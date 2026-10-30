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Grafica Calciomercato Amorim Milan 2026 Kway 16.9Calciomercato/Getty Images
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AC Milan, Amorim: "Kami harus sangat jujur kepada para penggemar: ini akan membutuhkan waktu"

AC Milan
Serie A

Amorim berbicara dalam konferensi pers menjelang derbi melawan Inter.

Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT

Ruben Amorim berbicara di Milanello dalam konferensi pers rutin sehari menjelang derbi Milan melawan Inter.

Dalam Top Gun pun ada pasang surut, seperti contoh yang disampaikan Cardinale dalam wawancaranya:

"Saya sangat menghargai dukungan Cardinale. Kami sudah tahu, dan siapa pun di sini cukup jernih untuk memahaminya, bahwa kami tidak bisa membangun fondasi yang kokoh jika harus menghadapi persoalan semacam ini di tengah musim. Ini akan membutuhkan waktu, tak bisa dihindari, tetapi pada saat yang sama kami ingin memenangi setiap pertandingan. Ketika kami gagal, kami akan terus merasakannya dalam diri dan menanggungnya dengan kepedihan yang mendalam. Untuk sementara, memang akan seperti itu. Kami membutuhkan waktu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan tim. Kami tahu hal-hal baik membutuhkan waktu untuk mencapai keseimbangan yang tepat dan membuahkan hasil. Menurut saya, itu analogi yang bagus dan sangat masuk akal, tetapi itu tidak menghapus rasa sakit akibat kekalahan. Rasa sakit itu tetap ada, masih terasa menyengat, tetapi kami harus sangat terbuka kepada para suporter dan membuat mereka memahami bahwa ini akan membutuhkan waktu."

  • Tentang derbi-derbi yang pernah dijalani dan kondisi tim

    Apa perbedaan yang Anda rasakan antara derbi ini dan derbi di Manchester serta Lisbon?

    "Saya pikir ini pertandingan istimewa karena dimainkan di kota yang sama, dan kemarin kami melihat rancangan stadion baru. Rivalitasnya unik, tetapi ada juga ikatan yang mendalam: dua tim besar di kota yang sama berbagi stadion. Saya rasa situasi seperti ini tidak bisa ditemukan di tempat lain, sungguh istimewa. Namun, untuk pertandingan seperti ini... jika melihat budaya Portugal, rasanya sama: tanggung jawab untuk meraih kemenangan dan antusiasme suporter sangat mirip. Budaya sepak bola di sini lebih dekat dengan Portugal. Di Inggris sedikit berbeda: persaingannya sengit, tetapi semangatnya tetap sedikit lebih sportif. Di sini terasa unsur Latin yang juga kami rasakan di Portugal, jadi saya benar-benar yakin ini akan menjadi pertandingan istimewa".

    Bagaimana kondisi Gila, Rabiot, dan Moreira?

    "Mereka siap bergabung dengan tim. Besok pagi kami harus menilai apakah mereka bisa tampil sejak menit pertama atau seperti apa rencana pertandingan kami. Tentu, saya sudah punya gambaran, tetapi kita lihat besok".

    Apakah tim sudah memulihkan energi yang tidak terlihat pada Rabu?

    "Semua orang tahu ini pertandingan istimewa, momen istimewa, dan ketika tiba saatnya memainkannya, situasi tidak penting, begitu pula apakah Anda lelah. Anda harus turun ke lapangan dan tampil semaksimal mungkin, dan kami akan melakukannya. Seperti yang sudah saya katakan, saya merasakannya sejak menit pertama pertandingan melawan Bologna saat menyaksikan laga dari bangku cadangan. Kami tidak boleh kalah dalam pertandingan seperti itu. Kami tidak boleh membiarkan lawan mencetak dua gol dalam dua menit. Kami bisa bermain jauh lebih baik, dan ada banyak detail kecil yang sudah saya bahas bersama tim. Namun, sejak kami kembali dari tugas bersama tim nasional tiga minggu lalu, sama sekali tidak ada waktu untuk berlatih. Saya tidak mengatakan tim-tim lain berada dalam situasi berbeda, saya bicara tentang kami: saya merasa ada banyak hal kecil yang luput dari perhatian kami hanya karena kami tidak punya waktu untuk mengatasinya dalam latihan. Jadi, ini bukan hanya soal energi, meskipun saya menyadarinya, karena dengan energi Anda juga bisa menutupi banyak kekurangan. Namun, ada begitu banyak aspek yang memerlukan waktu untuk kami perbaiki jika ingin menjadi tim yang lebih baik".

  • Soal pernyataan Cardinale mengenai kemungkinan meraih Scudetto

    Cardinale mengatakan gelar Serie A bisa diraih tahun ini dan akan ada aktivitas transfer pada Januari.

    "Saat berada di AC Milan, gelar Serie A harus selalu menjadi tujuan utama. Namun, kami sudah kehilangan sejumlah poin dan harus membenahi keadaan.  Kami hanya perlu fokus meningkatkan kualitas tim selangkah demi selangkah. Kesalahan yang kami lakukan pada pertandingan terakhir harus diperbaiki untuk laga berikutnya. Sebab, jika kami mulai berpikir terlalu jauh tentang klasemen dan target jangka panjang, kami berisiko melupakan hal yang benar-benar penting bagi kami. Kami ingin menang secara konsisten, tahun demi tahun. Kami tidak ingin menang dalam satu musim hanya karena sedikit keberuntungan atau karena mengambil jalan pintas dalam membangun fondasi proyek, lalu kembali tepat ke titik awal pada tahun berikutnya. Karena itulah kami harus membenahi keadaan hari demi hari, sambil menangani kedua kebutuhan itu secara bersamaan. Namun, ketika Anda berada di AC Milan, ada kewajiban moral untuk menyatakan bahwa targetnya adalah menang. Pada saat yang sama, kami harus menyadari bahwa pekan depan kami memiliki pertandingan yang bisa membuat kami memangkas jarak dari puncak klasemen. Dengan mempertimbangkan semua itu, kami hanya perlu fokus memenangi laga berikutnya, dan setelah itu keadaan akan kembali tenang. Namun, tujuan klub tetaplah memenangi Serie A, dan itu tetap menjadi target akhir kami. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya tidak tahu."

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Pertandingan berikutnya
MIL

MIL

Serie A

31 Okt 2026

INT

INT