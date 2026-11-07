Menurut laporan Gazzetta dello sport, Amorim tidak menyukai sikap tim secara keseluruhan maupun sejumlah pemain secara individu. Alphadjo Cisse, salah satu pemain yang paling menonjol pada awal musim ini dan baru saja mendapat panggilan pertamanya ke timnas Italia, hanya mencuri perhatian karena kartu kuning. Ia diganti saat jeda, meski hanya bermain beberapa menit dalam derbi. Pemain timnas Italia itu baru berusia 20 tahun, dan Amorim sebelumnya pernah sedikit menegurnya agar ia tidak terlalu besar kepala setelah mengawali kiprahnya bersama AC Milan dengan gemilang. Pada Kamis, pergantiannya setelah 45 menit bahkan lebih banyak berbicara daripada ucapan pelatih asal Portugal itu seusai pertandingan. Namun, Bartesaghi, Terracciano, Jashari, dan Musah juga berada dalam posisi yang sama dengan Cisse