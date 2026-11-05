Skuad minim yang dibentuk musim panas lalu oleh Cardinale, Amorim, dan kelompok kerja terpadu memiliki sebelas pemain inti yang kuat dan mampu bersaing dengan siapa pun (seperti yang terjadi dalam derbi), tetapi pilihan pemain pelapisnya lemah. Dalam sejumlah kasus, ada pemain yang tidak mampu memenuhi tuntutan. Kasus Filippo Terracciano menjadi contoh nyata: ia sudah dianggap tidak layak oleh manajemen sebelumnya, tetapi tetap bertahan di AC Milan atas keinginan Amorim. Musim ini, ia tampil buruk selama 45 menit melawan Benfica sebelum diganti saat jeda, menerima kartu merah langsung setelah masuk sebagai pemain pengganti di Salzburg, dan bermain buruk melawan Ferencavaros hingga dicemooh di San Siro. Keraguan terhadap Jashari juga semakin besar. Setelah beberapa penampilan yang setidaknya tergolong cukup, ia terus menunjukkan keterbatasan teknik, taktik, dan tempo permainan yang terlalu kentara. Uang yang dikeluarkan untuknya (lebih dari 40 juta) benar-benar menjadi pengeluaran yang gagal total.

Penampilan Hutchinson naik turun. Namun, terlepas dari beberapa keterbatasan yang jelas, ia selalu menunjukkan sikap yang sesuai dengan bobot pertandingan. Karena itu, Amorim cukup rutin memainkannya.