Skuad dengan kedalaman terbatas yang disusun musim panas lalu oleh Cardinale, Amorim, dan kelompok kerja terpadu memiliki susunan pemain inti yang kuat dan mampu bersaing dengan siapa pun (seperti yang terjadi dalam derby), tetapi pilihan pemain pelapisnya lemah. Dalam beberapa kasus, ada pemain yang bisa disebut tidak mampu memenuhi tuntutan. Kasus Pietro Terracciano menjadi contoh nyata: ia sudah dinilai tidak layak oleh manajemen sebelumnya, tetapi tetap bertahan di AC Milan atas keinginan Amorim. Musimnya diwarnai 45 menit penampilan buruk melawan Benfica sebelum diganti saat jeda, kartu merah langsung setelah masuk sebagai pemain pengganti di Salzburg, serta penampilan buruk melawan Ferencavaros yang disambut siulan penonton San Siro. Keraguan terhadap Jashari juga kian besar. Setelah beberapa penampilan yang setidaknya tergolong cukup, ia terus memperlihatkan keterbatasan teknik, taktik, dan tempo permainan yang terlalu mencolok: uang yang dikeluarkan untuknya (lebih dari 40 juta) benar-benar menjadi investasi gagal.

Performa Hutchinson naik turun. Namun, terlepas dari beberapa keterbatasan yang jelas, ia selalu menunjukkan sikap yang sesuai dengan pentingnya pertandingan. Karena itu, Amorim cukup rutin memainkannya.