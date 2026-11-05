"Kami belum siap untuk bersaing di dua front. Kami harus membenahi cara kami memandang sepakbola dan menghadapi pertandingan. Tidak ada alasan malam ini, tidak ada yang bisa saya katakan. Biasanya saya punya banyak hal untuk dikatakan demi membela tim kami, tetapi malam ini tidak. Kami harus lebih rendah hati dan memahami apa yang terjadi. Saya harus mencari cara mengubah mentalitas provinsial ini. Semua pemain harus berlatih seperti Pavlovic. Dia siap mati dalam latihan. Dia contoh yang baik." Amorim tak berbelit-belit saat menganalisis penampilan memalukan AC Milan melawan Ferencvaros: skor 0-2 bahkan belum sepenuhnya menggambarkan dominasi tim asal Hungaria itu, yang berpesta di San Siro berkat penampilan AC Milan yang nyaris memalukan. Pelatih asal Portugal itu harus mencari tahu proses berpikir seperti apa yang membuat sebuah tim mampu tampil sempurna melawan Inter, lalu turun ke lapangan lima hari kemudian dengan sikap ogah-ogahan yang tidak menghormati sejarah klub di kancah Eropa.
AC Milan, Amorim sangat kecewa atas kesekian kalinya tampil memalukan di Eropa: siapa yang terancam tertinggal
Liga Europa Dipandang Sebelah Mata
Jika tiga petunjuk sudah cukup menjadi bukti, kita bisa menyatakan dengan yakin bahwa AC Milan tidak sedang membidik gelar Liga Europa, meski di atas kertas termasuk salah satu favorit. Kekalahan telak dari Benfica, Bornemouth, dan Ferencvaros disebabkan oleh dua faktor: sikap para pemain bintang dalam skuad dan ketidakmampuan sejumlah pemain cadangan. Rabiot yang tampil dominan di liga menunjukkan sosok yang sama sekali berbeda, malas dan mudah menyerah, ketika lagu resmi Liga Europa diputar. Gelandang asal Prancis itu, yang menjadi kapten pada kesempatan tersebut karena Maignan menjalani skorsing, bukan satu-satunya contoh, tetapi jelas yang paling mencolok.
TIDAK MEMENUHI HARAPAN
Skuad dengan kedalaman terbatas yang disusun musim panas lalu oleh Cardinale, Amorim, dan kelompok kerja terpadu memiliki susunan pemain inti yang kuat dan mampu bersaing dengan siapa pun (seperti yang terjadi dalam derbi), tetapi pilihan pemain pelapisnya lemah. Dalam beberapa kasus, para pemain pelapis itu bisa dibilang tidak mampu memenuhi tuntutan. Kasus Pietro Terracciano menjadi contoh nyata: ia sudah dinilai tidak layak oleh manajemen sebelumnya, tetapi tetap bertahan di AC Milan atas keinginan Amorim. Musimnya diwarnai 45 menit penampilan buruk melawan Benfica sebelum diganti saat jeda, kartu merah langsung setelah masuk sebagai pemain pengganti di Salzburg, serta penampilan buruk melawan Ferencavaros yang disambut siulan penonton di San Siro. Keraguan terhadap Jashari juga semakin besar. Setelah beberapa penampilan yang setidaknya mendekati standar cukup, ia terus memperlihatkan keterbatasan yang terlalu jelas dalam aspek teknik, taktik, dan tempo permainan. Dana yang dikeluarkan untuknya (lebih dari 40 juta) terbukti menjadi investasi yang gagal total.
Penampilan Hutchinson naik turun. Namun, terlepas dari beberapa keterbatasan yang jelas, ia selalu menunjukkan sikap yang sesuai dengan pentingnya pertandingan. Karena itulah Amorim cukup rutin memainkannya.
Di belakang atau di luar urutan pilihan
Penampilan apik melawan Salzburg dan Udinese tampaknya telah menghadirkan kembali sosok Bartesaghi yang berani dan tangguh bagi AC Milan. Namun, belum ada ujian sesungguhnya yang mengonfirmasi tren tersebut. Pemain jebolan akademi AC Milan itu kembali menunjukkan kelemahan yang terlihat musim lalu dalam hal karakter dan konsentrasi. Sementara itu, yang tampaknya benar-benar menghilang dari radar adalah Estupinan, yang duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan melawan Ferencvaros. Kedua pemain di sisi kiri itu masih harus bekerja keras jika tidak ingin tertinggal dalam urutan pilihan Amorim.
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