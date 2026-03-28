Abodi membela Dimarco: "Kontroversi yang tidak masuk akal, tidak ada unsur provokasi di sana"

Insiden perayaan sekelompok kecil pemain Azzurri, termasuk Federico Dimarco, di akhir pertandingan Wales vs Bosnia—yang membuat Bosnia lolos ke final babak playoff Piala Dunia melawan Italia melalui adu penalti—telah menjadi viral.





Di Bosnia, kontroversi pun memuncak dengan media dan suporter lokal yang menyebut "orang Italia sombong", namun untuk membela bek sayap Inter dan tim Azzurri, Menteri Olahraga dan Kebijakan Pemuda, Andrea Abodi, hari ini angkat bicara kepada Gazzetta dello Sport, berusaha meredakan kegaduhan media seputar timnas asuhan Gattuso.



