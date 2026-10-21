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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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AC Milan, Amorim siapkan rotasi jelang laga melawan Bournemouth: Loftus-Cheek dan Cisse masuk, keputusan terkait Camarda

AC Milan

Besok malam melawan Bournemouth, Ruben Amorim akan melakukan beberapa perubahan dibandingkan pertandingan liga terakhir melawan Atalanta.

Di tengah hujan yang tak kunjung reda, AC Milan menjalani sesi latihan terakhir pagi ini di Milanello: kabar yang datang tidak menggembirakan bagi Amorim, yang harus bermain tanpa Chukwueze. Masalah pada pinggul pemain asal Nigeria itu tidak akan pulih dalam waktu singkat dan ia berisiko absen cukup lama. Bek muda asal Bulgaria dari Milan Futuro, Valeri Vladimirov, bergabung dengan tim utama. Goncalo Ramos juga terpaksa berhenti saat sesi latihan berlangsung: penyerang asal Portugal itu mengalami kelebihan beban pada otot betisnya dan akan menjalani pemeriksaan medis besok untuk mengetahui tingkat keparahan masalah tersebut.

Di Vitality Stadium, Bournemouth, AC Milan akan tampil dengan susunan pemain yang sangat berbeda dari tim yang mengalahkan Atalanta Minggu lalu: Ruben Amorim dipastikan akan melakukan sejumlah perubahan.

  • TOMORI BERMAIN

    Kapten Maignan tak mengenal kata rotasi dan akan tetap tampil saat menghadapi Bournemouth di Liga Europa. Amorim kembali menaruh kepercayaan kepada Tomori, yang kemungkinan akan memberi De Winter kesempatan beristirahat, sementara Gila kembali ke tengah dan Pavlovic di kiri. Bek Inggris itu kembali menunjukkan dirinya sebagai aset berharga, terutama untuk laga-laga di kancah internasional.

  • Jashari sebagai pengatur permainan

    Menurut kabar terbaru dari Milanello, Amorim memilih memberi Jashari kesempatan menjadi starter sebagai pengatur permainan, sementara Modric akan memulai laga dari bangku cadangan. Keputusan ini diambil agar ia berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan liga berikutnya di kandang Udinese. Masih harus dilihat apakah Rabiot, pemimpin sekaligus starter tak tergantikan bagi Amorim, atau Musah yang akan mendampingi pemain timnas Swiss tersebut. Bartesaghi berpeluang besar menjadi starter di sisi kiri, dengan Moreira di sisi seberangnya.

  • Camarda dan Cisse

    Di lini depan, Amorim mengandalkan pemain muda, tepatnya pemain muda timnas Italia: Cisse akan bermain bersama Camarda, dengan harapan sang penyerang mencetak gol yang bisa menjadi titik balik musimnya. Ada tempat pula untuk Loftus-Cheek di belakang lini serang guna memanfaatkan kekuatan fisik pemain Inggris itu dalam laga yang diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi.

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