AC Milan, Amorim terpikat Bakola: pemain kelahiran 2007 yang terinspirasi Pogba dan juga diminati Roma serta Juventus

AC Milan

AC Milan, Amorim sangat terkejut dengan kualitas Bakola dalam laga di Stadion Mapei

Darryl Bakola dinobatkan sebagai pemain terbaik saat menghadapi AC Milan. Penampilannya komplet dan matang meski ia baru kelahiran 2007. Ia mendapat nilai tujuh penuh, tepat di hadapan Ruben Amorim yang benar-benar terkejut dengan kualitas wonderkid yang didatangkan pada Januari dari Marisglia dengan harga 10 juta ditambah 2 juta dalam bentuk bonus untuk menjuarai Serie A.


 Di tengah minimnya gelandang box-to-box berteknik dan berorientasi menyerang di kancah internasional, permata muda Sassuolo itu kini menjadi acuan jelas bagi semua pemandu bakat Eropa. Pendukung pemain asal Prancis itu sudah banyak, dan kini bertambah satu lagi: AC Milan.

  • Inilah alasan AC Milan tertarik kepadanya

    Dengan lebih dari 300 menit bermain di Serie A, banyak berlari, selalu akurat dalam mengumpan, dan mencatatkan satu assist untuk Bowie yang membawa timnya unggul sementara 2-1 atas Juventus, Bakola telah mendapatkan kepercayaan Aquilani. Sang pelatih tengah membangun proses perkembangan yang penting bagi Bakola, seperti yang dilakukannya musim lalu di Catanzaro bersama Cisse dan Favasuli. Baik sebagai gelandang serang, pemain nomor 10, maupun mezzala, Bakola selalu nyaman menguasai bola. Ia bukan pemain yang sangat cepat, melainkan pemain yang mengandalkan penguasaan bola dan selalu berpikir untuk mengalirkan permainan ke depan. Persis seperti yang disukai Ruben Amorim. Darryl adalah pemain yang berorientasi menyerang, cepat berakselerasi saat menggiring bola, serta piawai menerima bola dan bergerak di ruang sempit.

  • BIAYA DAN PERSAINGAN

    Mantan direktur utama Sassuolo, Giovanni Carnevali, yang kini berada di Juventus, merekrutnya pada Januari lalu dengan investasi 10 juta. Itu menjadi langkah besar terakhir Carnevali sebelum pindah ke Turin. Keputusannya terbukti tepat dan membuka jalan bagi masa depan: Juventus memiliki akses istimewa terhadap pemain tersebut, yang juga telah direkomendasikan kepada duet Gasperini-D'Amico untuk Roma. Profilnya menarik perhatian dan ia akan terus dipantau untuk melihat apakah bisa menjadi Konè baru. Nilainya? Setidaknya dua kali lipat dibandingkan Februari, tetapi jika ia kembali tampil seperti saat melawan AC Milan kemarin, nilainya berpotensi melampaui 30 juta.

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