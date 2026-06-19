Abubakar Kinteh... Permata berkulit gelap yang melintasi terik matahari Afrika dan salju Eropa hingga menjadi juara Asia

Kemampuan luar biasa ini menarik perhatian Akademi Maouadi Wadi yang berlokasi di Senegal, yang sebelumnya telah berhasil meluluskan banyak talenta Afrika, terutama pemain asal Senegal Mame Diouf yang pernah bermain untuk Manchester United.

Akademi tersebut dianggap sebagai mitra strategis utama klub Tromsø, sehingga membantu Kinte memulai perjalanannya di kancah sepak bola Eropa, setelah ia menjalani uji coba di klub Norwegia tersebut bersama rekan setimnya, Masamba M'Baye, pada Februari 2025.

Mbaye tidak lolos seleksi, sementara Kinteh dengan cepat menarik perhatian, sehingga Tromsø memutuskan untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengannya, yang berlaku hingga tahun 2029.

Kinteh berhasil masuk ke tim utama dengan cepat, tepatnya setelah hanya 3 pertandingan bersama tim cadangan, dan tak lama kemudian ia meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik di Liga Norwegia pada bulan Mei 2025.

Bek asal Gambia ini menarik perhatian tim nasional negaranya, sehingga dipanggil untuk pertama kalinya pada bulan Agustus tahun lalu, sebelum akhirnya memainkan pertandingan pertamanya melawan Gabon dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pada bulan Oktober lalu.