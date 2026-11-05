"Kami belum siap bersaing di dua ajang sekaligus. Kami harus memperbaiki cara kami memandang sepakbola dan menghadapi pertandingan. Tidak ada alasan malam ini, tidak ada yang bisa saya katakan. Biasanya saya punya banyak hal untuk dikatakan demi membela tim kami, tetapi malam ini tidak. Kami harus lebih rendah hati dan memahami apa yang terjadi. Saya harus mencari cara untuk mengubah mentalitas tim kecil ini. Semua pemain harus berlatih seperti Pavlovic. Dia siap mati saat latihan. Dia contoh yang baik." Amorim tidak berbasa-basi saat menganalisis penampilan buruk AC Milan melawan Ferencvaros: skor 0-2 bahkan terbilang terlalu tipis bagi tim asal Hungaria itu, yang berpesta di San Siro berkat penampilan AC Milan yang nyaris memalukan. Pelatih asal Portugal itu harus mencari tahu proses berpikir seperti apa yang membuat sebuah tim mampu tampil sempurna melawan Inter, lalu turun ke lapangan lima hari kemudian dengan sikap enggan yang tidak menghormati sejarah klub di kompetisi Eropa.
AC Milan, Amorim sangat kecewa atas penampilan memalukan kesekian kalinya di Eropa: siapa yang terancam tertinggal
Liga Europa Diabaikan
Jika tiga petunjuk cukup untuk menjadi bukti, kita bisa mengatakan dengan pasti bahwa AC Milan tidak menargetkan gelar Europa League meski di atas kertas merupakan salah satu favorit. Kekalahan telak dari Benfica, Bornemouth, dan Ferencvaros disebabkan oleh dua faktor: sikap para pemain bintang dalam skuad dan ketidakmampuan sejumlah pemain cadangan. Rabiot yang tampil dominan di liga menunjukkan versi yang sama sekali berbeda, malas dan tanpa semangat juang, ketika lagu tema Europa League berkumandang. Gelandang asal Prancis itu, yang menjadi kapten saat itu karena Maignan menjalani skorsing, bukan satu-satunya pemain yang demikian, tetapi jelas yang paling kentara.
TIDAK MEMENUHI STANDAR
Skuad minim yang dibentuk musim panas lalu oleh Cardinale, Amorim, dan kelompok kerja terpadu memiliki sebelas pemain inti yang kuat dan mampu bersaing dengan siapa pun (seperti yang terjadi dalam derbi), tetapi pilihan pemain pelapisnya lemah. Dalam sejumlah kasus, ada pemain yang tidak mampu memenuhi tuntutan. Kasus Filippo Terracciano menjadi contoh nyata: ia sudah dianggap tidak layak oleh manajemen sebelumnya, tetapi tetap bertahan di AC Milan atas keinginan Amorim. Musim ini, ia tampil buruk selama 45 menit melawan Benfica sebelum diganti saat jeda, menerima kartu merah langsung setelah masuk sebagai pemain pengganti di Salzburg, dan bermain buruk melawan Ferencavaros hingga dicemooh di San Siro. Keraguan terhadap Jashari juga semakin besar. Setelah beberapa penampilan yang setidaknya tergolong cukup, ia terus menunjukkan keterbatasan teknik, taktik, dan tempo permainan yang terlalu kentara. Uang yang dikeluarkan untuknya (lebih dari 40 juta) benar-benar menjadi pengeluaran yang gagal total.
Penampilan Hutchinson naik turun. Namun, terlepas dari beberapa keterbatasan yang jelas, ia selalu menunjukkan sikap yang sesuai dengan bobot pertandingan. Karena itu, Amorim cukup rutin memainkannya.
Di urutan belakang atau di luar hierarki
Penampilan apik melawan Salzburg dan Udinese tampaknya telah mengembalikan sosok Bartesaghi yang berani dan tangguh bagi AC Milan, tetapi belum ada ujian sesungguhnya yang mengonfirmasi tren itu. Pemain didikan akademi AC Milan tersebut kembali memperlihatkan kelemahannya musim lalu dalam hal karakter dan konsentrasi. Sementara itu, pemain yang tampaknya benar-benar menghilang dari radar adalah Estupinan, yang duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan melawan Ferencvaros. Kedua pemain sayap kiri itu masih harus bekerja keras jika tidak ingin tertinggal dalam urutan pilihan Amorim.
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