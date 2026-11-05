"Kami belum siap bersaing di dua ajang. Kami harus membenahi cara kami memandang sepakbola dan menghadapi pertandingan. Tak ada alasan malam ini, tak ada yang bisa saya katakan. Biasanya saya punya banyak hal untuk dikatakan demi membela tim kami, tetapi malam ini tidak. Kami harus lebih rendah hati dan memahami apa yang terjadi. Saya harus mencari cara mengubah mentalitas provinsial ini. Semua orang harus berlatih seperti Pavlovic. Dia siap mati saat latihan. Dia contoh yang baik." Amorim tidak berbasa-basi saat menganalisis penampilan buruk AC Milan melawan Ferencvaros: skor 0-2 bahkan terasa terlalu tipis bagi tim asal Hungaria itu, yang berpesta di San Siro berkat penampilan AC Milan yang nyaris memalukan. Pelatih asal Portugal itu harus mencari tahu proses berpikir seperti apa yang membuat sebuah tim mampu tampil sempurna melawan Inter, lalu turun ke lapangan lima hari kemudian dengan sikap tak bersemangat yang tidak menghormati sejarah klub di kompetisi Eropa.
AC Milan, Amorim sangat kecewa dengan penampilan memalukan kesekian kalinya di Eropa: siapa yang berisiko tertinggal
Liga Europa Diabaikan
Jika tiga petunjuk sudah cukup menjadi bukti, kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa AC Milan tidak membidik gelar Liga Europa, meski di atas kertas mereka termasuk salah satu favorit. Kekalahan telak dari Benfica, Bornemouth, dan Ferencvaros disebabkan oleh dua faktor: sikap para pemain bintang dalam skuad dan ketidakmampuan sejumlah pemain cadangan. Rabiot yang tampil dominan di liga menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda, malas dan mudah menyerah, ketika himne Liga Europa berkumandang. Gelandang asal Prancis itu menjadi kapten pada kesempatan tersebut karena Maignan terkena skorsing. Ia bukan satu-satunya pemain yang menunjukkan sikap demikian, tetapi jelas yang paling kentara.
Tidak memenuhi standar
Skuad dengan kedalaman terbatas yang disusun musim panas lalu oleh Cardinale, Amorim, dan kelompok kerja terpadu memiliki susunan pemain inti yang kuat dan mampu bersaing dengan siapa pun (seperti yang terjadi dalam derby), tetapi pilihan pemain pelapisnya lemah. Dalam beberapa kasus, ada pemain yang bisa disebut tidak mampu memenuhi tuntutan. Kasus Pietro Terracciano menjadi contoh nyata: ia sudah dinilai tidak layak oleh manajemen sebelumnya, tetapi tetap bertahan di AC Milan atas keinginan Amorim. Musimnya diwarnai 45 menit penampilan buruk melawan Benfica sebelum diganti saat jeda, kartu merah langsung setelah masuk sebagai pemain pengganti di Salzburg, serta penampilan buruk melawan Ferencavaros yang disambut siulan penonton San Siro. Keraguan terhadap Jashari juga kian besar. Setelah beberapa penampilan yang setidaknya tergolong cukup, ia terus memperlihatkan keterbatasan teknik, taktik, dan tempo permainan yang terlalu mencolok: uang yang dikeluarkan untuknya (lebih dari 40 juta) benar-benar menjadi investasi gagal.
Performa Hutchinson naik turun. Namun, terlepas dari beberapa keterbatasan yang jelas, ia selalu menunjukkan sikap yang sesuai dengan pentingnya pertandingan. Karena itu, Amorim cukup rutin memainkannya.
Di urutan belakang atau di luar daftar pilihan
Penampilan apik melawan Salzburg dan Udinese sempat memberi kesan bahwa Milan kembali memiliki Bartesaghi yang berani dan tangguh. Namun, belum ada ujian sesungguhnya yang mengonfirmasi tren itu. Pemain jebolan akademi AC Milan tersebut kembali memperlihatkan kelemahan musim lalu dalam hal kepercayaan diri dan konsentrasi. Sementara itu, sosok yang tampaknya sudah benar-benar menghilang dari radar adalah Estupinan, yang duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan melawan Ferencvaros. Kedua pemain di sisi kiri itu masih harus bekerja keras jika tidak ingin tertinggal dalam hierarki pilihan Amorim.
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