Surat kabar Bild melaporkan bahwa cedera robekan serat otot pada paha depan kiri pemain berusia 18 tahun tersebut akan membuatnya absen selama enam hingga delapan minggu. Jika kekhawatiran tersebut terbukti benar, ia juga akan melewatkan sesi latihan pertama juara Bundesliga tersebut setelah Piala Dunia. Latihan tersebut rencananya akan dimulai sehari setelah final (20 Juli).
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Absen berbulan-bulan setelah kejutan DFB? Lennart Karl tampaknya akan absen begitu lama dari FC Bayern München karena cedera
Karl mengalami cedera tersebut saat sesi latihan terakhir tim nasional Jerman menjelang laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia melawan Amerika Serikat pada Sabtu lalu, dan ia telah meninggalkan skuad DFB. Sebagai penggantinya, Assan Ouedraogo dari RB Leipzig dipanggil sebagai pengganti.
Dalam perpisahan yang penuh air mata itu, Presiden FCB Herbert Hainer pun menghubungi remaja tersebut. "Saya telah mengirimkan pesan WhatsApp kepadanya dan menulis bahwa dia harus melihat ke depan sekarang, meskipun kekecewaannya tentu saja sangat besar. Karena dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Lennart mendapatkan perawatan medis terbaik di sini, dan di timnya dia juga memiliki contoh betapa cepatnya dia bisa bangkit kembali: Aleks Pavlovic absen dua tahun lalu tepat sebelum Euro – dan hari ini dia menjadi pemain inti di tim nasional," jelasnya kepada surat kabar tersebut.
Pria berusia 71 tahun itu menambahkan: "Tentu saja saya sangat menyesal untuk Lennart, yang telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Bagi pemain muda seperti dia, tentu saja hal terbesar adalah berangkat ke Piala Dunia. Kami semua ingin melihatnya di Piala Dunia, karena Lennart mewakili kisah yang luar biasa: dalam waktu hanya satu musim, dari talenta di akademi FC Bayern langsung ke Piala Dunia. Dia menunjukkan apa saja yang mungkin di FC Bayern."
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Cedera Karl tampaknya membuat FC Bayern berpikir ulang
Menurut informasi dari majalah kicker, cedera yang dialami Karl dilaporkan juga membuat Bayern Munich merasa cemas. Pasalnya, ini bukanlah kali pertama dalam waktu dekat ini seorang pemain muda Bayern Munich absen akibat cedera otot.
David Santos Daiber harus absen sejak pertengahan Maret, begitu pula dengan Guido Della Rovere, Maycon Cardozo, dan Vincent Manuba yang saat ini mengalami cedera paha. Selain itu, Karl juga melewatkan beberapa pertandingan di akhir musim karena cedera otot lainnya. Kini, kecurigaan semakin menguat bahwa banyaknya pemain yang absen bukanlah kebetulan. Oleh karena itu, masalah yang tampaknya ada di jajaran pemain muda ini akan ditangani secara internal.
Tanpa Lennart Karl: Skuad Tim Nasional Jerman untuk Piala Dunia
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gawang Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Pertahanan Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Serangan Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Serangan Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul 19 Serangan Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Serangan Florian Wirtz FC Liverpool 17 Serangan Nick Woltemade Newcastle United 11