AC Milan akan mengadakan pertemuan dengan Oliver Glasner, karena klub raksasa Serie A tersebut sedang mempertimbangkan untuk menunjuk mantan pelatih Crystal Palace
Milan memulai pembicaraan dengan Glasner
Menurut Daily Mail, AC Milan telah menjadwalkan pertemuan dengan Glasner untuk membahas posisi manajer yang kosong di San Siro. Rossoneri saat ini sedang mencari pemimpin baru setelah pemecatan Massimiliano Allegri, dan tampaknya mantan pelatih Crystal Palace itu telah naik ke posisi teratas dalam daftar calon mereka di tengah musim panas yang penuh ambisi untuk melakukan perubahan.
Raksasa Italia ini ingin memulai kembali setelah musim yang mengecewakan, dan reputasi Glasner dalam hal fleksibilitas taktis serta rekam jejak kemenangannya telah menarik perhatian petinggi klub. Setelah masa kerja yang sukses di Inggris, pria berusia 51 tahun ini kini dipertimbangkan untuk memimpin salah satu klub paling bersejarah di Eropa saat Milan berupaya untuk kembali menjadi kekuatan dominan di Serie A.
Penampilan luar biasa di Crystal Palace
Nilai Glasner belum pernah setinggi ini setelah masa yang luar biasa di Selhurst Park, di mana ia mengubah The Eagles menjadi mesin peraih trofi. Selama masa jabatannya di London Selatan, pelatih asal Austria ini membawa Palace meraih treble bersejarah, dengan mengamankan gelar Piala FA dan Community Shield sebelum menambahkan trofi Liga Konferensi UEFA ke lemari piala mereka.
Kepergiannya dari Crystal Palace meninggalkan kekosongan di klub, tetapi kemampuannya untuk meraih trofi bersama tim di luar "Enam Besar" tradisional telah menjadikannya target utama bagi pemilik Milan. Rossoneri terkesan dengan etos kerjanya dan kemampuannya untuk menerapkan gaya bermain yang khas dalam waktu singkat, kualitas yang mereka anggap penting untuk proyek pembangunan kembali tim saat ini.
Pertemuan besar Red Bull di San Siro
Upaya untuk mendatangkan Glasner sangat erat kaitannya dengan ambisi Milan yang sejalan untuk menunjuk mantan pelatih sementara Manchester United, Ralf Rangnick, sebagai kepala departemen teknis klub. Rangnick, yang kontraknya bersama tim nasional Austria sudah memasuki tahap akhir, kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk memimpin struktur pemantauan dan perekrutan pemain klub.
Penunjukan potensial ini merupakan langkah strategis yang terukur; Glasner terkenal memulai perjalanan kepelatihannya di level elit sebagai asisten Roger Schmidt di Red Bull Salzburg, bekerja langsung di bawah filosofi olahraga dan bimbingan struktural Rangnick.
Filosofi bersama untuk masa depan yang berkelanjutan
Upaya merekrut Rangnick dan Glasner secara bersamaan menandai pergeseran strategis yang jelas dalam kebijakan kepemilikan di bawah kepemimpinan Gerry Cardinale dan penasihat senior Zlatan Ibrahimovic. Setelah target sebelumnya, Andoni Iraola, dilaporkan menolak tawaran untuk menduduki kursi kepelatihan, jajaran petinggi Milan pun beralih fokus secara signifikan ke arah pembentukan identitas sepak bola yang terpadu.
Dengan menempatkan Rangnick di jajaran eksekutif dan Glasner di bangku pelatih, Milan bertujuan untuk membangun proyek jangka panjang yang sangat terkoordinasi.