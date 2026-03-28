Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Abodi membela Dimarco: "Kontroversi yang tidak masuk akal, tidak ada unsur provokasi di sana"

Insiden perayaan sekelompok kecil pemain Azzurri, termasuk Federico Dimarco, di akhir pertandingan Wales vs Bosnia—yang membuat Bosnia lolos ke final babak playoff Piala Dunia melawan Italia melalui adu penalti—telah menjadi viral.


Di Bosnia, kontroversi pun memuncak dengan media dan suporter lokal yang menyebut "orang Italia sombong", namun untuk membela bek sayap Inter dan tim Azzurri, Menteri Olahraga dan Kebijakan Pemuda, Andrea Abodi, hari ini angkat bicara kepada Gazzetta dello Sport, berusaha meredakan kegaduhan media seputar timnas asuhan Gattuso.


  • HADIR DI BERGAMO

    "Suaraku agak serak karena Kamis malam aku berteriak... Di Bergamo, ada Menteri yang berusaha tampil tenang dan terkendali, sementara Andrea justru mengedepankan semangat yang penuh semangat namun tetap sopan. Di jeda babak, pasti ada pesan tegas dari Gattuso, dan begitu kembali ke lapangan, tim nasional pun melepaskan diri dan menampilkan performa terbaiknya"

  • BOSNIA DAN STADION YANG TIDAK RAMAH

    "Saya yakin semua syarat terpenuhi, tidak hanya dari segi kemampuan teknis tetapi juga dari segi psikologis, untuk tampil bagus. Tentu saja, kami akan bermain di stadion yang tidak ramah, seperti biasa, tetapi kehadiran para pendukung Italia pasti akan penuh semangat dan riuh. Dan jutaan hati akan berdetak kencang dari Italia, dan saya yakin para pemain akan merasakannya dengan baik. Sekarang tidak banyak yang perlu dipelajari, yang perlu dilakukan hanyalah mengumpulkan energi terdalam dan perasaan terdalam. Hasil akhirnya hanya bisa satu: Italia pada 12 Juni di Kanada"

  • KONTROVERSI YANG TIDAK BERARTI

    "Video perayaan yang jadi viral itu? Menurut saya tidak ada antusiasme yang berlebihan, saya bahkan tidak tahu apa yang mereka pikirkan saat itu. Saya tidak mengerti mengapa sorakan itu diberi makna berlebihan, kita berbicara tentang anak-anak muda yang baru saja menyelesaikan pertandingan, menurut saya tidak ada yang patut dikecam atau provokatif. Mari kita melangkah lebih jauh, kita sudah memiliki banyak hal yang secara objektif rumit, ini adalah kontroversi yang tidak masuk akal."

