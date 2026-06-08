Goal.com
LiveTiket
Lennart Karlgetty
Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Absen berbulan-bulan setelah kejutan DFB? Lennart Karl tampaknya akan absen begitu lama dari FC Bayern München karena cedera

Bundesliga
Bayern Munich
Germany
World Cup
L. Karl

Lennart Karl diperkirakan juga akan absen saat FC Bayern München memulai sesi latihan karena cedera yang dialaminya.

Surat kabar Bild melaporkan bahwa cedera robekan serat otot pada paha depan kiri pemain berusia 18 tahun tersebut akan membuatnya absen selama enam hingga delapan minggu. Jika kekhawatiran tersebut terbukti benar, ia juga akan melewatkan sesi latihan pertama juara Bundesliga tersebut setelah Piala Dunia. Latihan tersebut rencananya akan dimulai sehari setelah final (20 Juli).

  • Karl mengalami cedera tersebut saat sesi latihan terakhir tim nasional Jerman menjelang laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia melawan Amerika Serikat pada Sabtu lalu, dan ia telah meninggalkan skuad DFB. Sebagai penggantinya, Assan Ouedraogo dari RB Leipzig dipanggil sebagai pengganti. 

    Dalam perpisahan yang penuh air mata itu, Presiden FCB Herbert Hainer pun menghubungi remaja tersebut. "Saya telah mengirimkan pesan WhatsApp kepadanya dan menulis bahwa dia harus melihat ke depan sekarang, meskipun kekecewaannya tentu saja sangat besar. Karena dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Lennart mendapatkan perawatan medis terbaik di sini, dan di timnya dia juga memiliki contoh betapa cepatnya dia bisa bangkit kembali: Aleks Pavlovic absen dua tahun lalu tepat sebelum Euro – dan hari ini dia menjadi pemain inti di tim nasional," jelasnya kepada surat kabar tersebut. 

    Pria berusia 71 tahun itu menambahkan: "Tentu saja saya sangat menyesal untuk Lennart, yang telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Bagi pemain muda seperti dia, tentu saja hal terbesar adalah berangkat ke Piala Dunia. Kami semua ingin melihatnya di Piala Dunia, karena Lennart mewakili kisah yang luar biasa: dalam waktu hanya satu musim, dari talenta di akademi FC Bayern langsung ke Piala Dunia. Dia menunjukkan apa saja yang mungkin di FC Bayern."

    • Iklan
  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Cedera Karl tampaknya membuat FC Bayern berpikir ulang

    Menurut informasi dari majalah kicker, cedera yang dialami Karl dilaporkan juga membuat Bayern Munich merasa cemas. Pasalnya, ini bukanlah kali pertama dalam waktu dekat ini seorang pemain muda Bayern Munich absen akibat cedera otot.

    David Santos Daiber harus absen sejak pertengahan Maret, begitu pula dengan Guido Della Rovere, Maycon Cardozo, dan Vincent Manuba yang saat ini mengalami cedera paha. Selain itu, Karl juga melewatkan beberapa pertandingan di akhir musim karena cedera otot lainnya. Kini, kecurigaan semakin menguat bahwa banyaknya pemain yang absen bukanlah kebetulan. Oleh karena itu, masalah yang tampaknya ada di jajaran pemain muda ini akan ditangani secara internal. 

  • Tanpa Lennart Karl: Skuad Tim Nasional Jerman untuk Piala Dunia

    PosisiPemainKlubNomor punggung
    Penjaga gawangOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GawangManuel NeuerFC Bayern München1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    PertahananPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    PertahananJoshua KimmichFC Bayern München6
    PertahananFelix NmechaBorussia Dortmund23
    PertahananAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    BekDavid RaumRB Leipzig22
    PertahananAntonio RüdigerReal Madrid2
    PertahananNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    PertahananAngelo StillerVfB Stuttgart16
    PertahananJonathan TahFC Bayern München4
    BekMalick ThiawNewcastle United24
    SerangNadiem AmiriMainz 0520
    SeranganMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    SeranganLeon GoretzkaFC Bayern München8
    SeranganKai HavertzFC Arsenal7
    SeranganAssan OuedraogoRB Leipzig25
    SeranganJamie LewelingVfB Stuttgart9
    SeranganJamal MusialaFC Bayern München10
    SeranganLeroy SaneGalatasaray Istanbul19
    SeranganDeniz UndavVfB Stuttgart26
    SeranganFlorian WirtzFC Liverpool17
    SeranganNick WoltemadeNewcastle United11
World Cup
Germany crest
Germany
GER
Curacao crest
Curacao
CUW