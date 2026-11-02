Pertandingan berikutnya MIL Europa League 12.45 FTC

Sebuah aksi protes yang sangat unik, yang juga bisa dianggap sebagai provokasi untuk memancing perdebatan. Suporter AC Milan tidak boleh masuk ke Stadion Ferraris untuk menyaksikan pertandingan melawan Genoa? Kalau begitu, mereka akan pergi ke Akuarium Genoa. Rencana itu diumumkan oleh Curva Sud AC Milan menjelang laga yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 November, pukul 15.00. Amorim berharap dalam beberapa jam ke depan suporter AC Milan yang tinggal di Lombardia diizinkan melakukan perjalanan tandang. Ia tahu betapa besar pengaruh mereka, seperti yang terlihat dalam derbi. Pertandingan melawan tim asuhan De Rossi sangat dihormati di kubu AC Milan. Karena itu, pelatih AC Milan harus mengatur sumber daya timnya dalam pertandingan Kamis depan di San Siro melawan Ferencváros, yang merupakan laga pekan keempat Serie A.