AC Milan akan mengadakan pertemuan dengan Oliver Glasner, karena klub raksasa Serie A tersebut sedang mempertimbangkan untuk menunjuk mantan pelatih Crystal Palace

Menurut Daily Mail, AC Milan telah menjadwalkan pertemuan dengan Glasner untuk membahas posisi manajer yang kosong di San Siro. Rossoneri saat ini sedang mencari pemimpin baru setelah pemecatan Massimiliano Allegri, dan tampaknya mantan pelatih Crystal Palace itu telah naik ke posisi teratas dalam daftar calon mereka di tengah musim panas yang penuh ambisi untuk melakukan perubahan.

Raksasa Italia ini ingin memulai kembali setelah musim yang mengecewakan, dan reputasi Glasner dalam hal fleksibilitas taktis serta rekam jejak kemenangannya telah menarik perhatian petinggi klub. Setelah masa kerja yang sukses di Inggris, pria berusia 51 tahun ini kini dipertimbangkan untuk memimpin salah satu klub paling bersejarah di Eropa saat Milan berupaya untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Serie A.