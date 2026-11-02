Sebuah aksi protes yang sangat unik, yang juga bisa dianggap sebagai provokasi untuk memancing perdebatan. Suporter AC Milan tidak boleh masuk ke Stadion Ferraris untuk menyaksikan pertandingan melawan Genoa? Kalau begitu, mereka akan pergi ke Akuarium Genoa. Rencana itu diumumkan oleh Curva Sud AC Milan menjelang laga yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 November, pukul 15.00. Amorim berharap dalam beberapa jam ke depan suporter AC Milan yang tinggal di Lombardia diizinkan melakukan perjalanan tandang. Ia tahu betapa besar pengaruh mereka, seperti yang terlihat dalam derbi. Pertandingan melawan tim asuhan De Rossi sangat dihormati di kubu AC Milan. Karena itu, pelatih AC Milan harus mengatur sumber daya timnya dalam pertandingan Kamis depan di San Siro melawan Ferencváros, yang merupakan laga pekan keempat Serie A.
AC Milan, Amorim menyiapkan dua laga di Liga Europa dan Serie A: pilihan susunan pemain untuk menghadapi Ferencvaros dan Genoa
Siapa yang bermain melawan Ferenacvaros?
Melawan Ferencváros asal Hungaria, Maignan tidak akan tampil karena harus menjalani skorsing satu pertandingan setelah menerima kartu merah di Bournemouth. Torriani siap menggantikannya. Amorim hanya memiliki sedikit pilihan untuk merotasi lini belakang akibat cedera Tomori dan Gabbia. Terracciano bisa mendapat kesempatan di sisi kanan, bersama Gila dan salah satu dari De Winter atau Pavlovic (nama pertama lebih diunggulkan), sementara Estupinan di sisi kiri. Di lini tengah, Jashari dipastikan mendapat tempat, sedangkan Musah dan Rabiot bersaing untuk melengkapi lini tersebut. Modric diistirahatkan. Di belakang penyerang, Hutchinson diperkirakan mendapat tempat di sisi kanan, sementara Bartesaghi di sisi kiri dan Cisse tepat di belakang Goncalo Ramos.
SIAPA YANG BERMAIN MELAWAN GENOA?
Laga Minggu di Ferrarsi melawan Genoa harus dihadapi AC Milan dengan baik agar tidak memberi kepercayaan diri kepada tim yang sulit ditaklukkan serta para pendukung yang mampu membangkitkan semangat pemain kesayangan mereka. Maignan akan kembali mengawal gawang AC Milan, dengan Gila kembali di sisi kanan, serta De Winter dan Pavlovic di sisi kiri. Di lini tengah, trio yang tampil dalam derbi kemungkinan akan dipertahankan, dengan Rabiot leluasa merangsek di antara Musah dan Modric. Diawara akan menyisir seluruh sisi kiri, sementara Moreira beroperasi di sisi seberang. Di lini depan, Pulisic akan kembali mendukung Ramos.
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