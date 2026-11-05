Skuad dengan kedalaman terbatas yang disusun musim panas lalu oleh Cardinale, Amorim, dan kelompok kerja terpadu memiliki susunan pemain inti yang kuat dan mampu bersaing dengan siapa pun (seperti yang terjadi dalam derbi), tetapi pilihan pemain pelapisnya lemah. Dalam beberapa kasus, para pemain pelapis itu bisa dibilang tidak mampu memenuhi tuntutan. Kasus Pietro Terracciano menjadi contoh nyata: ia sudah dinilai tidak layak oleh manajemen sebelumnya, tetapi tetap bertahan di AC Milan atas keinginan Amorim. Musimnya diwarnai 45 menit penampilan buruk melawan Benfica sebelum diganti saat jeda, kartu merah langsung setelah masuk sebagai pemain pengganti di Salzburg, serta penampilan buruk melawan Ferencavaros yang disambut siulan penonton di San Siro. Keraguan terhadap Jashari juga semakin besar. Setelah beberapa penampilan yang setidaknya mendekati standar cukup, ia terus memperlihatkan keterbatasan yang terlalu jelas dalam aspek teknik, taktik, dan tempo permainan. Dana yang dikeluarkan untuknya (lebih dari 40 juta) terbukti menjadi investasi yang gagal total.

Penampilan Hutchinson naik turun. Namun, terlepas dari beberapa keterbatasan yang jelas, ia selalu menunjukkan sikap yang sesuai dengan pentingnya pertandingan. Karena itulah Amorim cukup rutin memainkannya.