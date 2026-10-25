Kebahagiaan Cardinale, yang diwawancarai TeleLombardia seusai pertandingan, menjadi gambaran sempurna malam ketika AC Milan bangkit setelah kekalahan buruk dari Bornemouth di Liga Europa. "Saya sangat senang, saya akan tetap berada di Milan sepanjang pekan," kata pemilik AC Milan itu. Seusai pertandingan, pujian juga mengalir untuk Amorim, yang membuat kejutan dalam susunan pemain dengan menempatkan Diawara sebagai bek sayap dan memberi Hutchinson kebebasan untuk bergerak. Strategi itu berhasil membuat AC Milan unggul dalam segala aspek atas Udinese yang permainannya menurun dan semakin kesulitan.
AC Milan, Amorim sang ahli strategi: Diawara, Hutchinson, dan Bartesaghi jadi opsi baru untuk bertahan di zona Liga Champions
Keberanian Gagasan
Meski menerima banyak kritik terkait skor 3-0 di Bounemouth dan bernasib sial karena kehilangan Moreira, Rabiot, serta Gila sekaligus akibat cedera, Amorim tetap setia pada prinsipnya. Ia pun menang meyakinkan berkat keberanian menerapkan gagasannya. Siapa yang menyangka ia akan memakai formasi empat bek dengan Tomori sebagai bek kanan dan Diawara, yang menjalani debut di Serie A, sebagai starter di sisi kiri? AC Milan menutup kedua sisi lapangan bagi Udinese dan meredam senjata serangan utama mereka. Selebihnya, laga itu menjadi pertunjukan soliditas dan kelas dari Modric serta Pulisc, yang membawa pertandingan ke arah yang menguntungkan AC Milan.
SUMBER DAYA BARU
AC Milan meninggalkan Udine dengan dua hal yang menunjukkan kembalinya keyakinan: mereka masih tak terkalahkan di liga dan mendapat jawaban yang dibutuhkan dari para pemain yang sebelumnya jarang bermain. Yang paling menonjol tentu Bartesaghi. Dalam peran barunya sebagai pemain sayap kiri yang lebih ofensif, ia tampil gemilang. Penampilannya melegakan di tengah masa sulit Estupinan dan masalah fisik yang dialami Moreira. Hutchinson juga tampil sangat baik. Ia menunjukkan bahwa dirinya bisa memberi dampak jika dibebaskan dari tugas bertahan yang kaku. Itu menjadi tambahan kekuatan bagi AC Milan yang terus melangkah dengan semakin kompak bersama Amorim.
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