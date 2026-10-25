AC Milan meninggalkan Udine dengan dua hal yang menunjukkan kembalinya keyakinan: mereka masih tak terkalahkan di liga dan mendapat jawaban yang dibutuhkan dari para pemain yang sebelumnya jarang bermain. Yang paling menonjol tentu Bartesaghi. Dalam peran barunya sebagai pemain sayap kiri yang lebih ofensif, ia tampil gemilang. Penampilannya melegakan di tengah masa sulit Estupinan dan masalah fisik yang dialami Moreira. Hutchinson juga tampil sangat baik. Ia menunjukkan bahwa dirinya bisa memberi dampak jika dibebaskan dari tugas bertahan yang kaku. Itu menjadi tambahan kekuatan bagi AC Milan yang terus melangkah dengan semakin kompak bersama Amorim.