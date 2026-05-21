'Absurd' Lamine Yamal selalu selangkah lebih maju; bek Roma ini berbagi pengalamannya saat berhadapan dengan bintang Barcelona dan Kylian Mbappé dari Real Madrid
Yamal vs Mbappe: Ujian pertahanan yang sesungguhnya
Setelah menghabiskan waktu di La Liga bersama Espanyol dan Mallorca, Kumbulla berada dalam posisi yang unik untuk menilai tingkat ancaman para penyerang paling berbahaya di Spanyol. Ketika ditanya apakah lebih sulit menghadapi striker Real Madrid atau sayap Barcelona, bek tersebut memberikan pandangan yang mendalam berdasarkan posisinya di lapangan.
"Saya sering mengawal Mbappe dengan ketat karena sebagai penyerang tengah, dia lebih sering bermain di area saya di lapangan; Lamine sering dipindahkan ke sayap, tapi melihatnya dari lapangan sungguh luar biasa. Seolah-olah dia selalu tiba satu detik lebih awal, mengalahkan semua orang," kata Kumbulla kepada GOAL.
Sosok yang tak terbantahkan dari Barcelona
Penilaian Kumbulla sejalan dengan pandangan yang semakin meluas di seluruh Eropa bahwa Yamal adalah talenta yang berada di level yang berbeda. Bahkan rekan-rekan setimnya sendiri kesulitan menandingi pengaruhnya, dengan Raphinha baru-baru ini mengakui: “Jika saya bermain di sayap kanan, jangan harapkan hal istimewa karena saya bukan Lamine. Lamine adalah bintang dan apa yang dia lakukan.”
Pemain berusia 18 tahun ini telah berkembang jauh melampaui statusnya sebagai calon bintang, mengukuhkan statusnya yang tak terbantahkan sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia sepak bola dan jantung kreatif tim asuhan Hansi Flick. Kemampuannya membaca permainan dan memanfaatkan ruang sebelum para bek sempat bereaksi telah menjadikannya penyerang yang paling ditakuti di Eropa, sebuah kenyataan yang kini didukung oleh mereka yang bertugas menghentikannya di tengah panasnya pertarungan.
Belajar 'seni gelap' di bawah asuhan Mourinho
Kumbulla sudah tidak asing lagi dengan dunia kepelatihan tingkat atas, mengingat ia pernah menghabiskan waktu yang cukup lama di Roma di bawah bimbingan Jose Mourinho. Bek ini menganggap "The Special One" sebagai sosok yang mengajarkannya seluk-beluk psikologis dan taktis dalam permainan, khususnya "trik-trik cerdas" yang menjadi ciri khas pertahanan elit Italia.
"Sangat menyenangkan saat menang, tapi sulit jika kalah," kata Kumbulla tentang mantan bosnya. "Dia lah yang membuat saya memahami beberapa hal, menjelaskan detail taktis kepada saya. Beberapa trik cerdas yang berguna bagi seorang bek: melakukan pelanggaran daripada dikalahkan, mendapatkan kartu kuning saat diperlukan. Semua aspek yang saya pelajari dari bekerja dengannya."
Ketidakpastian di masa depan seiring berakhirnya masa pinjaman
Meskipun ada sejumlah pertandingan besar di La Liga, masa depan jangka panjang Kumbulla masih belum pasti. Bek ini kini mendekati akhir masa peminjamannya yang kedua secara berturut-turut di Spanyol, saat ia bersiap kembali ke klub induknya, Roma, menjelang jendela transfer musim panas mendatang.
Setelah berhasil memulihkan kebugarannya pasca cedera ligamen cruciatum yang serius pada 2023, masa depannya di klub masih belum pasti. Namun, menguji kemampuannya melawan talenta-talenta elit seperti Yamal dan Mbappe tak diragukan lagi telah mengasah insting pertahanannya yang awalnya diasah di Serie A.