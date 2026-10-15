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Absen dari El Clasico! Vinicius Jr yang marah kecam La Liga soal 'waktu yang tidak tepat' setelah mengetahui larangan bermain empat pertandingan di stadion sebelum kemenangan Real Madrid
Skorsing di saat-saat terakhir mengguncang kubu Madrid
Kabar tentang skors panjang di kompetisi domestik sampai ke bus tim Real Madrid hanya dua jam sebelum pertandingan Liga Champions melawan Roma. Federasi sepakbola Spanyol menjatuhkan skors empat pertandingan kepada Vinicius setelah ia menerima kartu merah langsung saat melawan Villarreal akhir pekan lalu.
Waktu pengumuman itu tampaknya mengganggu penampilan sang penyerang di Stadio Olimpico. Vinicius kesulitan menemukan ritme permainannya dan kehilangan penguasaan bola dalam proses terciptanya gol kedua Roma, sehingga Mourinho menariknya keluar pada menit ke-57.
Meski tertinggal dua gol, Real Madrid bangkit secara dramatis. Gol-gol pada penghujung pertandingan dari Carlos Espi, Endrick, dan Antonio Rudiger akhirnya memastikan kemenangan mendebarkan 4-3 bagi raksasa Spanyol itu.
- Pressinphoto
Frustrasi memuncak di Roma
Baik sang pemain maupun pelatihnya meluapkan kemarahan kepada badan-badan pengatur setelah peluit akhir berbunyi di Italia. Vinicius mengaku bingung karena baru diberi tahu sesaat sebelum pertandingan. Ia mengatakan: "Saya baru mendengarnya di stadion. Menurut saya, skorsing itu datang pada waktu yang buruk. Mereka punya waktu seharian untuk mengumumkan skorsing tersebut, tetapi tepat saat saya tiba di stadion, saya menerima pesan bahwa saya akan absen dalam empat pertandingan La Liga."
Penyerang asal Brasil itu juga menyebut kurangnya komunikasi mengenai aturan disiplin. "Saya tidak mengerti mengapa," tambahnya. "Faktanya, aturan itu baru. Mereka tidak pernah menjelaskannya kepada kami. Seseorang dari LaLiga selalu datang, atau dari organisasi wasit, apa pun namanya, untuk menjelaskan aturan baru kepada kami. Namun kali ini, khusus untuk hal ini, tidak ada yang memberi tahu kami."
Mourinho menyuarakan pandangan yang sama dengan penyerangnya,seraya melontarkan kritik tajam terhadap tindakan federasi. Pelatih asal Portugal itu mempertanyakan perlunya menyampaikan keputusan tersebut tepat sebelum laga penting di kompetisi Eropa.
"Tidak bisakah mereka melakukannya besok pagi?" tanya Mourinho kepada wartawan. "Sekarang mereka bertindak tanpa rasa malu. Semuanya kini sudah terbongkar. Dua jam sebelum pertandingan, seorang pemain harus mengetahui bahwa ia mendapat skorsing empat pertandingan. Apa mereka ingin menghancurkan mental seorang pemain dua jam sebelum pertandingan? Bagi saya, itu tidak normal."
Insiden penjambakan berujung hukuman berat
Skorsing itu bermula dari rangkaian insiden kacau saat Madrid menang 1-0 atas Villarreal di liga. Setelah golnya dianulir VAR, Vinicius diusir dari lapangan karena menarik rambut pemain lawan, Nathan Saliba. Situasi dengan cepat memanas hingga Rudiger terpaksa turun tangan untuk menahan rekan setimnya yang murka itu agar tidak mendatangi wasit.
Otoritas disiplin akhirnya menjatuhkan skorsing dua pertandingan atas tindakan kekerasan, lalu menambah dua pertandingan lagi akibat protes sang pemain sayap setelahnya. Meski Vinicius menyampaikan permintaan maaf kepada para suporter melalui media sosial, ia tetap menyatakan dirinya tidak bersalah terkait catatan disiplinnya secara keseluruhan.
“Pada akhirnya, saya mendapat kartu merah,” kata Vinicius. “Mudah sekali... karena semua suporter lain bisa mengatakan bahwa keputusan itu tepat. Namun, saya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap pemain lain. Saya selalu menjaga ketenangan. Saya sering ditendang dan pada akhirnya saya yang selalu mendapat kartu.”
- Getty Images Sport
Absensi di El Clasico membuat Mourinho pusing
Meski kebangkitan luar biasa di Roma memberi momentum penting, absennya Vinicius cukup lama di kompetisi domestik menghadirkan dilema taktik besar bagi Mourinho. Pemain asal Brasil itu akan melewatkan sejumlah pertandingan penting La Liga, dimulai dengan laga melawan Sevilla pada 18 Oktober.
Yang lebih penting, Madrid harus menghadapi duel El Clasico yang sangat dinantikan melawan Barcelona pada 25 Oktober tanpa penyerang andalannya. Ia juga akan absen dalam pertandingan melawan Racing Santander dan Valencia pada awal November, sehingga Mourinho harus mencari solusi lain di lini serang pada fase krusial perebutan gelar.
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