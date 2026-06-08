Karl mengalami cedera tersebut saat sesi latihan terakhir tim nasional Jerman menjelang laga uji coba terakhir menjelang Piala Dunia melawan Amerika Serikat pada Sabtu lalu, dan ia telah meninggalkan skuad DFB. Sebagai penggantinya, Assan Ouedraogo dari RB Leipzig dipanggil sebagai pengganti.

Dalam perpisahan yang penuh air mata itu, Presiden FCB Herbert Hainer pun menghubungi remaja tersebut. "Saya telah mengirimkan pesan WhatsApp kepadanya dan menulis bahwa dia harus melihat ke depan sekarang, meskipun kekecewaannya tentu saja sangat besar. Karena dia masih memiliki masa depan yang cerah di depannya. Lennart mendapatkan perawatan medis terbaik di sini, dan di timnya dia juga memiliki contoh betapa cepatnya dia bisa bangkit kembali: Aleks Pavlovic absen dua tahun lalu tepat sebelum Euro – dan hari ini dia menjadi pemain inti di tim nasional," jelasnya kepada surat kabar tersebut.

Pria berusia 71 tahun itu menambahkan: "Tentu saja saya sangat menyesal untuk Lennart, yang telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Bagi pemain muda seperti dia, tentu saja hal terbesar adalah berangkat ke Piala Dunia. Kami semua ingin melihatnya di Piala Dunia, karena Lennart mewakili kisah yang luar biasa: dalam waktu hanya satu musim, dari talenta di akademi FC Bayern langsung ke Piala Dunia. Dia menunjukkan apa saja yang mungkin di FC Bayern."