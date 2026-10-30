Apa perbedaan yang Anda rasakan antara derbi ini dan derbi di Manchester serta Lisbon?

"Saya pikir ini pertandingan istimewa karena dimainkan di kota yang sama, dan kemarin kami melihat rancangan stadion baru. Rivalitasnya unik, tetapi ada juga ikatan yang mendalam: dua tim besar di kota yang sama berbagi stadion. Saya rasa situasi seperti ini tidak bisa ditemukan di tempat lain, sungguh istimewa. Namun, untuk pertandingan seperti ini... jika melihat budaya Portugal, rasanya sama: tanggung jawab untuk meraih kemenangan dan antusiasme suporter sangat mirip. Budaya sepak bola di sini lebih dekat dengan Portugal. Di Inggris sedikit berbeda: persaingannya sengit, tetapi semangatnya tetap sedikit lebih sportif. Di sini terasa unsur Latin yang juga kami rasakan di Portugal, jadi saya benar-benar yakin ini akan menjadi pertandingan istimewa".

Bagaimana kondisi Gila, Rabiot, dan Moreira?

"Mereka siap bergabung dengan tim. Besok pagi kami harus menilai apakah mereka bisa tampil sejak menit pertama atau seperti apa rencana pertandingan kami. Tentu, saya sudah punya gambaran, tetapi kita lihat besok".

Apakah tim sudah memulihkan energi yang tidak terlihat pada Rabu?

"Semua orang tahu ini pertandingan istimewa, momen istimewa, dan ketika tiba saatnya memainkannya, situasi tidak penting, begitu pula apakah Anda lelah. Anda harus turun ke lapangan dan tampil semaksimal mungkin, dan kami akan melakukannya. Seperti yang sudah saya katakan, saya merasakannya sejak menit pertama pertandingan melawan Bologna saat menyaksikan laga dari bangku cadangan. Kami tidak boleh kalah dalam pertandingan seperti itu. Kami tidak boleh membiarkan lawan mencetak dua gol dalam dua menit. Kami bisa bermain jauh lebih baik, dan ada banyak detail kecil yang sudah saya bahas bersama tim. Namun, sejak kami kembali dari tugas bersama tim nasional tiga minggu lalu, sama sekali tidak ada waktu untuk berlatih. Saya tidak mengatakan tim-tim lain berada dalam situasi berbeda, saya bicara tentang kami: saya merasa ada banyak hal kecil yang luput dari perhatian kami hanya karena kami tidak punya waktu untuk mengatasinya dalam latihan. Jadi, ini bukan hanya soal energi, meskipun saya menyadarinya, karena dengan energi Anda juga bisa menutupi banyak kekurangan. Namun, ada begitu banyak aspek yang memerlukan waktu untuk kami perbaiki jika ingin menjadi tim yang lebih baik".