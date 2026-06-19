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Diterjemahkan oleh

Abubakar Kinteh... Permata berkulit gelap yang melintasi terik matahari Afrika dan salju Eropa hingga menjadi juara Asia

FEATURES
Al Ahli
Saudi Pro League
Tromsoe
A. Kinteh
Arab Saudi
Norwegia
Gambia

Bek asal Gambia itu menjadi rekrutan pertama "Al-Raqi"

Masa bursa transfer Liga Saudi telah dimulai, dan Al-Ahli—juara Asia—menjadi yang pertama mengumumkan rekrutan pertamanya selama bursa transfer musim panas mendatang, yaitu bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh.

Al-Ahli mengumumkan pada hari Jumat ini bahwa mereka telah merekrut bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, yang datang dari klub Norwegia Tromsø, dengan kontrak berdurasi 5 tahun ke depan, yang akan berakhir pada tahun 2031.

  • Siapakah Abu Bakar Sidi Kinteh?

    Aboubakar Sidi Kinteh adalah seorang bek muda asal Gambia berusia 19 tahun, yang lahir pada tanggal 30 November 2006.

    Kinteh memiliki keunikan yang membuatnya menarik perhatian sejak dini, yaitu kemampuannya bermain dengan kaki kiri—sesuatu yang jarang ditemukan pada bek—dan hal ini telah menjadi salah satu kriteria yang dicari oleh para pelatih dalam beberapa tahun terakhir.

    Kemampuan Kinteh bermain dengan kaki kiri menjadikannya solusi ajaib dalam mengoper bola ke luar area pertahanan, yang merupakan keunggulan lain yang dimilikinya. Ia tidak terlihat takut atau gugup di bawah tekanan, melainkan mampu membangun serangan dengan cara yang luar biasa.

    Kemampuan ini tidak mengurangi kemampuan defensif dasarnya, seperti kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan menutup ruang dengan sangat baik, yang menjadikannya seorang bek yang hampir sempurna.

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  • Dari matahari Afrika hingga salju Eropa

    Kemampuan luar biasa ini menarik perhatian Akademi Maouadi Wadi yang berlokasi di Senegal, yang sebelumnya telah berhasil meluluskan banyak talenta Afrika, terutama pemain asal Senegal Mame Diouf yang pernah bermain untuk Manchester United.

    Akademi tersebut dianggap sebagai mitra strategis utama klub Tromsø, sehingga membantu Kinte memulai perjalanannya di kancah sepak bola Eropa, setelah ia menjalani uji coba di klub Norwegia tersebut bersama rekan setimnya, Masamba M'Baye, pada Februari 2025.

    Mbaye tidak lolos seleksi, sementara Kinteh dengan cepat menarik perhatian, sehingga Tromsø memutuskan untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengannya, yang berlaku hingga tahun 2029.

    Kinteh berhasil masuk ke tim utama dengan cepat, tepatnya setelah hanya 3 pertandingan bersama tim cadangan, dan tak lama kemudian ia meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik di Liga Norwegia pada bulan Mei 2025.

    Bek asal Gambia ini menarik perhatian tim nasional negaranya, sehingga dipanggil untuk pertama kalinya pada bulan Agustus tahun lalu, sebelum akhirnya memainkan pertandingan pertamanya melawan Gabon dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pada bulan Oktober lalu.

  • Pertarungan di Eropa... dan kemenangan diraih oleh juara Asia

    Musim panas lalu, Tromsø menerima tawaran untuk melepas bek asal Gambia tersebut, beberapa bulan setelah merekrutnya, dengan nilai 5 juta euro, namun klub tersebut menolak melepasnya karena ingin mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar.

    Seiring dimulainya bursa transfer musim panas ini, pemain berusia 19 tahun tersebut menarik perhatian banyak klub Eropa, seperti Club Brugge dari Belgia, Köln dari Jerman, Strasbourg dari Prancis, dan Trabzonspor dari Turki.

    Meskipun mendapat minat luas dari Eropa, Al-Ahli berhasil mengikat Kinteh secara permanen dengan nilai transfer 7 juta euro, yang akan dibayarkan kepada klub Norwegia tersebut dalam beberapa tahap.

    Para pendukung Al-Ahly berharap bek muda ini dapat menjadi kelanjutan dari deretan bek-bek unggulan yang dimiliki tim, seperti Roger Ibáñez dari Brasil, Merih Demiral dari Turki, Ryan Hamed, dan Mohamed Soliman Bakr.