Baik sang pemain maupun pelatihnya meluapkan kemarahan kepada badan-badan pengatur setelah peluit akhir berbunyi di Italia. Vinicius mengaku bingung karena baru diberi tahu sesaat sebelum pertandingan. Ia mengatakan: "Saya baru mendengarnya di stadion. Menurut saya, skorsing itu datang pada waktu yang buruk. Mereka punya waktu seharian untuk mengumumkan skorsing tersebut, tetapi tepat saat saya tiba di stadion, saya menerima pesan bahwa saya akan absen dalam empat pertandingan La Liga."

Penyerang asal Brasil itu juga menyebut kurangnya komunikasi mengenai aturan disiplin. "Saya tidak mengerti mengapa," tambahnya. "Faktanya, aturan itu baru. Mereka tidak pernah menjelaskannya kepada kami. Seseorang dari LaLiga selalu datang, atau dari organisasi wasit, apa pun namanya, untuk menjelaskan aturan baru kepada kami. Namun kali ini, khusus untuk hal ini, tidak ada yang memberi tahu kami."

Mourinho menyuarakan pandangan yang sama dengan penyerangnya,seraya melontarkan kritik tajam terhadap tindakan federasi. Pelatih asal Portugal itu mempertanyakan perlunya menyampaikan keputusan tersebut tepat sebelum laga penting di kompetisi Eropa.

"Tidak bisakah mereka melakukannya besok pagi?" tanya Mourinho kepada wartawan. "Sekarang mereka bertindak tanpa rasa malu. Semuanya kini sudah terbongkar. Dua jam sebelum pertandingan, seorang pemain harus mengetahui bahwa ia mendapat skorsing empat pertandingan. Apa mereka ingin menghancurkan mental seorang pemain dua jam sebelum pertandingan? Bagi saya, itu tidak normal."



