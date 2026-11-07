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AC Milan, Amorim menegur keras Cisse setelah kekalahan buruk dari Ferenncvaros: sang penyerang diganti saat jeda babak pertama

Serie A
AC Milan

Amorim meluapkan kemarahan kepada para pemain di ruang ganti: "Laga yang tak bisa diterima." Inilah sosok yang menjadi sasaran kemarahannya.

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GEN

GEN

Serie A

08 Nov 2026

MIL

MIL

Amorim melontarkan kritik keras seusai pertandingan melawan Ferencvaros, baik saat berbicara kepada sejumlah stasiun televisi maupun sebelumnya di ruang ganti. Pelatih asal Portugal itu menilai sikap yang ditunjukkan timnya di lapangan saat menghadapi wakil Hungaria tersebut benar-benar tidak dapat diterima. Hasil pertandingan itu praktis telah mengancam perjalanan mereka di Liga Europa.

  • TEGURAN

    Menurut laporan Gazzetta dello sport, Amorim tidak menyukai sikap tim secara keseluruhan maupun sejumlah pemain secara individu. Alphadjo Cisse, salah satu pemain yang paling menonjol pada awal musim ini dan baru saja mendapat panggilan pertamanya ke timnas Italia, hanya mencuri perhatian karena kartu kuning. Ia diganti saat jeda, meski hanya bermain beberapa menit dalam derbi. Pemain timnas Italia itu baru berusia 20 tahun, dan Amorim sebelumnya pernah sedikit menegurnya agar ia tidak terlalu besar kepala setelah mengawali kiprahnya bersama AC Milan dengan gemilang. Pada Kamis, pergantiannya setelah 45 menit bahkan lebih banyak berbicara daripada ucapan pelatih asal Portugal itu seusai pertandingan. Namun, Bartesaghi, Terracciano, Jashari, dan Musah juga berada dalam posisi yang sama dengan Cisse

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Pertandingan berikutnya
GEN

GEN

Serie A

08 Nov 2026

MIL

MIL