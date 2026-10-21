Di tengah hujan yang tak kunjung reda, AC Milan menjalani sesi latihan terakhir pagi ini di Milanello: kabar yang datang tidak menggembirakan bagi Amorim, yang harus bermain tanpa Chukwueze. Masalah pada pinggul pemain asal Nigeria itu tidak akan pulih dalam waktu singkat dan ia berisiko absen cukup lama. Bek muda asal Bulgaria dari Milan Futuro, Valeri Vladimirov, bergabung dengan tim utama. Goncalo Ramos juga terpaksa berhenti saat sesi latihan berlangsung: penyerang asal Portugal itu mengalami kelebihan beban pada otot betisnya dan akan menjalani pemeriksaan medis besok untuk mengetahui tingkat keparahan masalah tersebut.

Di Vitality Stadium, Bournemouth, AC Milan akan tampil dengan susunan pemain yang sangat berbeda dari tim yang mengalahkan Atalanta Minggu lalu: Ruben Amorim dipastikan akan melakukan sejumlah perubahan.